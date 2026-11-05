4 thương hiệu chiến thắng trong hạng mục Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng: VETC, MoMo, iCallme và FPT Play

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên cấp quốc gia, được tổ chức từ năm 2022 nhằm tôn vinh những giá trị đổi mới sáng tạo được áp dụng vào đời sống thực, phục vụ trực tiếp người tiêu dùng.

Bước sang mùa giải thứ tư, Gala Better Choice Awards 2026 diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, chuỗi sự kiện kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và cộng đồng, tạo không gian chia sẻ sáng kiến, công nghệ và giải pháp mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác, đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn. Đồng hành cùng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Meey Group đã góp phần kết nối nguồn lực, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hạng mục Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng không đi tìm một nhà vô địch duy nhất. Bốn giải pháp được vinh danh ngang hàng, mỗi cái tên đại diện cho một cách công nghệ chạm vào đời sống người Việt: từ hành trình trên đường cao tốc, chiếc ví trong điện thoại, cuộc gọi đến từ số lạ cho đến màn hình giải trí trong phòng khách.

VETC: Thay đổi cách người Việt đi qua trạm thu phí

Được thành lập ngày 8/7/2016 tại Hà Nội, Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC, công ty con của Tasco, đã ghi dấu ấn từ những ngày đầu khi chỉ trong 50 ngày hoàn thành đồng bộ hóa hệ thống thu phí trên 4 tuyến cao tốc lớn: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bằng công nghệ RFID, VETC góp phần đưa thu phí tự động không dừng (ETC) trở thành thói quen quen thuộc của chủ phương tiện. Theo báo cáo thường niên 2025 của Tasco, VETC chiếm khoảng 75% thị phần thu phí không dừng tại Việt Nam, vận hành 136 trạm thu phí với 765 làn, phục vụ khoảng 4,3 triệu khách hàng và xử lý bình quân 1,8 đến 2,3 triệu giao dịch mỗi ngày, tương đương hơn 700 triệu giao dịch trong năm.

Không dừng ở chiếc thẻ dán trên kính xe, VETC đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ tháng 4/2023 và phát triển ứng dụng di động, ví điện tử cho phép thanh toán phí đường bộ, phí đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không. Công ty đang từng bước mở rộng thành nền tảng số phục vụ chủ sở hữu ô tô, với các dịch vụ liên quan đến bãi đỗ xe, cứu hộ, bảo hiểm và tài chính.

MoMo: Hành trình 15 năm của một siêu ứng dụng

Ra mắt vào tháng 11/2010 với dịch vụ chuyển tiền, nạp tiền qua tin nhắn SMS, rồi chuyển sang ứng dụng di động từ tháng 5/2014, MoMo đã đi một chặng đường dài để trở thành cái tên gần như gắn liền với thanh toán di động tại Việt Nam. Năm 2025 đánh dấu 15 năm thương hiệu MoMo hiện diện trên thị trường.

Tính đến năm 2024, MoMo phục vụ hơn 30 triệu người dùng, hợp tác với khoảng 70 ngân hàng và tổ chức tài chính cùng 50.000 đối tác, vận hành mạng lưới hơn 300.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc. Đứng sau nền tảng là đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, trong đó hơn 200 chuyên gia chuyên trách về AI và dữ liệu, phù hợp với định hướng mới của công ty: trở thành nền tảng tài chính số ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Từ một ứng dụng thanh toán, MoMo hiện cung cấp hệ sinh thái dịch vụ rộng, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến Ví Trả Sau, bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư chứng khoán. MoMo cũng là kênh thanh toán cho nhiều dịch vụ công trực tuyến và tích hợp xác thực điện tử với ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Năm 2021, MoMo trở thành kỳ lân công nghệ tài chính thứ hai của Việt Nam với định giá vượt 2 tỷ USD, đồng thời là ví điện tử đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận bảo mật thanh toán thẻ quốc tế PCI DSS Level 1.

iCallme: Lá chắn nhỏ trong túi áo trước những cuộc gọi lừa đảo

Điện thoại đổ chuông từ một số lạ, và trong tích tắc, người dùng phải tự hỏi: nghe hay không nghe? iCallme, ứng dụng do Công ty Cổ phần iCallme được Trung tâm Ứng dụng công nghệ bảo vệ dữ liệu cá nhân giao phát triển, ra đời để trả lời câu hỏi ấy thay người dùng.

Ra mắt thị trường từ năm 2024, iCallme hỗ trợ nhận diện danh tính và cảnh báo cuộc gọi lừa đảo, cuộc gọi rác theo thời gian thực. Điểm đột phá của giải pháp nằm ở việc chuyển từ cách tiếp cận "xử lý sau sự cố" sang "phòng ngừa chủ động": phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng cơ sở dữ liệu hàng chục triệu số điện thoại cùng phản hồi từ cộng đồng, để AI tự động gắn nhãn rủi ro và chặn cuộc gọi xấu ngay khi chuông bắt đầu reo, với tỷ lệ chặn tới 91% cuộc gọi lừa đảo. Đến nay, ứng dụng ghi nhận gần 2 triệu người dùng và nhận diện, ngăn chặn tới 20 triệu cuộc gọi lừa đảo, làm phiền mỗi tháng.

Uy tín của iCallme được củng cố qua hợp tác với VNPT, Thế Giới Di Động, GreenSM, cùng việc đồng hành với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) trong các chương trình tuyên truyền phòng, chống lừa đảo như chiến dịch "Chậm mà chắc". Giải pháp hướng tới bảo vệ những nhóm dễ tổn thương nhất như người cao tuổi, người nội trợ, học sinh, đồng thời giúp doanh nghiệp xác thực số điện thoại chính thống để khôi phục niềm tin của khách hàng vào các cuộc gọi liên lạc.

FPT Play: Khi màn hình nhỏ trở thành cả một thế giới giải trí

Từ một ứng dụng xem truyền hình ra đời hơn một thập kỷ trước, FPT Play của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (Tập đoàn FPT) đã trở thành nơi người xem không chỉ theo dõi, mà còn tương tác, mua sắm và trò chuyện ngay trong lúc chương trình đang phát sóng.

FPT Play tiên phong đưa AI vào trải nghiệm xem: AI Bot trên nền tảng Generative AI đóng vai trò trợ lý xem phim, tư vấn nội dung theo sở thích và tâm trạng; AI Summary Comment tự động tổng hợp và lọc bình luận không lành mạnh; AI Subtitle Narrator biến phụ đề tĩnh thành lời thuyết minh tự nhiên. Với nội dung thể thao phát trực tiếp từ nước ngoài, nền tảng là một trong số ít tại Việt Nam ứng dụng công nghệ AI tự động phát hiện và làm mờ nhãn hàng cá độ theo thời gian thực. Tính năng Shoppable còn biến điện thoại thành màn hình thứ hai bên cạnh TV, cho phép người xem mua ngay sản phẩm xuất hiện trong chương trình.

Tương thích với hầu hết thiết bị từ smart TV, FPT Play Box đến smartphone, PC, FPT Play mang đến gần 120 kênh truyền hình trong nước và quốc tế, kho phim bản quyền quy mô lớn cùng các giải đấu thể thao hàng đầu như Ngoại hạng Anh, UFC, với hình ảnh lên đến 4K và âm thanh Dolby Atmos. Mô hình IPTV lai cho phép nhận diện người dùng ở cấp độ hộ gia đình, phù hợp thói quen dùng chung thiết bị của các gia đình Việt, trong khi tính năng giám sát trẻ em giúp phụ huynh yên tâm quản lý nội dung theo độ tuổi.

Những giải pháp cho những lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: đưa công nghệ ra khỏi phòng thí nghiệm để giải quyết những bài toán rất đời thường của người Việt, từ đi lại, thanh toán, an toàn liên lạc cho tới giải trí.

Ban Tổ chức Better Choice Awards 2026 xin chúc mừng VETC, MoMo, iCallme và FPT Play đã cùng góp mặt trong Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng. Mong rằng những giải pháp này sẽ tiếp tục đổi mới, lan tỏa và trở thành những lựa chọn tốt hơn cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam trong hành trình phía trước.