Vietcap lan tỏa giá trị thịnh vượng qua chương trình “Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai”

Đây cũng là hoạt động tiếp nối trong chuỗi chương trình tri ân khách hàng, góp phần lan tỏa thông điệp "Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng" đến cộng đồng.

Hành trình 19 năm Vietcap - Lan tỏa giá trị, vun đắp tương lai cộng đồng

Trong 19 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Vietcap đã đồng hành cùng khách hàng qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường. Mỗi giao dịch, mỗi quyết định đầu tư cùng niềm tin được vun đắp theo thời gian đã góp phần tạo nên hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Lấy cảm hứng từ tiếng chuông gắn liền với những cột mốc quan trọng trên thị trường chứng khoán, Vietcap xây dựng chiến dịch kỷ niệm 19 năm với thông điệp "Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng". Hình ảnh chiếc chuông trở thành biểu tượng cho sự đồng hành giữa Vietcap và khách hàng, nơi mỗi giao dịch góp thêm một dấu ấn vào hành trình phát triển chung.

Tinh thần ấy được Vietcap đưa vào các hoạt động tri ân trên ứng dụng Vietcap App, nơi khách hàng có thể tham gia trải nghiệm mở chuông nhận quà và tích lũy Vé vàng để có cơ hội tham gia rút thăm may mắn. Qua đó, hình ảnh chiếc chuông không còn dừng lại ở ý nghĩa biểu tượng mà trở thành một phần trong trải nghiệm thực tế của khách hàng nhân dịp Vietcap tròn 19 năm.

Tiếp nối những hoạt động tri ân, Vietcap mở rộng ý nghĩa của chiến dịch thông qua chương trình thiện nguyện "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai". Những âm vang được tạo nên từ sự đồng hành cùng khách hàng nay tiếp tục lan tỏa đến cộng đồng, khi Vietcap trở thành cầu nối yêu thương, chung tay hỗ trợ trẻ em mồ côi và ươm mầm cho những tương lai tươi sáng.

Vietcap duy trì các hoạt động trách nhiệm xã hội, hướng đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và môi trường. (Ảnh: Vietcap).

Với Vietcap, thịnh vượng không chỉ được thể hiện qua những thành quả tài chính, mà còn ở những giá trị tích cực được tạo ra và sẻ chia với xã hội. "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai" vì thế trở thành điểm kết nối ý nghĩa giữa hành trình 19 năm đã qua và tinh thần trách nhiệm cộng đồng mà Vietcap hướng đến.

"Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai" - lan tỏa giá trị từ những hành động thiết thực

Theo kế hoạch, Vietcap dành tổng giá trị tài trợ 150 triệu đồng cho chương trình "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai", hướng đến cải thiện điều kiện sống và tạo thêm sự hỗ trợ cho trẻ em mồ côi tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Đây là hoạt động trách nhiệm cộng đồng được triển khai nhân dịp doanh nghiệp đánh dấu cột mốc 19 năm thành lập.

Thông qua chương trình, Vietcap mong muốn góp phần tạo điều kiện để các em có môi trường sống tốt hơn và thêm cơ hội phát triển trong tương lai. Hoạt động cũng tạo dịp để đội ngũ nhân viên Vietcap tham gia sẻ chia, đưa tinh thần trách nhiệm cộng đồng vào những hành động cụ thể.

Chương trình "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai" hướng đến cải thiện điều kiện sống và mang đến những hoạt động giao lưu ý nghĩa cho trẻ em tại Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Nếu các hoạt động trên Vietcap App mang đến trải nghiệm tri ân cho khách hàng, chương trình "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai" mở rộng ý nghĩa của chiến dịch đến những đối tượng cần được quan tâm trong xã hội. Hai nhóm hoạt động cùng thể hiện tinh thần kết nối và sẻ chia xuyên suốt dịp kỷ niệm 19 năm.

Bước sang chặng đường phát triển tiếp theo, Vietcap tiếp tục đặt niềm tin của khách hàng làm nền tảng, song hành cùng mục tiêu tạo ra giá trị có ích cho cộng đồng. Chương trình "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai" góp phần thể hiện tinh thần ấy: những thành quả được vun đắp trên hành trình phát triển có thể tiếp tục tạo tác động tích cực khi được chia sẻ đúng nơi cần thiết.