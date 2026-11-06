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Nền tảng Fintech MoMo thắng giải "Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy" tại Better Choice Awards 2026

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Nền tảng Fintech MoMo thắng giải "Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy" tại Better Choice Awards 2026

Nhờ mở rộng hệ sinh thái phục vụ hơn 30 triệu người dùng trên đa thiết bị cùng lá chắn công nghệ bảo vệ an toàn dòng tiền cho cộng đồng, Nền tảng Fintech MoMo đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy tại Better Choice Awards 2026.

Từ một ứng dụng thanh toán, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo đã phát triển thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện phục vụ hơn 30 triệu người dùng và 500.000 điểm bán, kết hợp các giải pháp công nghệ thông minh giúp người dân giao dịch thuận tiện và an toàn mỗi ngày.

Nhu cầu thanh toán không tiền mặt của người dân ngày càng mở rộng, không chỉ dừng lại ở sự nhanh chóng khi mua sắm mà còn đòi hỏi sự hiện diện trong mọi tình huống đời sống và năng lực bảo vệ tài sản trước các bẫy lừa đảo trực tuyến. Nền tảng Fintech MoMo đang phát triển theo hướng này khi kết hợp mạng lưới chấp nhận thanh toán rộng khắp với các lớp an ninh đa tầng.

Mô hình này giúp MoMo được vinh danh ở hạng mục Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy thuộc Innovative Choice Awards tại Better Choice Awards 2026.

Nền tảng Fintech MoMo thắng giải "Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy" tại Better Choice Awards 2026- Ảnh 1.

Mở rộng mạng lưới, tối ưu trải nghiệm tiếp cận

Nền tảng hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng, kết nối hơn 500.000 doanh nghiệp, tiểu thương cùng hơn 70 ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm. Hệ sinh thái đáp ứng đa dạng nhu cầu từ mua sắm tại quầy, thanh toán trực tuyến, ăn uống, di chuyển cho đến các khoản chi thiết yếu như hóa đơn, học phí, viện phí và lệ phí dịch vụ công.

Song hành với việc mở rộng độ phủ, MoMo liên tục đưa ra các phương thức thanh toán mới nhằm nâng cao tính thuận tiện. Năm 2026, nền tảng mở rộng trải nghiệm thanh toán trên các thiết bị đeo như Apple Watch, Garmin, Huawei và hệ điều hành Wear OS, giúp người dùng hoàn tất giao dịch dễ dàng mà không nhất thiết phải mở điện thoại. Trên mạng xã hội, tính năng thanh toán một chạm ngay trên Messenger giúp tối giản quy trình mua sắm, không cần nhập liệu thủ công và hạn chế tối đa rủi ro chuyển nhầm tiền.

Bên cạnh thị trường nội địa, MoMo tiên phong kết nối với các mạng lưới quốc tế như Alipay+ và VietQRGlobal. Bước tiến này giúp người Việt thanh toán thuận tiện khi ra nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các tiểu thương trong nước dễ dàng tiếp nhận nguồn chi tiêu từ khách quốc tế.

Ứng dụng công nghệ bảo vệ, củng cố niềm tin số

Công nghệ an toàn và quản trị rủi ro là yếu tố cốt lõi trong hành trình phát triển của MoMo. Nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhằm chủ động bảo vệ người dùng trước các nguy cơ gian lận.

Hệ thống AI của MoMo phát hiện gần 29.000 giao dịch bất thường mỗi ngày, đồng thời chủ động gửi cảnh báo đến hơn 10.000 người dùng trước các giao dịch rủi ro. Đáng chú ý, 99,5% người nhận cảnh báo đã dừng lại suy nghĩ trước khi tiếp tục, ước tính giúp bảo vệ hơn 15.000 tỷ đồng mỗi năm khỏi nguy cơ lừa đảo. Kết quả này cho thấy hiệu quả bảo vệ không chỉ ở việc chặn giao dịch, mà còn ở khả năng tạo đúng mức ma sát cần thiết để người dùng kịp tỉnh táo.

Hệ thống cũng tích hợp cơ chế xác thực sinh trắc học đa điểm màu theo thời gian thực giúp ngăn chặn deepfake với độ chính xác 99,99%. Cùng với công nghệ nhận diện thiết bị, việc chấm điểm rủi ro chỉ diễn ra trong 100 đến 300 mili giây, đảm bảo an toàn mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. MoMo đồng thời đạt chứng nhận FIDO2 nhằm củng cố chuẩn mực an ninh.

Ngoài ra, MoMo chủ động phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) và VTV qua sáng kiến "TinAI?", từng bước xây dựng phản xạ bảo mật cho cộng đồng.

Sự kết hợp giữa mạng lưới phục vụ rộng khắp, trải nghiệm thanh toán thuận tiện và các lớp bảo vệ công nghệ đang giúp MoMo trở thành giải pháp tài chính thiết yếu trong đời sống người dân.

Đây cũng là những yếu tố góp phần giúp Nền tảng Fintech MoMo được vinh danh tại Innovative Choice Awards 2026, với giải thưởng Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy.

Ánh Dương

Pháp Luật Đời Sống

Từ Khóa:
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