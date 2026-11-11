Ấn tượng Cocolux "làm mới" trải nghiệm mua sắm cùng Colorkey Luminous x Duy Khánh

Trong bối cảnh mua sắm trực tuyến phát triển mạnh, Cocolux tạo dấu ấn với mô hình bán lẻ kết hợp giải trí và trải nghiệm. Mới đây, Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy tiếp tục gây chú ý với Meet & Greet Duy Khánh ZhouZhou x Colorkey Luminous, mang đến không khí náo nhiệt cả trong lẫn ngoài cửa hàng.

Với tổng diện tích 500m², quy tụ hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm cùng các tiện ích như trà sữa, photobooth, máy gắp gấu,... Flagship Cocolux không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành điểm hẹn trải nghiệm làm đẹp và kết nối cộng đồng. Sự kiện lần này tiếp tục ghi dấu ấn với chuỗi hoạt động khám phá sản phẩm, trò chơi tương tác và giao lưu nghệ sĩ.

Cocolux mở rộng trải nghiệm khách hàng ngay tại không gian Flagship 134 Cầu Giấy

Trong ngành bán lẻ mỹ phẩm, lợi thế của cửa hàng vật lý không chỉ nằm ở danh mục sản phẩm mà còn ở khả năng mang đến những trải nghiệm trực tiếp. Khách hàng có thể tìm hiểu kết cấu mỹ phẩm, được tư vấn cách sử dụng và tương tác với thương hiệu trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Tận dụng lợi thế này, Cocolux đã biến không gian Flagship 134 Cầu Giấy thành địa điểm tổ chức các hoạt động trải nghiệm kết hợp giải trí. Tại sự kiện, các khu vực trưng bày Colorkey Luminous, trò chơi tương tác và sân khấu giao lưu cùng Duy Khánh được bố trí trong cùng một không gian, mang đến hành trình khám phá đa dạng cho người tham dự.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khu vực bên trong Flagship trở nên sôi động với sự góp mặt của những khách hàng sở hữu vé tham dự Meet & Greet. Phía ngoài cửa hàng cũng thu hút đông đảo người hâm mộ Duy Khánh đến theo dõi, tạo nên bầu không khí náo nhiệt tại địa điểm tổ chức.

Không gian Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy nhộn nhịp khách hàng quan tâm sự kiện Meet & Greet Duy Khánh ZhouZhou x Colorkey Luminous x Cocolux.

Với những khách tham dự có vé, hành trình trải nghiệm bắt đầu từ hoạt động check-in, khám phá các sản phẩm chăm sóc da Colorkey Luminous, tham gia thử thách nhận quà, trà sữa, chụp ảnh photobooth đến giao lưu trực tiếp cùng Duy Khánh. Việc kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một chương trình giúp khách hàng vừa tìm hiểu mỹ phẩm, vừa tận hưởng những khoảnh khắc giải trí và lưu giữ kỷ niệm cùng thần tượng.

Thông qua sự kiện, Cocolux cho thấy cách khai thác lợi thế của không gian bán lẻ để tạo thêm giá trị cho khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động mua bán, Flagship còn trở thành nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ, tương tác trực tiếp và hình thành trải nghiệm gắn liền với thương hiệu.

Colorkey Luminous tạo thêm điểm chạm qua hoạt động trải nghiệm sản phẩm

Song song với chương trình Meet & Greet, Colorkey Luminous mang đến chuỗi hoạt động khám phá mỹ phẩm được thiết kế nhằm khuyến khích khách hàng trực tiếp tìm hiểu và tương tác với sản phẩm.

Tại không gian trải nghiệm Colorkey Luminous, khách tham dự được tìm hiểu ba dòng sản phẩm Clay Cleanser, Clay Mask và Serum Spray thông qua hoạt động tư vấn, dùng thử và các thử nghiệm trực quan như kiểm tra độ pH bằng giấy quỳ tím, đo độ ẩm da trước và sau khi sử dụng, cùng thí nghiệm minh họa với thuốc đỏ trên bề mặt quả táo.

Bên cạnh hoạt động dùng thử, khách tham dự còn được thử sức với trò chơi gắp bóng nhận quà và nhận bộ sản phẩm trải nghiệm từ Colorkey Luminous khi hoàn thành các khu vực theo thể lệ.

Sự kết hợp giữa tư vấn, dùng thử và trò chơi tương tác không chỉ mang đến không khí sôi động mà còn giúp khách hàng tìm hiểu sản phẩm một cách trực quan, sinh động hơn. Qua đó, Cocolux và Colorkey Luminous biến hành trình khám phá mỹ phẩm thành trải nghiệm mua sắm thú vị, gần gũi với người tiêu dùng.

Duy Khánh góp phần tạo sức hút cho hoạt động kết nối cộng đồng

Một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy ngày hôm ấy là sự xuất hiện của Duy Khánh ZhouZhou trong chương trình Meet & Greet.

Nghệ sĩ Duy Khánh ZhouZhou xuất hiện "đốn tim" hàng trăm khách hàng tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy.

Sự kiện ghi nhận không khí sôi động với sự góp mặt của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng "Dâu Xinh". Những tiếng reo hò, cổ vũ cùng loạt khoảnh khắc giao lưu hài hước đã góp phần làm nên sức hút của sự kiện.

Trên sân khấu, Duy Khánh mang đến màn trình diễn ca khúc "Không Vừa Ý" và tham gia các trò chơi như "Behind The Image" - đoán trang phục biểu diễn, "Switch Mode" - thử thách tạo dáng cùng nghệ sĩ và "Inside Out" - phần chia sẻ những câu chuyện thú vị. Phong cách giao lưu duyên dáng cùng những màn tung hứng tự nhiên của Duy Khánh liên tục mang đến tiếng cười cho khán giả.

Duy Khánh ZhouZhou trình diễn "Không Vừa Ý" tại sân khấu Flagship Cocolux.

Đặc biệt, meet & greet dành cơ hội tương tác riêng cho những người hâm mộ có vé tham dự, trong đó nhiều khách may mắn được tham gia fansign 1:1 cùng Duy Khánh. Những hoạt động bắt tay, ôm, ký tặng, chụp ảnh selfie và trò chuyện trực tiếp đã mang đến nhiều khoảnh khắc gần gũi giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Tăng kết nối thương hiệu thông qua hoạt động trải nghiệm trực tiếp

Sự kiện Meet & Greet Duy Khánh ZhouZhou x Colorkey Luminous x Cocolux cho thấy cách không gian bán lẻ có thể được phát triển thành địa điểm tổ chức các hoạt động kết nối khách hàng, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm.

Trong sự phối hợp này, Cocolux đóng vai trò là đơn vị bán lẻ cung cấp không gian trải nghiệm, kết nối khách hàng với các hoạt động tại cửa hàng. Colorkey Luminous mang đến sản phẩm và những chương trình tương tác trực tiếp, trong khi sự xuất hiện của Duy Khánh góp phần tạo sức hút giải trí và kết nối cộng đồng người hâm mộ.

Điều làm nên sự khác biệt của chương trình không chỉ nằm ở sự góp mặt của nghệ sĩ, mà còn ở việc khách hàng được chủ động tham gia nhiều hoạt động trong cùng một hành trình: tìm hiểu mỹ phẩm, dùng thử sản phẩm, vui chơi, nhận quà và gặp gỡ thần tượng.

Đông đảo khách hàng và người hâm mộ tham gia hoạt động trải nghiệm và gặp gỡ Duy Khánh tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy.

Với những trải nghiệm được tổ chức ngay tại điểm bán, Cocolux tiếp tục khai thác lợi thế của cửa hàng vật lý trong việc kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Đây cũng là cách để hoạt động mua sắm được bổ sung những giá trị về trải nghiệm, cảm xúc và tương tác cộng đồng.

Khép lại sau tổ chức, sự kiện đã để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ về một không gian bán lẻ kết hợp làm đẹp và giải trí. Thông qua sự đồng hành cùng Colorkey Luminous và Duy Khánh, Cocolux mang đến thêm một điểm hẹn dành cho khách hàng, đồng thời mở rộng cơ hội gắn kết giữa thương hiệu với người tiêu dùng.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Chuỗi Mỹ phẩm chính hãng Cocolux)