GPBank đón sinh nhật 33 năm: Hơn 2.000 phần quà dành tặng khách hàng

‏Chương trình kết nối nhiều sản phẩm, dịch vụ từ tiết kiệm, giao dịch ngân hàng số mang đến những quyền lợi thiết thực cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Từ ngày ‏‏5/11 đến 31/12/2026‏‏, GPBank triển khai chương trình ưu đãi "‏‏33 năm – Khởi sắc Thịnh vượng‏‏" trên toàn hệ thống, dành tặng khách hàng hàng nghìn phần quà cùng nhiều quyền lợi tài chính hấp dẫn.‏

‏Khách hàng cá nhân thêm quà tặng từ khoản tiền tích lũy‏

‏Nhằm tri ân các khách hàng khi tới giao dịch trong dịp sinh nhật ngân hàng, GPBank dành tặng cho ‏‏1.780‏‏ Khách hàng đầu tiên (khách hàng có sinh nhật trong tháng 11, hoặc ngày sinh hoặc năm sinh có chữ số 3) khi ‏‏gửi tiền tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng - 12 tháng, với giá trị tiền gửi mới từ 100 triệu đồng‏‏ từ chương trình "‏‏Gửi tiền sinh lời - Trao quà như ý‏‏" sẽ nhận được bộ quà tặng tri ân‏‏ ‏‏là ‏‏bình giữ nhiệt cao cấp‏‏. Bên cạnh đó, các khách hàng vẫn đồng thời được hưởng các quyền lợi khác thuộc chương trình "‏‏Gửi tiền sinh lời, trao quà như ý‏‏", bao gồm quà tặng bằng tiền vào tài khoản thanh toán lên tới ‏‏300.000 đồng‏‏ và ‏‏miễn phí mở tài khoản số đẹp‏‏ theo số điện thoại hoặc ngày sinh khi đáp ứng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng – 12 tháng, giá trị tiền gửi mới từ 100 triệu đồng trở lên.‏

‏Ngoài ra, từ nay tới 31/12/2026, GPBank tiếp tục triển khai ưu đãi đối với khách hàng ‏‏xác thực eKYC thành công trên App GPBank‏‏ và ‏‏gửi tiết kiệm trực tuyến‏‏ kỳ hạn tối thiểu 6 tháng, số tiền tối thiểu 20 triệu đồng trên App sẽ được nhận 50.000 đồng vào tài khoản thanh toán từ chương trình "‏‏Mở tài khoản ngay, nhận quà trao tay‏‏". Chương trình áp dụng cho khách hàng mới và khách hàng đã có tài khoản nhưng chưa thực hiện eKYC.‏

‏Với gần 2.000 phần quà hiện vật cùng các chương trình ưu đãi song hành vừa mang ý nghĩa tri ân, vừa tạo thêm động lực tích lũy cho khách hàng trong những tháng cuối năm.‏

‏GPBank triển khai chương trình ưu đãi "‏‏33 năm – Khởi sắc Thịnh vượng‏‏".‏

‏Doanh nghiệp nhận ưu đãi từ giao dịch số ‏

‏Không chỉ dành cho khách hàng cá nhân, chương trình sinh nhật 33 năm còn mở rộng đến các doanh nghiệp, với những ưu đãi gắn trực tiếp với hoạt động giao dịch và quản lý tài chính.‏

‏Theo đó, ‏‏120‏‏ khách hàng doanh nghiệp đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình ‏‏đăng ký sử dụng thành công ứng dụng GPBank Biz‏‏, đồng thời ‏‏phát sinh giao dịch chiều đi từ 3,3 triệu đồng trở lên‏‏, sẽ được nhận ‏‏bộ quà tặng bình giữ nhiệt cao cấp‏‏ và ‏‏ưu đãi tài khoản số đẹp‏‏ theo số điện thoại của chủ doanh nghiệp hoặc ngày thành lập doanh nghiệp.‏

‏Việc gắn số tài khoản với những thông tin quen thuộc không chỉ tạo dấu ấn riêng mà còn giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc ghi nhớ, chia sẻ thông tin tài khoản với khách hàng và đối tác.‏

‏Tuổi 33 và hành trình "Khởi sắc Thịnh vượng"‏

‏Điểm khác biệt của chương trình ưu đãi này là cách GPBank kết nối nhiều nhu cầu tài chính trong cùng một chiến dịch. Từ tiết kiệm, chuyển khoản, thanh toán đến quản lý và theo dõi tài chính cá nhân trên App GPBank, hay các giao dịch chuyển khoản của doanh nghiệp trên GPBank Biz, mỗi hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính thường ngày mà còn mở ra cơ hội nhận thêm những quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn từ GPBank.‏

‏Nếu "‏‏Khởi sắc‏‏" đại diện cho những thay đổi tích cực của ngân hàng, hướng đến trải nghiệm ngày càng hiện đại, thuận tiện và gần gũi, thì "‏‏Thịnh vượng‏‏" là giá trị GPBank mong muốn đồng hành cùng khách hàng vun đắp trong dài hạn.‏

‏Bước sang dấu mốc 33 năm, GPBank tiếp tục viết tiếp hành trình lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng đổi mới để đồng hành cùng Quý Khách hàng hiện thực hóa những khát vọng, mở ra những cơ hội mới và kiến tạo tương lai thịnh vượng bền vững.‏

‏Chương trình "‏‏33 năm – Khởi sắc Thịnh vượng‏‏" diễn ra ‏‏từ‏‏ ‏‏ngày 5/11 đến 31/12/2026‏‏ hoặc ‏‏kết thúc khi hết quà tặng‏‏, tùy điều kiện nào đến trước. Khách hàng có thể tìm hiểu điều kiện và thể lệ chi tiết tại các kênh thông tin chính thức hoặc điểm giao dịch của GPBank.

‏‏GPBank được chuyển giao về VPBank và chính thức sử dụng tên đầy đủ là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng kể từ đầu năm 2025. Thông điệp "Kỷ nguyên Thịnh vượng" khẳng định khát vọng kiến tạo một ngân hàng không chỉ mang giá trị tài chính, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy - luôn sẵn sàng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng hướng tới tương lai phát triển bền vững.



