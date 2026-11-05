Sắp ra mắt resort siêu sang tại Phú Quốc, điểm đến của giới thượng lưu châu Á

Park Hyatt Phú Quốc dự kiến khai trương ngày 8/12, ngay trước mùa lễ hội cuối năm. Giá phòng King hướng biển được giới thiệu từ khoảng 45 triệu đồng mỗi đêm, chưa gồm thuế và phí. Ở phân khúc cao hơn, biệt thự bốn phòng ngủ hướng biển có giá gần 400 triệu đồng mỗi đêm cho tối đa tám khách, với 1 kỳ nghỉ ít nhất 3 đêm sẽ có chi phí tầm 1,2 tỷ đồng. Đây là mức chi đủ để biến riêng nơi lưu trú thành một phần đáng kể của kỳ nghỉ, và cũng là dấu hiệu cho thấy Park Hyatt Phú Quốc nhắm tới nhóm khách tìm kiếm sự riêng tư, không gian rộng và dịch vụ được cá nhân hóa.

Một điểm đến xa xỉ được thiết kế để ở biệt lập

Park Hyatt Phú Quốc là resort trên đảo đầu tiên của thương hiệu Park Hyatt tại Việt Nam, trước đó thương hiệu này đã nổi tiếng ở Việt Nam với khách sạn 5 sao ở thành phố, Park Hyatt Saigon.

Đây cũng là dự án hợp tác đầu tiên giữa Tập đoàn Hyatt và BIM Land, thành viên của BIM Group. Khu resort thể hiện định hướng kết hợp tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế với di sản văn hóa phong phú và cảnh quan biển nguyên sơ của Phú Quốc, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng được cá nhân hóa, tinh tế nhưng vẫn gợi cảm giác thân thuộc.

Park Hyatt Phú Quốc có 114 phòng và suite cùng 54 biệt thự hồ bơi riêng. Một số căn có khuôn viên lên tới 2.500 m², kết hợp sân vườn, hồ bơi và nhiều không gian sinh hoạt. Cách bố trí này phù hợp với những chuyến đi dài ngày, nơi khách có thể ở cùng gia đình hoặc nhóm bạn trong một không gian riêng, thay vì chỉ sử dụng phòng ngủ như điểm dừng chân.

Biệt thự ba phòng ngủ với khuôn viên rộng. Ảnh: Park Hyatt Phu Quoc

Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ làng Việt truyền thống và nếp nhà ba gian, thể hiện qua mái dốc, sân vườn, lối đi xanh và các khu vực chung. Nội thất sử dụng tre, mây, sơn mài và đồng, kết hợp những chi tiết gợi nhắc đến nghề thủ công trong nước. Xa xỉ ở đây được kể qua diện tích, sự tách biệt và cách đưa chất liệu bản địa vào một kỳ nghỉ có tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Một điểm nhấn đáng chú ý là bộ sưu tập sơn mài được sáng tác riêng bởi họa sĩ Nguyễn Quốc Huy, với kỹ thuật khảm vỏ trứng, vàng lá và bạc lá. Khu nghỉ dưỡng cũng trưng bày gốm Việt cổ thuộc các triều Trần, Lê, Nguyễn và gốm Mường Chanh của cộng đồng người Thái đen ở Sơn La. Những tác phẩm này đưa câu chuyện về di sản và nghệ thuật Việt vào không gian nghỉ dưỡng, thay vì chỉ dùng chúng như chi tiết trang trí.

Thiết kế của khu resort cũng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn quốc tế. Travel + Leisure Southeast Asia giới thiệu Park Hyatt Phú Quốc trong bài viết "The Prettiest New Vietnam Hotels for Design Lovers", cùng những điểm đến mới nổi bật về thiết kế tại Việt Nam.

Ngôi làng Việt bên biển giữa khuôn viên 65 ha. Ảnh: Park Hyatt Phu Quoc

Kỳ nghỉ được thiết kế để du khách quay trở về với thiên nhiên

Park Hyatt Phú Quốc đưa đời sống trên đảo vào các trải nghiệm dành cho khách. Tại ruộng lúa trong khuôn viên, khách có thể theo chân nông dân tìm hiểu việc cấy, gặt và tuốt lúa. Trên bãi biển, ngư dân địa phương hướng dẫn cách đánh lưới truyền thống; một chuyến thăm miếu thờ cá Ông giúp khách tìm hiểu tín ngưỡng gắn với cộng đồng làm nghề biển.

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách có thể sắp xếp hành trình tới vườn tiêu, cơ sở sản xuất nước mắm, trang trại ong hoặc Vườn quốc gia Phú Quốc. Trong khuôn viên, khách có thể đạp xe tre, vẽ tranh bên hồ sen hoặc ngắm sao trên những thửa ruộng. Những lựa chọn này tạo thêm chiều sâu cho một kỳ nghỉ vốn đã có bãi biển, biệt thự riêng và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Ẩm thực được tập trung tại The Courtyard, nơi quy tụ sáu nhà hàng và quầy bar. Fisherman’s nằm trên mặt biển, lấy cảm hứng từ những cầu tàu nơi ngư dân ra khơi, với hải sản địa phương chế biến theo yêu cầu. Herbs & Spice phục vụ món Việt và các công thức truyền thống; Pepper Grill khai thác hương vị hồ tiêu Phú Quốc qua các món nướng lửa mở. La Maisonette mang phong cách Riviera của Pháp, còn Pool House & Bar kết hợp ẩm thực Italy với nguyên liệu địa phương.

Nhà hàng Fisherman’s trên biển được lấy cảm hứng từ làng chài Hàm Ninh. Ảnh: Park Hyatt Phu Quoc

Living Room phục vụ cà phê, cacao và chocolate Việt Nam trong không gian lounge mở cả ngày. Với một nhóm khách sẵn sàng chi trả hàng trăm triệu đồng cho nơi lưu trú, lựa chọn ăn uống ngay trong khuôn viên cũng là một phần quan trọng của trải nghiệm: khách có thể dành trọn kỳ nghỉ trong resort mà vẫn có nhiều không gian và phong cách để lựa chọn.

Từ chăm sóc sức khỏe đến kỳ nghỉ của cả gia đình

SOMA Wellbeing, nằm bên hồ sen, được giới thiệu là mô hình spa theo nhịp sinh học, thủy triều và chu kỳ mùa. Các liệu trình được sắp xếp theo thời điểm trong ngày, từ hoạt động giúp tăng năng lượng vào buổi sáng đến thư giãn và phục hồi vào buổi tối. Khu spa có tám phòng trị liệu, kết hợp phương pháp chăm sóc truyền thống của Việt Nam với các thiết bị hỗ trợ phục hồi. Yoga, khí công, thiền và trị liệu âm thanh mở rộng trải nghiệm ra ngoài phòng trị liệu.

Soma Wellbeing là không gian chăm sóc sức khỏe bên hồ sen với liệu pháp thuần Việt kết hợp cùng các phương pháp phục hồi tiên tiến của thế giới. Ảnh: Park Hyatt Phu Quoc

Với gia đình có trẻ nhỏ, Kids’ Village tổ chức các hoạt động khám phá thiên nhiên và văn hóa Phú Quốc. Trẻ có thể học làm bánh mì, thử võ Vovinam hoặc thực hiện những thước phim ngắn thú vị. Khu nghỉ dưỡng còn có hai hồ bơi vô cực hướng biển, trung tâm thể hình, sân pickleball và các không gian phục vụ sự kiện riêng.

Cách sân bay quốc tế Phú Quốc khoảng 25 phút di chuyển, Park Hyatt Phú Quốc kết hợp vị trí biệt lập với khả năng tiếp cận các đường bay quốc tế đến đảo. Thời điểm khai trương vào tháng 12 đặt khu nghỉ dưỡng đúng mùa cao điểm lễ hội, khi nhóm khách thượng lưu thường tìm kiếm điểm đến có thể đáp ứng cùng lúc sự riêng tư, dịch vụ cao cấp và những trải nghiệm được thiết kế riêng.

Gần 400 triệu đồng cho một đêm tại biệt thự hướng biển, và hơn 700 triệu đồng cho dinh thự riêng trong tương lai, đặt Park Hyatt Phú Quốc vào cuộc cạnh tranh ở nấc giá cao bậc nhất của thị trường nghỉ dưỡng siêu sang trên đảo và cả Việt Nam. Với 65 ha cảnh quan, bờ biển dài, hệ thống biệt thự riêng và trải nghiệm gắn với đời sống địa phương, nơi đây đang định vị mình như một trong những địa chỉ nghỉ dưỡng xa xỉ đáng chú ý nhất của Phú Quốc - dành cho những vị khách muốn biến cả khu nghỉ dưỡng thành chốn ẩn mình riêng tư trong kỳ nghỉ cuối năm.

Tìm hiểu thêm về Park Hyatt Phú Quốc và đặt phòng tại: parkhyattphuquoc.com.

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