Từ tích lũy tài sản đến hoạch định tương lai: Bài toán quản trị gia sản của các gia đình thịnh vượng

Thông qua sự kiện Exclusive Wealth Circle 2026, BIDV Private Banking cùng đối tác chiến lược Edmond de Rothschild mang đến những góc nhìn quốc tế về nghệ thuật quản lý gia sản, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo những giá trị trường tồn.

Khi tích lũy tài sản không còn là bài toán duy nhất

Đối với những cá nhân và gia đình đã tạo dựng được nền tảng tài chính vững chắc, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để tài sản tiếp tục sinh lời, mà còn là làm thế nào để bảo toàn giá trị, quản trị rủi ro và duy trì sự thịnh vượng trong dài hạn.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu với những biến động về lãi suất, tỷ giá, chính sách thương mại và sự dịch chuyển của dòng vốn đang khiến các quyết định đầu tư trở nên phức tạp hơn. Một chiến lược từng phát huy hiệu quả trong giai đoạn thị trường thuận lợi có thể cần được đánh giá lại khi điều kiện kinh tế thay đổi. Với những gia đình sở hữu danh mục tài sản đa dạng, trải rộng từ tiền gửi, bất động sản, chứng khoán đến các khoản đầu tư kinh doanh, việc nhìn nhận tổng thể danh mục và kiểm soát mức độ tập trung rủi ro trở thành yêu cầu quan trọng.

Bên cạnh những biến động bên ngoài, sự phát triển của chính gia đình cũng đặt ra những bài toán mới. Khi tài sản được tích lũy qua nhiều năm, các thế hệ có thể có mục tiêu, nhu cầu thanh khoản và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Làm thế nào để vừa đáp ứng các mục tiêu tài chính hiện tại, vừa chuẩn bị nguồn lực cho tương lai? Làm thế nào để chuyển giao không chỉ tài sản mà còn cả kinh nghiệm quản trị, trách nhiệm và những giá trị gia đình đã dày công xây dựng?

Những câu hỏi ấy cho thấy sự khác biệt giữa quản lý một danh mục đầu tư và quản trị gia sản toàn diện.

Nếu quản lý đầu tư thường tập trung vào hiệu quả sinh lời và rủi ro của từng tài sản, quản trị gia sản đòi hỏi góc nhìn rộng hơn: từ phân bổ tài sản, quản lý dòng tiền, hoạch định thanh khoản đến chuẩn bị cho quá trình chuyển giao liên thế hệ. Một danh mục có khả năng tạo lợi nhuận chưa hẳn đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình nếu thiếu tính linh hoạt, mức độ phân tán rủi ro phù hợp hoặc kế hoạch chuyển giao rõ ràng.

Bởi vậy, đối với những gia đình thịnh vượng, giá trị của một chiến lược quản trị gia sản không chỉ nằm ở kết quả đầu tư trong một giai đoạn, mà còn ở khả năng thích ứng trước biến động và tạo dựng nền tảng tài chính bền vững cho nhiều thế hệ tiếp nối.

Kết nối tinh hoa quản lý gia sản quốc tế

Với mong muốn đưa những góc nhìn quản lý gia sản quốc tế đến gần hơn với khách hàng Việt Nam, BIDV Private Banking tiếp tục phối hợp cùng Edmond de Rothschild (EDR) – tập đoàn tài chính Thụy Sĩ có bề dày hơn 250 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng cá nhân cao cấp và quản lý tài sản – tổ chức BIDV Exclusive Wealth Circle 2026.

Sự kiện mở ra không gian trao đổi chuyên sâu, nơi khách hàng BIDV Private Banking có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia tài chính quốc tế, khám phá những góc nhìn đa chiều về thị trường và chiến lược quản lý gia sản dài hạn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của ông Michael Nizard, Giám đốc Nghiên cứu Phân bổ tài sản toàn cầu tại Edmond de Rothschild Asset Management (Pháp), cùng các chuyên gia đến từ Thụy Sĩ.

Thông qua những phân tích về diễn biến thị trường, xu hướng đầu tư toàn cầu và tư duy phân bổ tài sản, BIDV Wealth Circle 2026 hứa hẹn mang đến những thông tin tham khảo hữu ích, giúp khách hàng có thêm góc nhìn để hoạch định chiến lược tài chính phù hợp với mục tiêu của mình.

Đặc biệt, bên cạnh các phiên chia sẻ chuyên sâu, chương trình còn mang đến cơ hội tư vấn riêng 1:1 cùng chuyên gia Edmond de Rothschild dành cho những khách hàng đáp ứng điều kiện.

Nếu các phiên thảo luận chung mở ra bức tranh toàn cảnh về thị trường và xu hướng đầu tư thì hoạt động tư vấn cá nhân hóa lại đi sâu vào bài toán riêng của từng khách hàng. Từ mục tiêu tài chính, khẩu vị rủi ro đến định hướng bảo toàn, phát triển và chuyển giao gia sản, nội dung trao đổi được thiết kế phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng cụ thể. Bởi một chiến lược quản lý gia sản hiệu quả vì thế không chỉ cần nền tảng chuyên môn vững chắc, mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc đối với từng khách hàng.

BIDV Wealth Circle 2026 sẽ diễn ra ngày 11/11/2026 tại Hà Nội (tầng 8 Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải) và ngày 13/11/2026 tại TP.HCM (153 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa), trong không gian chuyên biệt của các Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp BIDV.

(*) Do số lượng khách mời có hạn, BIDV khuyến khích Quý khách đăng ký sớm để được ưu tiên sắp xếp tham dự sự kiện.

BIDV Private Banking – Đồng hành trên hành trình kiến tạo di sản

Không dừng lại ở một diễn đàn trao đổi về thị trường và đầu tư, BIDV Wealth Circle 2026 còn là dấu ấn trong hành trình phát triển dịch vụ Private Banking của BIDV, hướng đến xây dựng những mối quan hệ đồng hành dài hạn với khách hàng.

Thông qua hợp tác chiến lược cùng các định chế tài chính quốc tế uy tín như Edmond de Rothschild, BIDV từng bước mở rộng khả năng kết nối chuyên gia, nâng cao năng lực tư vấn và đa dạng hóa các giải pháp quản lý gia sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng chuyên sâu của khách hàng có tài sản lớn tại Việt Nam.

Với cam kết "Để tài sản thành di sản", BIDV Private Banking hướng tới vai trò người đồng hành tin cậy, cùng khách hàng gìn giữ thành quả hôm nay và tiếp nối những giá trị bền vững cho tương lai.