Kaopiz Holdings và KDDI Biz Edge hợp tác phát triển giải pháp công nghệ tại Diễn đàn cấp cao Việt – Nhật

Ngày 9/11 tại Tokyo (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và KDDI Biz Edge, công ty thuộc Tập đoàn viễn thông KDDI sở hữu đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ mới trong lĩnh vực chuyển đổi số. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về Hợp tác Kinh tế và Khoa học Công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao và quan chức chính phủ hai nước.

Diễn đàn được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8 đến 11/11, với chủ đề "Đồng sáng tạo công nghệ, kiến tạo chuỗi giá trị tương lai". Sự kiện quy tụ gần 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo hai nước, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo nội dung MOU, Kaopiz Holdings và KDDI Biz Edge hướng tới hợp tác nghiên cứu, phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới, trước mắt tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số trong giáo dục. Đây là lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác khi nhu cầu ứng dụng công nghệ vào quản lý, giảng dạy và vận hành ngày càng tăng tại cả Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Trịnh Công Huân - Chủ tịch HĐQT Kaopiz Holdings chia sẻ: "Bằng việc kết hợp năng lực phát triển mà Kaopiz đã bồi đắp cùng các khách hàng Nhật Bản với tri thức của KDDI Biz Edge, chúng tôi hướng tới tạo ra những sản phẩm, dịch vụ hữu ích cho xã hội cả hai nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, bắt đầu từ giáo dục, trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên".

MOU xác lập ba định hướng hợp tác chính, gồm định kỳ trao đổi thông tin về tình hình và định hướng phát triển; phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trong các lĩnh vực chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh các giải pháp công nghệ giữa hai thị trường. Trên cơ sở thỏa thuận này, hai doanh nghiệp sẽ tiếp tục thảo luận các chủ đề hợp tác cụ thể, xây dựng phương án triển khai phù hợp với nhu cầu và tình hình kinh doanh thực tế. Những dự án riêng lẻ sẽ được cụ thể hóa bằng các thỏa thuận hoặc hợp đồng tương ứng trong từng giai đoạn.

Gian hàng Kaopiz tại khu triển lãm của Diễn đàn Công tư Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: Kaopiz

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, Kaopiz giới thiệu hai sản phẩm trí tuệ nhân tạo do doanh nghiệp tự phát triển là Kaopiz AI-SDLC và GIJITO. Hoạt động này góp phần giới thiệu năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam tới các đại biểu, tổ chức và đối tác quốc tế tham dự sự kiện.

Việc đưa các sản phẩm AI tới diễn đàn cũng phản ánh định hướng phát triển công nghệ mà Kaopiz đang theo đuổi. Từ năm 2025, doanh nghiệp triển khai chiến lược "AI First", đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hầu hết các công đoạn trong quy trình phát triển phần mềm. Thay vì chỉ sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ riêng lẻ, Kaopiz hướng tới tích hợp công nghệ này vào phương thức tổ chức và triển khai công việc, qua đó nâng cao năng lực phát triển, chất lượng sản phẩm và hiệu quả phục vụ khách hàng.

Kaopiz kỷ niệm 10 năm thành lập tại Nhật Bản với sự tham gia đông đảo của đối tác khách mời. Ảnh: Kaopiz

Ông Huân cũng chia sẻ, hợp tác với KDDI Biz Edge có ý nghĩa trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng năng lực từ phát triển hệ thống theo yêu cầu sang đồng hành cùng đối tác nghiên cứu và hình thành các giải pháp công nghệ mới. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng hợp tác ngày càng chú trọng năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và giá trị thực tiễn mà doanh nghiệp có thể mang lại cho thị trường.

Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết một trong những nền tảng giúp Kaopiz phát triển tại thị trường Nhật Bản là mô hình phối hợp giữa đội ngũ kỹ sư công nghệ và nhân sự cầu nối (BrSE) có khả năng giao tiếp tiếng Nhật như người bản xứ, am hiểu quy trình làm việc cũng như yêu cầu của khách hàng. Mô hình này cho phép doanh nghiệp đồng hành với đối tác trong nhiều giai đoạn, từ tư vấn, phát triển hệ thống đến vận hành và bảo trì.

Ở phía đối tác, KDDI Biz Edge là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn KDDI, một trong những tập đoàn viễn thông lớn của Nhật Bản. Công ty cung cấp dịch vụ KDDI dành cho doanh nghiệp cùng các giải pháp công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó có những giải pháp phục vụ lĩnh vực giáo dục. Với mạng lưới hoạt động trên toàn Nhật Bản và kinh nghiệm triển khai các dịch vụ công nghệ cho doanh nghiệp, KDDI Biz Edge mang đến nền tảng thị trường và hiểu biết bản địa cho định hướng hợp tác giữa hai bên.

Trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thoả thuận MOU giữa Kaopiz và KDDI Biz Edge mở ra thêm không gian kết nối cho doanh nghiệp công nghệ hai nước. Với Kaopiz đây cũng là bước tiến trong định hướng trở thành đối tác công nghệ có khả năng cùng khách hàng nghiên cứu, phát triển và đưa các giải pháp mới vào thực tiễn.