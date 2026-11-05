PGBank được Moody’s đánh giá tín nhiệm quốc tế

Kết quả đánh giá tín nhiệm của Moody’s cung cấp thêm cơ sở tham chiếu quốc tế về nền tảng tài chính, năng lực hoạt động và khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của PGBank.

Theo đánh giá của Moody’s, PGBank có cơ cấu nguồn vốn đa dạng, trong đó tiền gửi từ khách hàng cá nhân có tính ổn định. Đây là nguồn huy động ít biến động, giúp ngân hàng chủ động quản lý thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh một cách bền vững. Hơn nữa, mức vốn hóa của PGBank cao hơn trung bình các ngân hàng cùng hạng tín nhiệm, được xem là thế mạnh tín dụng then chốt của ngân hàng.

Bên cạnh đó, Moody’s ghi nhận PGBank có khả năng sinh lời đang cải thiện: tỷ suất sinh lời trên tài sản hữu hình đạt 0,8% trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng từ 0,5% cùng kỳ năm 2025, nhờ thu nhập ngoài lãi cải thiện khi ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu. Nền tảng vốn và lợi nhuận cải thiện tạo vùng đệm hỗ trợ ngân hàng trong quá trình mở rộng danh mục bán lẻ.

Moody’s Ratings là một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu thế giới, với kết quả đánh giá được nhà đầu tư và định chế tài chính sử dụng rộng rãi khi xem xét quan hệ hợp tác. Đối với PGBank, kết quả này giúp hồ sơ tín nhiệm của ngân hàng trở nên minh bạch hơn, củng cố niềm tin của khách hàng và tạo thuận lợi để tiếp cận các nguồn vốn, kênh giao dịch quốc tế.

PGBank hiện có hơn 90 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Ảnh: PGBank

Ông Nguyễn Văn Hương, Tổng Giám đốc PGBank chia sẻ: "Kết quả đánh giá từ Moody’s là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với nền tảng tài chính và hoạt động của PGBank. Chúng tôi xác định đây không chỉ là một dấu mốc tham chiếu, mà còn là động lực để ngân hàng tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, cải thiện chất lượng quản trị và duy trì hiệu quả hoạt động. PGBank sẽ kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời tăng cường minh bạch và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế."

Với định hướng là ngân hàng bán lẻ dựa trên nền tảng chuyển đổi số, tập trung phát triển phân khúc khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ phục vụ sản xuất kinh doanh, thương mại, PGBank sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn.