TECH REALTY chính thức phân phối chiến lược dự án QTOPIA

TECH REALTY chính thức ký kết hợp tác và trở thành đơn vị phân phối dự án QTOPIA.

TECH REALTY: Hành trình khẳng định vị thế Top đại lý uy tín

Việc TECH REALTY bắt tay cùng các đối tác lớn triển khai dự án QTOPIA đánh dấu bước tiến chiến lược, mở ra chương mới trong hành trình bứt phá của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản.

Đội ngũ TECH REALTY tại Lễ Ra Quân Dự án QTOPIA.

Trước đó, TECH REALTY đã tạo dựng tiếng vang lớn khi liên tục khẳng định năng lực triển khai xuất sắc qua các dự án tầm cỡ hợp tác cùng Big Four, đơn vị tư vấn chiến lược và phát triển dự án hàng đầu thị trường. Nổi bật như La Pura, Lusso Saigon, Monrei Saigon và gần đây nhất là Alora Nha Trang. Việc liên tục nằm trong Top các đại lý bán hàng dẫn đầu không chỉ minh chứng cho quy trình vận hành chuẩn hóa mà còn thể hiện niềm tin tuyệt đối từ các nhà phát triển dự án uy tín.

Thế mạnh nòng cốt của TECH REALTY đến từ đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường và có khả năng xây dựng giải pháp tài chính dài hạn phù hợp cho từng phân khúc khách hàng. Kiên trì theo đuổi triết lý "Nhân tâm", đặt sự minh bạch và giá trị thực của khách hàng làm trọng tâm hoạt động, TECH REALTY không chỉ dừng lại ở vai trò một đơn vị môi giới đơn thuần mà đã trở thành đối tác tư vấn chiến lược đáng tin cậy cho cộng đồng nhà đầu tư tinh hoa.

QTOPIA: "Thành phố cuối tuần" và biểu tượng nghỉ dưỡng mới ven biển

Toàn cảnh Dự án QTOPIA. Ảnh Phối cảnh

QTOPIA đang là tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam. Được đầu tư phát triển bởi Tập đoàn Phát Đạt cùng sự đồng hành tư vấn chiến lược của Big Four, dự án hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống và giải trí hoàn toàn mới.

Dự án có tổng diện tích khoảng 7,3 ha trên trục đường ven biển Võ Thị Sáu (Phước Hải), được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại và hệ sinh thái giải trí 24/7. QTOPIA sở hữu một chuỗi hệ thống tiện ích đa trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Dự án nằm trên cung đường du lịch huyết mạch, kết nối Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Bình Châu, nên thừa hưởng trọn vẹn tiềm năng hạ tầng và xu hướng du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với đa dạng loại hình sản phẩm chất lượng như căn hộ du lịch, khách sạn, shophouse thương mại và biệt thự nghỉ dưỡng. QTOPIA vẫn đang sở hữu mức giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư với dòng căn hộ biển chỉ từ 1,19 tỷ đồng cùng tiến độ thanh toán ban đầu 10%, mở ra cơ hội sở hữu bất động sản ven biển vô cùng linh hoạt cho nhà đầu tư.

Sự bắt tay chiến lược giữa các đơn vị phát triển hàng đầu và TECH REALTY tại dự án QTOPIA được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn trên thị trường, mang đến những giải pháp an cư và đầu tư sinh lời bền vững cho khách hàng.