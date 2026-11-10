Từ văn hóa concert đến brand love: Hướng đi để TPBank chinh phục khách hàng

‏Đó là nền tảng để TPBank nuôi dưỡng tình yêu thương hiệu và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.‏

‏Chiến lược xây dựng thương hiệu bằng cảm xúc‏

‏Năm 2020, TPBank tạo tiếng vang trên thị trường tài chính – ngân hàng với chiến dịch giới thiệu tính năng eKYC, cho phép mở tài khoản thanh toán chỉ trong 5 giây. Cũng trong năm này, ngân hàng tổ chức Đại nhạc hội TPBank Musicnology 2020 với chủ đề "Beyond The Future" để tri ân khách hàng, vào thời điểm mà một đêm "concert" do ngân hàng đứng ra tổ chức vẫn còn là điều khá mới mẻ với nhiều người. Musicnology 2020 mở đầu cho hành trình đưa âm nhạc trở thành một phần trong chiến lược thương hiệu của TPBank.‏‏

‏Từ dấu mốc đó, TPBank liên tục mang đến những đêm nhạc gắn với các sản phẩm sáng tạo chủ lực: concert "Phiêu Đậm Chất Tôi" trong chiến dịch giới thiệu Bộ sưu tập 5 tính năng cá nhân hóa trên App TPBank, "2in1 Concert" ra mắt Thẻ đa năng Flash 2in1, và gần đây là đồng hành cùng show âm nhạc thực tế Em Xinh "Say Hi", Tinh Hà "Say Hi" và đêm nhạc giao hưởng The Vienna Concert. Chặng đường ấy cho thấy dấu ấn của một thương hiệu sớm góp phần định hình xu hướng kết nối ngân hàng với trải nghiệm văn hóa.‏

‏Với khách hàng, một đêm concert không đơn thuần là hoạt động giải trí. Đó là dịp gặp nghệ sĩ yêu thích, hòa mình vào cộng đồng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Hành trình trải nghiệm bắt đầu từ lúc ngóng thông tin chương trình, săn vé, cổ vũ nghệ sĩ, và kéo dài qua những câu chuyện được chia sẻ sau đêm diễn. Khi ngân hàng xuất hiện đúng lúc và mang lại giá trị trong hành trình ấy, mối quan hệ với khách hàng có thể vượt ra ngoài những giao dịch thông thường. Đây cũng là cách TPBank cụ thể hóa tinh thần "Vì chúng tôi hiểu bạn": sự thấu hiểu không chỉ dừng ở nhu cầu tài chính, mà còn ở đam mê, sở thích và những trải nghiệm khách hàng trân trọng.‏

‏Từ tự tổ chức đại nhạc hội đến đồng hành cùng các chương trình âm nhạc quy mô lớn, TPBank cho thấy dấu ấn của một "trend-setter": không chỉ bắt nhịp, mà còn góp phần định hình xu hướng kết nối ngân hàng với những điều khách hàng yêu thích. Chính tính tiếp nối này giúp âm nhạc trở thành mạch xuyên suốt trong câu chuyện thương hiệu dài hạn, thay vì những lần xuất hiện riêng lẻ.‏

‏Em Xinh "Say Hi" & Tinh Hà "Say Hi": Đưa người hâm mộ trở thành một phần của trải nghiệm‏

‏Tiếp nối hành trình đó, khi đồng hành cùng show âm nhạc thực tế Em Xinh "Say Hi" 2025 và Tinh Hà "Say Hi" 2026, TPBank không dừng ở vai trò một thương hiệu hiện diện tại chương trình. Ngân hàng tạo thêm điểm chạm để người hâm mộ tương tác với nghệ sĩ và tiếp cận trải nghiệm concert ngay trên ứng dụng ngân hàng.‏

‏Điểm đáng chú ý là App TPBank không còn chỉ gắn với chuyển tiền hay thanh toán, mà trở thành nơi kết nối đam mê. Thông qua các hoạt động bình chọn, giao dịch và nhiệm vụ được tích hợp trong chương trình, người hâm mộ có thêm cách thể hiện sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ mình yêu thích.‏

‏TPBank đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi’ suốt 14 tập phát sóng và 5 đêm concert từ Việt Nam đến kinh đô giải trí thế giới Las Vegas

‏‏Ở góc độ xây dựng thương hiệu, đây là bước chuyển từ hiện diện sang tham gia. Người hâm mộ không chỉ nhìn thấy TPBank, mà còn có lý do để chủ động tương tác với ngân hàng, nhờ đó mỗi điểm chạm trở nên gần gũi hơn một thông điệp quảng cáo đơn thuần. Riêng minigame "2000+ lý do yêu App TPBank", nơi fan nhận lượt bình chọn và gửi lời yêu thương tới các Anh Trai, đã thu hút hàng triệu thảo luận trên mạng xã hội với nhiều cảm xúc tích cực.‏

‏Nếu những đại nhạc hội do TPBank tổ chức trước đây mở ra không gian để khách hàng tận hưởng âm nhạc, thì sự đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" nâng trải nghiệm lên một tầm mới: khách hàng được hòa mình vào concert cùng những nghệ sĩ mình yêu thích, và niềm vui nhân lên khi được chia sẻ đam mê với cả cộng đồng người hâm mộ. Không chỉ vậy, khách hàng còn được đồng hành cùng nghệ sĩ Việt vươn ra thị trường âm nhạc quốc tế, khi các Anh Trai và Em Xinh chuẩn bị bước lên sân khấu Vũ trụ "Say Hi" tại Las Vegas vào ngày 28–29/11/2026. Với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương xuyên suốt các concert của Vũ trụ "Say Hi", TPBank đang góp phần đưa công nghiệp văn hóa nước nhà đi xa hơn, đồng thời tiếp thêm niềm tự hào cho người hâm mộ Việt trên hành trình đến với những sân khấu quốc tế.‏

‏Xây dựng cộng đồng để nuôi dưỡng sự gắn kết‏

‏Sức sống của văn hóa concert không chỉ đến từ nghệ sĩ hay sân khấu, mà còn từ cộng đồng người hâm mộ, nơi những câu chuyện được chia sẻ, nội dung được sáng tạo và các mối kết nối được hình thành.‏

‏Thông qua các hoạt động trước, trong và sau sự kiện, TPBank mở rộng tương tác với khách hàng, tạo không gian để họ thể hiện cá tính và chia sẻ trải nghiệm. Thương hiệu không còn truyền tải thông điệp một chiều, mà trở thành một phần trong cuộc đối thoại với người trẻ.‏

‏Zone trải nghiệm chật kín fan của TPBank tại concert Tinh Hà "Say Hi" TP. HCM

‏Việc duy trì những điểm chạm này cũng giúp quan hệ khách hàng vượt ra khỏi khoảnh khắc của một đêm diễn. Thay vì những chiến dịch ngắn hạn, TPBank xây dựng sự hiện diện liên tục, kết nối trải nghiệm văn hóa với chất lượng phục vụ và những giá trị phù hợp với đời sống khách hàng.‏

‏Cảm xúc mở đầu, trải nghiệm giữ chân‏

‏Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của TPBank là không dừng lại ở sự xuất hiện của thương hiệu tại sự kiện. Ngân hàng đã kết nối hoạt động âm nhạc với toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ tiếp cận thông tin, nhận quyền lợi đến thanh toán và sử dụng dịch vụ.‏

‏Các hoạt động quay thưởng, thử thách trên ứng dụng và chương trình gắn với giao dịch mở thêm cơ hội để khách hàng đến với đêm diễn, đồng thời tạo cầu nối giữa trải nghiệm văn hóa và dịch vụ ngân hàng. Với khách hàng, quyền lợi không còn là một ưu đãi xa rời sở thích, mà gắn với điều họ thực sự quan tâm. Với TPBank, đây là cơ hội để khách hàng khám phá và trải nghiệm các tính năng ngay trên nền tảng số.‏ ‏

‏Trong hành trình ấy, sự thuận tiện và minh bạch giữ vai trò then chốt. Thông tin rõ ràng, quy trình dễ tiếp cận và hỗ trợ kịp thời giúp trải nghiệm thương hiệu trở nên liền mạch. Nhờ vậy, TPBank không chỉ hiện diện ở khoảnh khắc sân khấu bừng sáng, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong từng bước chuẩn bị và tương tác xung quanh sự kiện. Âm nhạc là cầu nối, còn chất lượng trải nghiệm là nền tảng để tạo dựng niềm tin.‏ ‏

‏Hướng đi này cho thấy một cách xây dựng thương hiệu có chiều sâu: không chỉ tìm kiếm sự chú ý, mà tạo ra những trải nghiệm xứng đáng với sự chú ý ấy; không chỉ thu hút khách hàng mới, mà tiếp tục mang lại lý do để họ gắn bó. Cảm xúc tạo động lực tiếp cận, còn tiện ích tài chính giúp mối quan hệ tiếp tục phát triển. Khi khách hàng bắt đầu từ một chương trình âm nhạc và dần tìm thấy sự thuận tiện trong giao dịch hằng ngày, thương hiệu có thêm nền tảng để xây dựng sự gắn bó lâu dài.‏

‏Vì thế, dấu ấn tiên phong của TPBank không chỉ nằm ở việc đi trước, mà ở khả năng liên tục làm mới cách làm: hiểu điều khách hàng yêu thích, tạo điểm chạm phù hợp và kết nối những trải nghiệm ấy với dịch vụ ngân hàng.‏

‏Cá nhân hóa phong cách sống cho từng tập khách hàng‏

‏Chiến lược lifestyle banking đòi hỏi ngân hàng cá nhân hóa trải nghiệm tối đa cho từng tập khách hàng, và TPBank đã khéo léo "may đo" trải nghiệm cho từng nhóm.‏

‏Nếu Tinh Hà "Say Hi" kết nối khách hàng bằng năng lượng trẻ trung và sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ, thì sự đồng hành cùng đêm nhạc giao hưởng The Vienna Concert lại là cách tiếp cận dành riêng cho tập Khách hàng Cao cấp: tạo kết nối qua chiều sâu nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa. Âm nhạc cổ điển mang đến không gian thưởng thức khác hẳn concert đại chúng, nhưng cùng chạm đến một nhu cầu chung: được tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời, phù hợp với phong cách sống của chính mình.‏

‏Vienna Reverie - đêm diễn mang dáng dấp của một buổi soirée châu Âu ngay tại Hà Nội

‏Hai hướng tiếp cận không đối lập mà bổ sung cho nhau, để mỗi nhóm khách hàng đều có thể lựa chọn trải nghiệm phù hợp với phong cách sống riêng.‏

‏Một chiến lược dài hạn vẫn tiếp nối…‏

‏Xuất phát điểm là một ngân hàng nhỏ đối mặt với vô vàn thách thức, TPBank đã từng bước khẳng định vị thế và chinh phục thế hệ người dùng mới nhờ chiến lược sắc nét và tinh thần tiên phong. Thay vì chọn lối đi an toàn, ngân hàng chủ động bứt phá bằng việc định hình xu hướng công nghệ, liên tục cải tiến giải pháp tài chính và kết nối trọn vẹn dịch vụ ngân hàng với phong cách sống của người trẻ.‏

‏Những nỗ lực bền bỉ ấy được phản ánh qua kết quả kinh doanh và sự ghi nhận của thị trường. Năm 2025, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9.203 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước; tổng tài sản vượt 506.000 tỷ đồng. Ngân hàng phục vụ khoảng 18 triệu khách hàng, với 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, và được Vietnam Report xếp hạng trong Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2025. Theo báo cáo gần nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.464 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt gần 600.000 tỷ đồng.‏

‏Âm nhạc mở đầu kết nối bằng cảm xúc; trải nghiệm tài chính tiếp tục nuôi dưỡng kết nối ấy bằng giá trị và niềm tin. Khi hai yếu tố được triển khai nhất quán, TPBank có thêm nền tảng để trở thành thương hiệu mà khách hàng không chỉ lựa chọn, mà còn yêu thích và gắn bó trong hành trình dài hạn.‏