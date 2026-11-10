Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Techcombank chính thức trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam

| | Tài chính - ngân hàng

Techcombank chính thức trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam

Techcombank vừa thông báo kết quả phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%, nâng vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên hơn 106.293 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa có Nghị quyết phê duyệt kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Đợt phát hành kết thúc ngày 30/10 với tỷ lệ thực hiện quyền 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngân hàng đã phân phối 3.543.115.125 cổ phiếu cho 88.833 cổ đông. So với 3.543.120.207 cổ phiếu được phép phát hành, số chênh lệch 5.082 cổ phiếu, phát sinh từ phần lẻ khi phân phối và phần chưa phân phối hết, sẽ bị hủy và không phát hành.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu của Techcombank tăng từ 7.086.240.414 lên 10.629.355.539 cổ phiếu, toàn bộ đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Vốn điều lệ tương ứng tăng từ 70.862,4 tỷ đồng lên 106.293,6 tỷ đồng.

Với quy mô này, Techcombank đứng đầu hệ thống ngân hàng về vốn điều lệ. Trước đó, MB hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong tháng 9, nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, còn VPBank kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đưa vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, theo báo cáo tài chính quý III/2026, Vietcombank có vốn điều lệ 83.557 tỷ đồng, BIDV 77.782 tỷ đồng và VietinBank 77.669 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Techcombank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35.730,97 tỷ đồng, gồm 35.431,2 tỷ đồng từ cổ phiếu trả cổ tức và 299,77 tỷ đồng từ chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất cả hai đợt, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến đạt khoảng 106.593 tỷ đồng.

Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NHNN có động thái mới với 32,5% cổ phần Sacombank liên quan ông Trầm Bê

NHNN có động thái mới với 32,5% cổ phần Sacombank liên quan ông Trầm Bê Nổi bật

TS Đào Minh Tú: "Người dân mình ít ai gửi tiền kỳ hạn vài năm mà chỉ độ một năm thôi, nhưng ngân hàng cho vay dài hạn tới 5 năm, 10 năm và hơn nữa"

TS Đào Minh Tú: "Người dân mình ít ai gửi tiền kỳ hạn vài năm mà chỉ độ một năm thôi, nhưng ngân hàng cho vay dài hạn tới 5 năm, 10 năm và hơn nữa" Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn 9999 chiều ngày 10/11

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn 9999 chiều ngày 10/11

16:05 , 10/11/2026
Từ văn hóa concert đến brand love: Hướng đi để TPBank chinh phục khách hàng

Từ văn hóa concert đến brand love: Hướng đi để TPBank chinh phục khách hàng

16:00 , 10/11/2026
CEO Techcombank: Từ bài toán vốn 1.100 tỷ USD đến vai trò của VIFC và các định chế tài chính Việt Nam

CEO Techcombank: Từ bài toán vốn 1.100 tỷ USD đến vai trò của VIFC và các định chế tài chính Việt Nam

15:29 , 10/11/2026
Vietcap: Dư nợ Sacombank dịch chuyển rõ rệt về phía khách hàng doanh nghiệp

Vietcap: Dư nợ Sacombank dịch chuyển rõ rệt về phía khách hàng doanh nghiệp

14:45 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên