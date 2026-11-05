Avenue Tân Mỹ: Từ không gian sống cao tầng đến hệ sinh thái đô thị đa giá trị

Chung cư Avenue Tân Mỹ - Tâm điểm hình thành cộng đồng cư dân

Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, sức hấp dẫn của một khu chung cư không chỉ nằm ở thiết kế hay số lượng căn hộ, mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường sống tiện nghi, thu hút cư dân và hình thành cộng đồng có nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng thường xuyên.

Tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh, Avenue Tân Mỹ (Dự án khu đô thị mới cạnh trường Tiểu học Tân Mỹ) được quy hoạch trên diện tích 8,44 ha, kết hợp chung cư cao tầng, nhà ở thấp tầng cùng hệ thống cảnh quan và tiện ích. Trong đó, tòa chung cư cao 26 tầng với quy mô dự kiến khoảng 660 căn hộ được định hướng trở thành một trong những hạt nhân hình thành cộng đồng cư dân của toàn dự án.

Theo phương án thiết kế, khu chung cư phát triển theo mô hình không gian sống đa tầng, kết hợp chức năng ở, thương mại, dịch vụ và tiện ích cộng đồng. Kiến trúc hiện đại với hệ ban công, mặt đứng và các khoảng mở được tổ chức hài hòa, hướng tới sự cân bằng giữa thẩm mỹ và trải nghiệm sống.

Điểm nhấn của công trình nằm ở hệ tiện ích được phân bổ theo nhiều tầng không gian. Khối đế bố trí các chức năng thương mại, dịch vụ; các khu vực tiện ích tích hợp bể bơi, không gian thể thao, sân vườn và sinh hoạt cộng đồng. Cảnh quan trên cao được định hướng bổ sung những khoảng xanh, mang đến nơi thư giãn và giao lưu giữa nhịp sống đô thị.

Thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, khu chung cư hướng tới môi trường sống nơi cư dân có thể tiếp cận nhiều tiện ích ngay trong nội khu, phù hợp với các gia đình trẻ và những khách hàng đề cao sự thuận tiện.

Bên cạnh đó, Avenue Tân Mỹ nằm gần vòng xoay Võ Nguyên Giáp, thuận tiện kết nối với các trục giao thông chính của khu vực. Hệ thống trường học liên cấp, cơ sở y tế, chợ, khu thương mại và dịch vụ thiết yếu lân cận góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt thường ngày.

Đặc biệt, trong bối cảnh Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 9/2026, nhu cầu về những không gian sống tích hợp tiện ích, có khả năng kết nối với các hoạt động kinh tế và dịch vụ đô thị được kỳ vọng tiếp tục mở rộng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để những dự án như Avenue Tân Mỹ thu hút sự quan tâm của người mua nhà và các nhà đầu tư dài hạn.

Toàn cảnh dự án Avenue Tân Mỹ tại phường Đa Mai - thành phố Bắc Ninh

Từ cộng đồng cư dân đến sức sống thương mại của khu đô thị

Một trong những lợi thế của mô hình kết hợp chung cư cao tầng và nhà ở thấp tầng là khả năng hình thành mối quan hệ bổ trợ giữa không gian sống và hoạt động thương mại.

Với quy mô dự kiến khoảng 660 căn hộ, khu chung cư Avenue Tân Mỹ có tiềm năng tạo nên cộng đồng cư dân tập trung khi được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Sự hiện diện của cộng đồng này không chỉ gia tăng sức sống cho dự án mà còn có thể tạo nguồn cầu thường xuyên đối với các hoạt động mua sắm, ăn uống và dịch vụ.

Từ cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng đến các dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và sinh hoạt gia đình, nhu cầu tiêu dùng của cư dân là một trong những điều kiện quan trọng để hoạt động thương mại phát triển.

Đáng chú ý, nguồn khách hàng tiềm năng không chỉ giới hạn trong tòa chung cư mà còn có thể đến từ các khu dân cư hiện hữu và lượng người làm việc, di chuyển trên những tuyến giao thông lân cận.

Trong cấu trúc quy hoạch Avenue Tân Mỹ, khu chung cư và các dãy liền kề vì thế có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Nếu chung cư góp phần hình thành cộng đồng cư dân và nhu cầu tiêu dùng, khu thấp tầng có thể cung cấp thêm không gian kinh doanh, thương mại và dịch vụ phục vụ chính cộng đồng đó.

Đây là yếu tố đáng quan tâm với nhà đầu tư bất động sản. Bởi tiềm năng kinh doanh không chỉ được quyết định bởi vị trí mặt tiền hay thiết kế công trình, mà còn phụ thuộc vào quy mô khách hàng, sức mua và khả năng duy trì hoạt động thương mại của khu vực.

56 căn liền kề - Đón cơ hội khai thác từ hệ sinh thái cư dân

Nằm trong tổng thể Avenue Tân Mỹ, 56 căn liền kề tạo dấu ấn với kiến trúc lấy cảm hứng từ những dãy phố châu Âu, nổi bật bởi gam màu mật ong đặc trưng và hệ mặt đứng đồng bộ, góp phần định hình diện mạo riêng cho khu thấp tầng.

Các căn shophouse liền kề với kiến trúc Châu Âu honey architecture

Điểm đáng chú ý là mỗi căn đều có hai mặt tiếp cận. Ngoài mặt chính hướng ra các tuyến đường nội khu, phía sau các dãy nhà được bố trí lối đi bộ rộng khoảng 4 m, tăng độ thông thoáng và tính linh hoạt trong tổ chức không gian sử dụng.

Thiết kế này mở ra nhiều lựa chọn cho chủ sở hữu, từ an cư, kết hợp kinh doanh đến khai thác cho thuê mặt bằng hoặc sử dụng làm không gian dịch vụ phù hợp.

Đặc biệt, khi khu chung cư từng bước hình thành cộng đồng cư dân, 56 căn liền kề có thêm cơ hội tiếp cận nguồn khách hàng ngay trong nội khu. Sự kết hợp giữa nhu cầu tiêu dùng thường nhật và khả năng cung cấp dịch vụ của khu thấp tầng có thể tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh, cho thuê, đồng thời mở rộng giá trị sử dụng của bất động sản trong quá trình sở hữu.

Ở góc độ đầu tư, đây là lợi thế đáng cân nhắc khi một tài sản không chỉ được nhìn nhận qua kỳ vọng tăng giá, mà còn từ khả năng khai thác công năng để tạo dòng tiền. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ hình thành dân cư, vị trí từng căn và nhu cầu thị trường.

Từ không gian sống cao tầng đến cộng đồng cư dân và các hoạt động thương mại đi kèm, Avenue Tân Mỹ hướng tới hình thành hệ sinh thái đô thị đa giá trị, nơi sức sống của khu chung cư có thể trở thành động lực bổ trợ cho tiềm năng kinh doanh, cho thuê và tích sản của 56 căn liền kề.