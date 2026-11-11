Có "nguyên liệu" rồi, HI-FOODS sẽ "nấu" lời giải nào cho ngành F&B?

Muốn "nấu" lời giải, trước hết cần hiểu đúng "nguyên liệu"

Trong ngành F&B, tìm được sản phẩm phù hợp mới chỉ là bước đầu. Nhà phân phối cần danh mục đa dạng để tiếp cận nhiều khách hàng; nhà hàng, khách sạn cần nguồn thực phẩm đáp ứng thực đơn và vận hành; doanh nghiệp phát triển nhãn hàng riêng cần đối tác phối hợp về sản phẩm, quy cách và sản xuất. Thị trường vì thế cần nhiều hơn một nhà cung cấp: cần đối tác hiểu nhu cầu và kết nối sản phẩm với mục tiêu kinh doanh.

HI-FOODS phát triển hệ sinh thái hơn 15 nhóm hàng, gồm thực phẩm đông lạnh, thực phẩm mát. Danh mục có dimsum như Há cảo tôm, há cảo sò điệp hoàng gia, bánh bao gạo lứt nhân thịt bò phô mai và sản phẩm phong cách Âu như pizza 4 loại phô mai, phô mai que, bánh mì bơ tỏi phô mai, bánh mì baguette tôm xốt trứng muối, bánh khoai lang tím nhân phô mai, bánh trứng.

Trong hệ sinh thái thương hiệu riêng, BAMBOO tập trung vào dimsum và món ngon Á Đông tiện lợi, còn BON hướng đến thực phẩm tiện lợi phong cách Âu. HI-FOODS duy trì nghiên cứu và phát triển hơn 50 mã sản phẩm mỗi năm, góp phần cải tiến danh mục và mở rộng lựa chọn theo nhu cầu thị trường.

BAMBOO và BON là hai thương hiệu riêng đại diện cho hệ sinh thái sản phẩm HI-FOODS, mang đến lựa chọn đa dạng từ món ngon Á Đông đến thực phẩm tiện lợi phong cách Âu, đáp ứng nhiều nhu cầu kinh doanh và tiêu dùng.

Đứng phía sau hệ sinh thái là GN FOODS - nền tảng sản xuất của HI-FOODS. GN FOODS có tổng diện tích hơn 35.000 m², đội ngũ hơn 2.500 nhân sự và công suất 100 tấn/ngày. Hệ thống có hơn 110 thiết bị cấp đông IQF và Air Blast, hơn 25 thiết bị dò kim loại, X-ray và kho lạnh hơn 1.440 vị trí pallet. Doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như HACCP, ISO, BAP, BRC A+ và HALAL theo phạm vi áp dụng.

Nhà phân phối và bán lẻ có thêm lựa chọn xây dựng cơ cấu hàng hóa; nhà hàng, khách sạn và bếp ăn chuyên nghiệp có thể cân nhắc thực phẩm đông lạnh, hàng mát và thực phẩm chế biến theo thực đơn, điều kiện bảo quản. Với OEM, HI-FOODS phối hợp cùng đối tác về đặc tính sản phẩm, quy cách, đóng gói và phương án sản xuất theo yêu cầu.

HI-FOODS hiện phục vụ hơn 2.500 đối tác HORECA, hướng đến kết nối sản phẩm và năng lực sản xuất với mục tiêu vận hành của từng doanh nghiệp.

Nền tảng sản xuất của GN FOODS với quy mô hơn 35.000 m² và công suất 100 tấn/ngày tại hai nhà máy, góp phần bảo đảm năng lực cung ứng thực phẩm cho các đối tác B2B.

Dịch vụ OEM của HI-FOODS đồng hành cùng đối tác từ phát triển sản phẩm, hoàn thiện quy cách đến sản xuất theo yêu cầu

Từ Vietfood TP.HCM đến Vietfood Hà Nội - Tiếp nối hành trình kết nối thị trường

Triển lãm chuyên ngành là dịp để HI-FOODS giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, chia sẻ năng lực cung ứng và kết nối doanh nghiệp trong ngành thực phẩm. Năm 2026, HI-FOODS đã tham gia Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam tại TP.HCM vào tháng 8 và tiếp tục góp mặt tại kỳ triển lãm ở Hà Nội từ ngày 04-07/11/2026.

HI-FOODS mong muốn lắng nghe nhu cầu, trao đổi về danh mục sản phẩm, năng lực sản xuất và phương án hợp tác trong phân phối, bán lẻ, HORECA và OEM. Qua đó, doanh nghiệp cập nhật yêu cầu thị trường để hoàn thiện danh mục và giải pháp cung ứng.

Hình ảnh tại Vietfood TP.HCM, nơi HI-FOODS kết nối cùng các đối tác HORECA, trao đổi nhu cầu thực tế và tìm kiếm giải pháp cung ứng phù hợp cho hoạt động kinh doanh F&B.

"Giá trị của một đối tác cung ứng không chỉ nằm ở sản phẩm hay năng lực sản xuất, mà còn ở khả năng thấu hiểu nhu cầu và đồng hành cùng khách hàng trong những bài toán kinh doanh thực tế. HI-FOODS định hướng kết nối hệ sinh thái sản phẩm, nền tảng sản xuất của GN FOODS và năng lực phối hợp với đối tác để xây dựng phương án cung ứng phù hợp cho từng mô hình, từ HORECA đến OEM. Chúng tôi kỳ vọng mối quan hệ hợp tác phát triển trên nền tảng chất lượng, sự tin cậy và mục tiêu tăng trưởng dài hạn." - Ông Trần Trọng Huy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại HI-FOODS.

Với hệ sinh thái hơn 15 nhóm hàng và nền tảng sản xuất từ GN FOODS, HI-FOODS hướng đến kết nối nguồn lực thành phương án cung ứng phù hợp, tạo giá trị thiết thực cho đối tác.

Thông tin liên hệ - Công ty Cổ phần Thương mại HI-FOODS

Trụ sở: P-4B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Văn phòng đại diện: Số 46 Đường số 2, Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Hưng, TP.HCM.

Website: https://hi-foods.com.vn/

Hotline: 028 6262 2897

Email: info@hi-foods.com.vn

Thông tin tổ chức công bố sản phẩm:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm GN

Địa chỉ sản xuất: P.02B đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.