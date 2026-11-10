Quà Tặng 3A và hành trình hơn 13 năm phát triển trong thị trường quà tặng doanh nghiệp

Sau hơn 13 năm hoạt động, Quà Tặng 3A (AAA Promotional Gifts) phát triển theo hướng cung cấp giải pháp quà tặng B2B toàn diện, từ tư vấn ý tưởng, lựa chọn sản phẩm đến thiết kế, in ấn và hoàn thiện.

Hơn 13 năm từ sản phẩm quà tặng đến giải pháp B2B

Quà Tặng 3A là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại AAA Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp, quà tặng quảng cáo và sản phẩm in logo theo yêu cầu.

Đội ngũ 3A Hà Nội





Đội ngũ 3A Hồ Chí Minh

Trải qua 13+ năm phát triển, doanh nghiệp đã từng bước mở rộng từ hoạt động cung cấp sản phẩm sang mô hình giải pháp quà tặng B2B. Theo đó, một đơn hàng không chỉ bắt đầu bằng câu hỏi "chọn sản phẩm nào", mà còn cần cân nhắc ngân sách, số lượng, đối tượng nhận quà, mục tiêu của chương trình và cách thể hiện nhận diện thương hiệu.

Đây cũng là hướng Quà Tặng 3A tập trung trong những năm gần đây: tư vấn giải pháp phù hợp với từng nhu cầu thay vì áp dụng một phương án chung cho mọi doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp cần nhiều hơn một món quà

Quà tặng dành cho khách hàng lâu năm sẽ có yêu cầu khác với quà dành cho nhân viên. Một chương trình hội nghị vài trăm khách cũng khác với chiến dịch marketing triển khai trên quy mô lớn. Bên cạnh đó là những yêu cầu về thời gian, ngân sách và tính đồng nhất của nhận diện thương hiệu.

Vì vậy, quy trình triển khai tại Quà Tặng 3A có thể bắt đầu từ việc xác định nhu cầu, tư vấn sản phẩm và phương án phù hợp, sau đó đến thiết kế, in – khắc logo, hoàn thiện bao bì và giao hàng.

Danh mục của 3A hiện có hơn 10.000 sản phẩm, trải rộng ở nhiều nhóm như bình giữ nhiệt, cốc, sổ tay, bút, gift set, balo – túi xách, ô dù, áo mưa, mũ bảo hiểm, đồ gia dụng, sản phẩm công nghệ, quà Tết và kỷ niệm chương.

Sự đa dạng này giúp doanh nghiệp có thể xây dựng nhiều phương án dựa trên ngân sách và mục đích sử dụng thay vì bị giới hạn trong một nhóm sản phẩm nhất định.

Làm chủ nhiều hơn trong chuỗi triển khai quà tặng

Sau hơn 13 năm hoạt động, Quà Tặng 3A đã phục vụ hơn 25.000 khách hàng và thực hiện 30.000+ đơn hàng. Cùng với việc mở rộng danh mục sản phẩm, doanh nghiệp đang đầu tư sâu hơn vào năng lực triển khai phía sau mỗi đơn hàng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc 3A đầu tư hệ thống máy in và máy khắc, từng bước chủ động các công đoạn hoàn thiện logo trên sản phẩm. Đây là khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ của quà tặng bởi cùng một bộ nhận diện nhưng cách thể hiện trên kim loại, nhựa, vải, gỗ hay các bề mặt khác có thể yêu cầu những kỹ thuật khác nhau.

Việc chủ động thiết bị giúp đội ngũ có thể xử lý nhanh hơn các yêu cầu in – khắc, thử nghiệm phương án đối với những mẫu thiết kế phức tạp và kiểm soát thành phẩm trước khi bàn giao. Với các chương trình có số lượng lớn hoặc thời gian triển khai ngắn, khả năng giảm phụ thuộc vào nhiều khâu trung gian cũng góp phần giúp doanh nghiệp chủ động hơn về tiến độ.

Song song với năng lực hoàn thiện sản phẩm, 3A đang xây dựng sự khác biệt ở nguồn hàng. Bên cạnh hơn 10.000 sản phẩm thuộc nhiều phân khúc, doanh nghiệp sở hữu một số mẫu mã độc quyền và các dòng sản phẩm từ thương hiệu quốc tế BrandCharger. Những lựa chọn này hướng tới nhóm khách hàng muốn món quà có thiết kế khác biệt thay vì sử dụng các sản phẩm phổ biến trên thị trường.

Khi tính chuyên nghiệp không chỉ nằm ở sản phẩm

Đối với thị trường B2B, một sản phẩm đẹp chưa phải là toàn bộ yêu cầu của đơn hàng. Đặc biệt với doanh nghiệp lớn, các chương trình mua sắm còn gắn với quy trình nghiệm thu, hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa và các yêu cầu tuân thủ.

Vì vậy, Quà Tặng 3A chú trọng xây dựng hệ thống hồ sơ gồm hóa đơn, chứng từ, kiểm định, giấy tờ xuất nhập khẩu và các tài liệu liên quan đến sản phẩm theo từng trường hợp. Việc chuẩn hóa hồ sơ giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình mua sắm, đối chiếu nguồn gốc và nghiệm thu đơn hàng.

Đây cũng là một phần trong quá trình Quà Tặng 3A chuyển dịch từ việc đơn thuần cung cấp sản phẩm sang giải quyết đầy đủ hơn bài toán quà tặng B2B: sản phẩm phù hợp, nhận diện được hoàn thiện đúng yêu cầu, tiến độ được kiểm soát và hồ sơ đáp ứng quy trình của khách hàng doanh nghiệp.

Từ vật phẩm đến điểm chạm thương hiệu

Sự thay đổi của thị trường cũng khiến vai trò của quà tặng doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Một sản phẩm có tính ứng dụng cao, được thiết kế phù hợp và thể hiện nhận diện một cách tinh tế có thể tiếp tục xuất hiện trong đời sống của người nhận sau khi chương trình kết thúc.

Theo hướng tiếp cận này, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc "tặng gì" mà còn chú ý món quà có phù hợp với người nhận hay không, thương hiệu được thể hiện như thế nào và trải nghiệm khi nhận quà ra sao.

Đây là lý do các yếu tố như thiết kế, chất liệu, kỹ thuật in logo, hộp đựng và cách kết hợp sản phẩm trong gift set ngày càng được chú trọng.

Với Quà Tặng 3A, định hướng giải pháp B2B cũng được xây dựng quanh bài toán đó: lựa chọn phương án dựa trên ngân sách, mục tiêu thương hiệu và từng nhóm đối tượng nhận quà, sau đó triển khai thành sản phẩm hoàn thiện.

Tiếp tục phát triển hệ sinh thái quà tặng doanh nghiệp

Hơn 25.000 khách hàng và 30.000+ đơn hàng đã triển khai là nền tảng để Quà Tặng 3A hiểu rõ hơn những yêu cầu thực tế của từng chương trình quà tặng: từ quà tri ân khách hàng, quà cho nhân viên đến các sự kiện, hội nghị hay chiến dịch marketing quy mô lớn. Từ kinh nghiệm này, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện cách tư vấn, chọn lọc sản phẩm và kiểm soát chất lượng thành phẩm trước khi bàn giao.

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp định hướng tiếp tục mở rộng danh mục, cập nhật các xu hướng quà tặng mới và nâng cao khả năng tư vấn giải pháp cho khách hàng B2B.

Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình của Quà Tặng 3A cho thấy sự chuyển dịch từ một nhà cung cấp sản phẩm sang hướng tiếp cận rộng hơn: giải quyết bài toán quà tặng dựa trên nhu cầu, ngân sách và mục tiêu thương hiệu của từng doanh nghiệp.

Với hệ thống hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM cùng khả năng phục vụ trên toàn quốc, Quà Tặng 3A đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường quà tặng doanh nghiệp.

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