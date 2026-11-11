Mở rộng hiện diện tại TPHCM, IJC chú trọng quyền lợi hậu mãi cho người mua trang sức thiết kế

Ngày 07/11/2026, Công ty Cổ phần Trang sức Đá quý Infinity (IJC) cắt băng khai trương gian hàng tại tầng trệt AEON Mall Bình Tân, TP.HCM. Theo doanh nghiệp, ngay trong ngày đầu, gian hàng đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, thử trang sức và nhận quà tặng.

Trước biến động của ngành vàng từ giữa năm 2026 đến nay, khi chế độ thu đổi cho trang sức vàng ngày càng khó khăn, IJC lại ra quyết định đi ngược dòng với chính sách thu đổi 100% trong khi các thương hiệu khác trên thị trường chỉ thu đổi ở mức 75% - 85%.

Đối với khách hàng, phần chi dành cho trang sức thiết kế thường được tính là khoản chi một chiều: mua để đeo, ít ai nghĩ đến chuyện bán lại. Cam kết thu đổi mà IJC đưa ra nhân dịp khai trương nhắm đúng vào khoảng trống này. Liệu rằng đây có phải là quân bài chiến lược của IJC trong các dịp khai trương chi nhánh mới và có thể sẽ tiếp tục triển khai trong tương lai.

Đông đảo khách hàng ghé thăm mua sắm trang sức dịp khai trương

Chương trình thu đổi 100% giá trị sản phẩm

Khách mua dòng trang sức vàng thiết kế trong thời gian khai trương (02/11 - 15/11/2026) có thể chọn thu/đổi 100% giá trị sản phẩm trên hóa đơn, thực hiện từ đủ hai năm kể từ ngày mua ghi trên Chứng Thư Bảo Tín. Ví dụ, mua ngày 02/11/2026 thì từ ngày 02/11/2028 sẽ được áp dụng chính sách thu đổi 100% giá trị sản phẩm. Giá trị được giữ theo hóa đơn, dù khách chọn bán lại cho IJC hay đổi sang sản phẩm khác.

Dòng sản phẩm được áp dụng lần này là dòng trang sức vàng 10K - 14K - 18K đính đá màu thiên nhiên, đá CZ hoặc kim cương tấm, theo phong cách trẻ trung, dễ đeo hằng ngày. Đây cũng là dòng sản phẩm chủ lực của IJC với hơn 10.000 thiết kế được tung ra thị trường mỗi năm.

Chương trình thu đổi 100% áp dụng cho các sản phẩm trang sức vàng thiết kế

Chương trình áp dụng cho hóa đơn nguyên giá từ 26 triệu đồng, không tách hoặc gộp hóa đơn, và khách phải giữ Chứng Thư Bảo Tín. Khi thu/đổi, sản phẩm cần còn nguyên vẹn, không biến dạng, gãy hay méo.

Khách hàng có thể xem điều kiện đầy đủ tại: https://ijc.vn/soft-opening-ijc-aeon-mall-binh-tan/

Cam kết thu đổi sau hai năm không phải chiêu thức riêng của tuần khai trương. Trước đó, IJC đã công bố chính sách thu đổi sản phẩm 100% giá trị sau hai năm sở hữu và hưởng thêm lãi suất từ ngân hàng liên kết với IJC, áp dụng cho dòng trang sức cao cấp Infinity (IF.J).

Bà Vũ Ngọc Trâm, Giám đốc IJC, chia sẻ:

"Việc mở gian hàng tại AEON Mall Bình Tân giúp IJC đến gần hơn với khách hàng khu vực phía Tây thành phố. Trang sức gắn với những dịp đáng nhớ trong cuộc sống, nên chúng tôi muốn người mua yên tâm hơn khi lựa chọn. Cam kết thu/đổi 100% giá trị sản phẩm sau hai năm với dòng trang sức thiết kế là cách IJC đồng hành lâu dài cùng khách hàng, và chúng tôi công bố rõ điều kiện ngay từ đầu để khách dễ cân nhắc. Với IJC, sự hài lòng của khách hàng là thước đo quan trọng nhất của mọi chính sách."

Khách hàng thích thú với đa dạng mẫu mã trang sức tại IJC

Đến hết 15/11, gian hàng còn tặng 100 phần quà check-in mỗi ngày trong khung 18h00 - 20h00 (mỗi khách một phần, số lượng có hạn). Khách tham gia chương trình thu/đổi vẫn nhận hộp đựng trang sức lớn và gối bông kim cương IJC khi đủ điều kiện nhận quà.

Về Trang sức Đá quý IJC

IJC trực thuộc Charm Group - tập đoàn đa ngành hoạt động hơn một thập kỷ. Sản phẩm của IJC chia hai dòng: trang sức tài sản Infinity (IF.J) dùng đá quý thiên nhiên như kim cương, ruby, sapphire; và trang sức thiết kế Charm Jewelry (CJ) kết hợp đá màu thiên nhiên, đá CZ. Với 9 năm phát triển, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành thương hiệu trang sức đá quý thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và hướng tới thị trường châu Âu, Mỹ.

Thông tin gian hàng khai trương:

- Địa điểm: IJC – Lô G33-1-2 Tầng trệt Trung tâm thương mại AEON Mall Bình Tân, số 1 đường số 17A, phường An Lạc, TP.HCM

- Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00 (ngày thường); 09h00 - 22h00 (cuối tuần, ngày lễ)

- Hotline: 1900 636 774 | Website: ijc.vn