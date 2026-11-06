MoMo: Khi thanh toán số trở thành chiếc "hộ chiếu tài chính" bước ra thế giới

Trong mỗi chuyến du lịch hay công tác nước ngoài, thanh toán luôn là một trong những trải nghiệm mang lại nhiều phiền toái nhất. Người đi xa thường phải chuẩn bị đổi ngoại tệ từ sớm, cất giữ nhiều xấp tiền mặt trong túi xách và loay hoay tính nhẩm tỷ giá mỗi lần mua sắm.

Ngược lại, du khách quốc tế khi đến Việt Nam cũng thường gặp khó khăn trước các mệnh giá tiền mặt địa phương. Trước rào cản đó, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo lựa chọn một hướng tiếp cận mở rộng: thay vì chỉ phục vụ thị trường nội địa, nền tảng đưa thanh toán số vươn ra phạm vi khu vực và toàn cầu.

Xóa bỏ rào cản tiền tệ trong từng chuyến đi xa

Điểm đổi mới rõ nét ở MoMo là khả năng kết nối trực tiếp với các mạng lưới thanh toán quốc tế uy tín như Alipay+ hay VietQRGlobal. Khi đặt chân đến các thị trường nước ngoài, người dùng Việt Nam không còn phải tìm kiếm quầy đổi ngoại tệ hay lo lắng về việc mang theo quá nhiều tiền mặt bên mình.

Chỉ cần thao tác quét mã QR quen thuộc trên ứng dụng MoMo, các giao dịch mua sắm, ăn uống hay di chuyển tại nước bạn được xử lý nhanh chóng với tỷ giá quy đổi minh bạch. Sự tiện lợi này giúp người dùng trút bỏ hoàn toàn cảm giác bối rối trước những đồng xu hay tờ tiền xa lạ, mang lại sự tự tin và thoải mái trong suốt hành trình.

Khi dòng chảy giao dịch không chỉ dừng lại ở một chiều

Một trong những giá trị quan trọng của việc kết nối thanh toán quốc tế là tạo ra dòng chảy giao thương hai chiều, hỗ trợ trực tiếp cho nền kinh tế trong nước.

Thông qua việc liên kết các mạng lưới QR toàn cầu, hơn 500.000 doanh nghiệp và tiểu thương đang hoạt động trên hệ sinh thái MoMo có thể dễ dàng tiếp nhận nguồn chi tiêu từ du khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam. Khách quốc tế có thể thanh toán một bát phở, ly cà phê vỉa hè hay món quà lưu niệm bằng chính phương thức quen thuộc của họ, trong khi người bán không cần trang bị thêm máy POS đắt đỏ hay loay hoay đổi tiền thối.

Cách tiếp cận này không chỉ kích cầu du lịch mà còn đưa các hộ kinh doanh nhỏ lẻ bước vào mạng lưới thương mại toàn cầu một cách tự nhiên và bình đẳng.

Công nghệ bảo mật chuẩn quốc tế làm điểm tựa

Một trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới chỉ thực sự trọn vẹn khi hạ tầng công nghệ bên trong bảo đảm được tính thông suốt và an toàn tối đa. MoMo xây dựng hệ thống xử lý giao dịch đạt chuẩn xác thực quốc tế FIDO2, kết hợp cùng các lớp bảo vệ đa tầng và quản trị rủi ro tự động.

Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân tích và phát hiện gần 29.000 giao dịch bất thường mỗi ngày. Quy trình chấm điểm rủi ro chỉ diễn ra trong khoảng 100 đến 300 mili giây, vừa bảo vệ tài khoản người dùng khỏi nguy cơ gian lận từ xa, vừa không làm gián đoạn trải nghiệm mua sắm nơi xứ người. Sự kết hợp này mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho hơn 30 triệu người dùng dù đang giao dịch ở góc phố quen hay tại một đất nước xa xôi.

Từ một công cụ chi tiêu thân thuộc trong sinh hoạt hàng ngày đến cầu nối tài chính không biên giới, MoMo cho thấy thanh toán số ngày nay có thể đóng vai trò lớn hơn nhiều so với việc chuyển tiền thông thường. Nền tảng không chỉ giúp người Việt tự tin bước ra thế giới mà còn góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đây là lý do vì sao MoMo đang là một ứng viên sáng giá trong hạng mục "Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy" tại Better Choice Awards 2026.