Mini AI mở nhượng quyền công nghệ và ra mắt ứng dụng tại VietFranchise 2026

Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu ra mắt ứng dụng Mini AI SCRM trên iOS và Android, mở rộng khả năng sử dụng giải pháp quản lý khách hàng trên thiết bị di động, đồng thời tạo cơ hội kết nối với các đối tác quan tâm đến mô hình nhượng quyền công nghệ.

Mini AI mở nhượng quyền công nghệ tại VietFranchise 2026

Doanh nghiệp ngày càng chú trọng chuyển đổi số, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào quản lý khách hàng, tự động hóa bán hàng và tối ưu vận hành đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh. Đây cũng là cơ sở để các mô hình kinh doanh dựa trên phần mềm và dịch vụ công nghệ thu hút sự quan tâm.

Tại VietFranchise 2026, Mini AI giới thiệu mô hình nhượng quyền công nghệ, hướng đến các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp mong muốn phát triển kinh doanh trong lĩnh vực giải pháp số. Thông qua đó, đối tác có thể tìm hiểu các giải pháp, đánh giá nhu cầu thị trường và trao đổi về phương án triển khai kinh doanh.

Khác với việc chỉ sử dụng phần mềm phục vụ hoạt động nội bộ, nhượng quyền công nghệ hướng đến phát triển kinh doanh dựa trên sản phẩm và cơ chế hợp tác giữa các bên.

Tại gian hàng F13, Hall A1, SECC, Mini AI đã tổ chức tư vấn trực tiếp 1:1, giúp các đối tác quan tâm tìm hiểu chính sách nhượng quyền, lộ trình chuyển giao công nghệ và những nguồn lực cần thiết để triển khai mô hình.

Mini AI tư vấn khách tham quan về mô hình nhượng quyền

Cơ hội hợp tác dành cho đối tác và người muốn khởi nghiệp

Mô hình nhượng quyền công nghệ Mini AI hướng đến nhiều nhóm đối tượng có định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ số:

Chủ doanh nghiệp: Mở rộng danh mục sản phẩm, bổ sung dịch vụ công nghệ và tìm kiếm hướng kinh doanh mới.

Đối tác công nghệ, kinh doanh B2B SaaS: Tận dụng kinh nghiệm tư vấn, triển khai giải pháp và chăm sóc khách hàng để phát triển cơ hội hợp tác.

Người muốn khởi nghiệp: Tiếp cận mô hình kinh doanh công nghệ, tìm hiểu thị trường và chuẩn bị nguồn lực để bắt đầu.

Ngoài sản phẩm, Mini AI còn tư vấn về phạm vi hợp tác, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ triển khai, giúp đối tác có thêm cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Khám phá hệ sinh thái công nghệ Mini AI

Tại sự kiện, Mini AI giới thiệu các giải pháp phục vụ nhu cầu quản lý dữ liệu khách hàng, tự động hóa tương tác và phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Social CRM – Bán & CSKH từ Zalo đến đa kênh

Mini AI SCRM hỗ trợ doanh nghiệp tập trung tin nhắn từ Zalo cá nhân, Zalo OA và Fanpage trên một giao diện quản lý chung, hạn chế tình trạng dữ liệu khách hàng phân tán trên nhiều nền tảng. Hệ thống cho phép lưu hồ sơ khách hàng trực tiếp từ cửa sổ chat, theo dõi lịch sử tương tác, phân loại khách hàng theo mức độ quan tâm và quản lý cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn.

Bên cạnh tối ưu quy trình quản lý, Mini AI SCRM hỗ trợ thiết lập kịch bản chăm sóc tự động qua ZBS như nhắc lịch hẹn, xác nhận đơn hàng và gửi khuyến mãi, đồng thời hỗ trợ phân quyền truy cập và bảo vệ thông tin khách hàng.

Người dùng cũng có thể tham gia cộng đồng với hơn 35.000 khách hàng sử dụng SCRM để kết nối, trao đổi kinh nghiệm; thành viên được kiểm duyệt trước khi tham gia.

Hệ sinh thái công nghệ Mini AI và đánh giá thực tế từ khách hàng

AI Agent – Hỗ trợ tự động hóa bán hàng

AI Agent tự động phản hồi khách hàng, tư vấn theo kịch bản được thiết lập, thu thập thông tin và chuyển khách hàng cho nhân viên kinh doanh khi cần.

Việc tự động hóa các tác vụ lặp lại giúp doanh nghiệp duy trì khả năng phản hồi ngay cả ngoài giờ làm việc hoặc khi chưa có nhân viên trực, giảm khối lượng xử lý thủ công và dành thêm nguồn lực cho các hoạt động cần sự tham gia trực tiếp của nhân viên, đặc biệt là tư vấn chuyên sâu và chốt đơn.

Zalo Mini App – Phát triển tiện ích kinh doanh trên Zalo

Zalo Mini App cho phép doanh nghiệp xây dựng các tiện ích ngay trên Zalo, giúp khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh, chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. Mini AI cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khai thác nền tảng này:

Mini AI Ecom: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng trên Zalo để giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Mini Game: Tạo hoạt động tương tác hấp dẫn nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

Mini Gift: Hỗ trợ triển khai chương trình tích điểm, phân hạng khách hàng, khuyến khích khách hàng quay lại.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể tìm hiểu chương trình hỗ trợ nâng cấp Zalo OA, phục vụ hoạt động kinh doanh và tương tác với khách hàng.

Ra mắt ứng dụng Mini AI SCRM trên iOS và Android

Một trong những điểm nhấn tại VietFranchise 2026 là hoạt động ra mắt ứng dụng Mini AI SCRM trên hai nền tảng iOS và Android. Ứng dụng giúp chủ doanh nghiệp và người quản lý thuận tiện theo dõi tình hình kinh doanh, quản lý thông tin khách hàng và nắm bắt hoạt động chăm sóc khách hàng ngay trên thiết bị di động, mọi lúc, mọi nơi.

Tại gian hàng, khách tham quan được trải nghiệm ứng dụng, trao đổi về khả năng ứng dụng thực tế trong quản lý, tương tác và chăm sóc khách hàng.

Đối với các đối tác nhượng quyền công nghệ, đây cũng là cơ hội tìm hiểu hệ sinh thái, đánh giá nhu cầu khách hàng mục tiêu và trao đổi phương án kinh doanh.

Ứng dụng Mini AI SCRM ra mắt tại VietFranchise 2026

Trải nghiệm "Chuyến bay không ngủ" tại gian hàng Mini AI

Gian hàng Mini AI tại VietFranchise 2026 được xây dựng theo chủ đề "Chuyến bay không ngủ", kết hợp trải nghiệm công nghệ, tương tác và kết nối kinh doanh. Thông qua hoạt động check-in bằng mã QR, nhận Boarding Pass và khám phá các khu vực demo, khách tham quan có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái Mini AI trong một không gian mang màu sắc riêng.

Tại khu vực gian hàng, khách có cơ hội trực tiếp tìm hiểu Social CRM, AI Agent, Zalo Mini App, Mini Game và Mini Gift. Việc trải nghiệm sản phẩm giúp người dùng hình dung rõ hơn về các ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Các Mini Game cùng chương trình quà tặng tạo thêm cơ hội giao lưu, giúp khách tham quan tiếp cận sản phẩm trong không gian gần gũi. Song song đó, hoạt động tư vấn nhượng quyền 1:1 tạo điều kiện để các bên trao đổi sâu hơn về chính sách hợp tác và lộ trình triển khai.

Các hoạt động tại gian hàng Mini AI

Mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh số cùng Mini AI

Thông qua VietFranchise 2026, Mini AI tiếp tục giới thiệu định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, từ quản lý khách hàng, tự động hóa bán hàng đến nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.