Techcombank chính thức trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa có Nghị quyết phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Đợt phát hành kết thúc ngày 30/10 với tỷ lệ thực hiện quyền 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngân hàng đã phân phối 3.543.115.125 cổ phiếu cho 88.833 cổ đông. So với 3.543.120.207 cổ phiếu được phép phát hành, số chênh lệch 5.082 cổ phiếu, phát sinh từ phần lẻ khi phân phối và phần chưa phân phối hết, sẽ bị hủy và không phát hành.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của Techcombank tăng từ 7.086.240.414 lên 10.629.355.539 cổ phiếu, toàn bộ đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Vốn điều lệ tương ứng tăng từ 70.862,4 tỷ đồng lên 106.293,6 tỷ đồng.

Với quy mô này, Techcombank đứng đầu hệ thống ngân hàng về vốn điều lệ. Trước đó, MB hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong tháng 9, nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, còn VPBank kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đưa vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, theo báo cáo tài chính quý III/2026, Vietcombank có vốn điều lệ 83.557 tỷ đồng, BIDV 77.782 tỷ đồng và VietinBank 77.669 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Techcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35.730,97 tỷ đồng, gồm 35.431,2 tỷ đồng từ cổ phiếu trả cổ tức và 299,77 tỷ đồng từ chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến đạt khoảng 106.593 tỷ đồng.