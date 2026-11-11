Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ QR đến smartwatch: Thanh toán đang biến mất khỏi những thao tác chúng ta từng quen thuộc

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Từ QR đến smartwatch: Thanh toán đang biến mất khỏi những thao tác chúng ta từng quen thuộc

Trải nghiệm thanh toán đang được đưa vào các hoạt động thường ngày của người dùng, để hoạt động này diễn ra liền mạch với hành vi hàng ngày của người dùng.

Có một thay đổi khá âm thầm đang diễn ra trong cách người Việt thanh toán. Người dùng ngày càng ít phải dừng lại để “thực hiện một giao dịch” theo cách truyền thống. Mua hàng và chuyển tiền ngay trong cuộc trò chuyện, đi mua sắm chỉ cần quét QR, ra nước ngoài không phải chuẩn bị quá nhiều tiền mặt, hay thậm chí thanh toán ngay trên smartwatch mà không cần lấy điện thoại ra.

Điểm chung của những trải nghiệm này là thanh toán đang dần được đưa vào chính những hoạt động mà người dùng vốn đã thực hiện hàng ngày.

Nếu trước đây khách hàng phải chủ động mở một ứng dụng, nhập thông tin tài khoản hoặc chuẩn bị tiền mặt để hoàn tất giao dịch, thì các nền tảng thanh toán đang tìm cách rút ngắn những bước đó. Thanh toán vì thế không nhất thiết phải là một “điểm dừng” trong hành trình mua sắm, mà có thể diễn ra gần như liền mạch với hành vi của người dùng.

Từ QR đến smartwatch: Thanh toán đang biến mất khỏi những thao tác chúng ta từng quen thuộc - Ảnh 1.

Khi thanh toán không còn là một thao tác riêng biệt

Sự phổ biến của QR là một trong những ví dụ dễ thấy nhất. Thay vì phải nhập thông tin tài khoản hoặc xử lý tiền mặt, người dùng chỉ cần đưa điện thoại lên quét và hoàn tất giao dịch.

Nhưng câu chuyện không dừng ở việc thay thế tiền mặt bằng QR. Thách thức tiếp theo của các nền tảng thanh toán là làm sao để người dùng không phải thay đổi ngữ cảnh đang sử dụng chỉ để thanh toán.

Một cuộc trò chuyện có thể đồng thời trở thành nơi chốt đơn và chuyển tiền. Một chiếc smartwatch có thể trở thành thiết bị thanh toán độc lập. Khi đi du lịch, người dùng có thể tiếp tục thanh toán bằng phương thức quen thuộc thay vì phải đổi tiền hoặc chuẩn bị nhiều loại phương tiện thanh toán khác nhau.

Đây là lúc công nghệ bắt đầu làm thay đổi không chỉ phương thức thanh toán, mà cả vị trí của thanh toán trong trải nghiệm người dùng.

Từ cuộc trò chuyện đến chiếc đồng hồ trên cổ tay

Sự thay đổi này đang diễn ra ngay trong những sản phẩm mà Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phát triển.

Trong mua sắm trực tuyến, MoMo đã trở thành một trong những phương thức thanh toán trên Messenger. Khi khách hàng chốt đơn qua Fanpage của cửa hàng, Messenger có thể tự động lọc thông tin tài khoản và gợi ý chuyển tiền bằng MoMo. Người dùng không cần sao chép số tài khoản hay tải mã QR ngân hàng để tiếp tục giao dịch.

Từ QR đến smartwatch: Thanh toán đang biến mất khỏi những thao tác chúng ta từng quen thuộc - Ảnh 2.

Nếu Messenger đưa thanh toán vào một hoạt động vốn đã quen thuộc là trò chuyện, smartwatch lại mở ra một hướng khác: thanh toán không cần điện thoại.

MoMo là ứng dụng bên thứ ba đầu tiên cho phép người dùng thanh toán độc lập trên smartwatch và là đối tác chính thức của Apple Watch, Wear OS, Garmin và Huawei. Với cách tiếp cận này, người dùng có thể thanh toán trực tiếp trên thiết bị đeo thay vì phải lấy điện thoại ra trong mỗi giao dịch.

Từ QR đến smartwatch: Thanh toán đang biến mất khỏi những thao tác chúng ta từng quen thuộc - Ảnh 3.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc thêm một thiết bị có thể thanh toán, mà ở việc công nghệ đang làm giảm số thao tác cần thiết để hoàn tất một giao dịch. Khi chiếc đồng hồ trên cổ tay đã có thể đảm nhiệm công việc vốn trước đây cần điện thoại, thanh toán ngày càng trở thành một phần tự nhiên của trải nghiệm thay vì một bước phải chủ động chuẩn bị.

Ra nước ngoài cũng không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc đổi tiền

Một thay đổi khác đang diễn ra ở những giao dịch xuyên biên giới. Với người đi du lịch hoặc công tác, việc thanh toán ở nước ngoài trước đây thường kéo theo những chuẩn bị riêng như đổi tiền mặt, mang theo thẻ hoặc tính toán chi phí giao dịch ngoại tệ. Các mạng lưới thanh toán liên kết đang dần thay đổi trải nghiệm này.

Hệ thống thanh toán quốc tế của MoMo kết nối với nhiều mạng lưới và nền tảng như Alipay+, VIETQRGlobal, NAPAS, NETS, SGQR, Grab, DuitNow và Zero Pay, qua đó cho phép người dùng thanh toán tại nhiều điểm bán ở nước ngoài bằng MoMo.

Từ QR đến smartwatch: Thanh toán đang biến mất khỏi những thao tác chúng ta từng quen thuộc - Ảnh 4.

Theo thông tin từ MoMo, người dùng có thể thanh toán theo giá trị quy đổi sang VND, với tỷ giá được hiển thị minh bạch và không phải chuẩn bị tiền mặt theo cách truyền thống. Hồ sơ của MoMo cũng cho biết hệ sinh thái du lịch của nền tảng hiện hỗ trợ thanh toán tại hơn 60 quốc gia.

Để người dùng có thể thực hiện một giao dịch chỉ bằng vài thao tác, phần việc phía sau lại trở nên phức tạp hơn.

Một nền tảng thanh toán phải đồng thời xử lý khả năng kết nối với nhiều đối tác, duy trì tốc độ giao dịch, mở rộng quy mô và đảm bảo an toàn cho người dùng. Với MoMo, 99% hệ thống được phát triển nội bộ, cùng đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, trong đó có 300 kỹ sư AI, theo hồ sơ doanh nghiệp. Nền tảng này được xây dựng với khả năng phục vụ quy mô hàng chục triệu người dùng.

Đây cũng là lý do sự “đơn giản” mà người dùng nhìn thấy ở phía trước thực chất đòi hỏi một hệ thống công nghệ đủ lớn ở phía sau.

Từ QR, Messenger đến smartwatch và thanh toán quốc tế, xu hướng chung đang trở nên rõ ràng hơn: thanh toán đang dần biến mất khỏi những thao tác mà người dùng từng phải chủ động thực hiện.

Và có lẽ đó cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của thanh toán số: công nghệ càng phát triển, thao tác người dùng nhìn thấy có thể càng ít đi, trong khi những gì diễn ra phía sau lại ngày càng nhiều.

Ánh Dương

Đời sông pháp luật

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ thanh toán đến những nhu cầu thiết yếu: MoMo đang dùng công nghệ để nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng như thế nào?

Từ thanh toán đến những nhu cầu thiết yếu: MoMo đang dùng công nghệ để nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng như thế nào? Nổi bật

Thanh toán số không chỉ là cầm điện thoại quét mã: Nó đang trở thành một lớp công nghệ vô hình trong đời sống mỗi ngày

Thanh toán số không chỉ là cầm điện thoại quét mã: Nó đang trở thành một lớp công nghệ vô hình trong đời sống mỗi ngày Nổi bật

Khi thế giới không ngừng tiến lên, con người có đang bỏ quên hạnh phúc?

Khi thế giới không ngừng tiến lên, con người có đang bỏ quên hạnh phúc?

10:00 , 11/11/2026
Khi “điểm chạm” trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp bất động sản

Khi “điểm chạm” trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp bất động sản

08:00 , 11/11/2026
Có "nguyên liệu" rồi, HI-FOODS sẽ "nấu" lời giải nào cho ngành F&B?

Có "nguyên liệu" rồi, HI-FOODS sẽ "nấu" lời giải nào cho ngành F&B?

08:00 , 11/11/2026
Emerald Bao Vinh khai trương văn phòng bán hàng, công bố chính thức nhận booking

Emerald Bao Vinh khai trương văn phòng bán hàng, công bố chính thức nhận booking

20:00 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên