3M Pro Shop by Auto-lab.vn – Mô hình 3M Pro Shop theo tiêu chuẩn mới của 2026 tại Việt Nam

Auto-Lab.vn và định hướng nâng tầm trải nghiệm chăm sóc ô tô

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trợ ô tô, Auto-Lab.vn từng bước xây dựng nền tảng vận hành và phát triển các giải pháp chăm sóc, bảo vệ và cá nhân hóa phương tiện dành cho khách hàng Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu và chăm sóc ô tô ngày càng đa dạng, Auto-Lab.vn không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng đến tính minh bạch, quy trình thi công và trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Ngày 28/10/2026, thương hiệu chính thức khai trương cơ sở tại số 3 - 5 Nguyễn Văn Linh, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Đây là một trong những bước đi thể hiện chiến lược đầu tư của Auto-Lab.vn nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ ô tô theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ.

Không gian mới được phát triển theo mô hình 3M Pro Shop tiêu chuẩn 2026, tích hợp các giải pháp phim cách nhiệt, phim bảo vệ sơn PPF, wrap đổi màu và chăm sóc xe. Bên cạnh đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên môn, Auto-Lab.vn còn ứng dụng những công cụ hỗ trợ trải nghiệm như phần mềm mô phỏng 3D Zeno Kiosk, hệ thống kiểm tra phim và công nghệ cắt PPF nhằm nâng cao tính trực quan trong quá trình tư vấn và lựa chọn dịch vụ.

Thông qua việc đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ và chất lượng nhân sự, Auto-Lab.vn hướng đến xây dựng một điểm đến nơi khách hàng có thể chủ động tìm hiểu, lựa chọn và trải nghiệm các giải pháp phù hợp với phương tiện của mình.

Auto-Lab.vn kết hợp OMODA & JAECOO: Khi công nghệ ô tô gặp gỡ giải pháp cá nhân hóa

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại sự kiện khai trương là sự đồng hành của OMODA & JAECOO, thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery, cùng sự tham gia của hơn 20 KOL/KOC và những người yêu thích các dòng xe của hãng.

Sự kết hợp giữa Auto-Lab.vn và OMODA & JAECOO mang đến cơ hội khám phá các mẫu xe trong không gian trải nghiệm những giải pháp chăm sóc và bảo vệ phương tiện hiện đại.

Tại sự kiện, các dòng xe OMODA & JAECOO được ứng dụng trực tiếp những sản phẩm bảo vệ và làm đẹp ô tô từ 3M, giúp khách tham quan có cái nhìn cụ thể hơn về khả năng kết hợp giữa thiết kế xe, công nghệ vật liệu và các giải pháp cá nhân hóa.

Thay vì chỉ tiếp cận sản phẩm thông qua thông số kỹ thuật hay hình ảnh quảng bá, khách mời có thể quan sát trực tiếp những ứng dụng thực tế, tìm hiểu sự khác biệt của từng giải pháp và trao đổi với đội ngũ chuyên môn của Auto-Lab.vn.

Sự hiện diện của các KOL/KOC cũng góp phần tạo nên không gian giao lưu, nơi những người có chung niềm đam mê ô tô cùng chia sẻ góc nhìn về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng xe.

Thông qua hoạt động hợp tác lần này, Auto-Lab.vn và OMODA & JAECOO cùng hướng đến việc mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng người dùng, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa thương hiệu ô tô và các đơn vị cung cấp giải pháp phụ trợ.

Auto-Lab.vn tiếp tục mở rộng giá trị hợp tác trong ngành ô tô

Sự kiện khai trương ngày 28/10 đánh dấu một bước tiến trong hành trình phát triển của Auto-Lab.vn, từ việc nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ đến mở rộng các hoạt động hợp tác cùng đối tác trong ngành ô tô.

Đặc biệt, sự đồng hành của OMODA & JAECOO cho thấy tiềm năng kết nối giữa các thương hiệu xe và đơn vị cung cấp giải pháp phụ trợ, hướng đến những trải nghiệm toàn diện hơn cho khách hàng.

Với định hướng lấy chất lượng, công nghệ và trải nghiệm làm nền tảng, Auto-Lab.vn kỳ vọng tiếp tục trở thành đối tác đồng hành của các hãng xe, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng yêu ô tô tại Việt Nam.

Văn phòng giao dịch - Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Catina Auto Parts

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