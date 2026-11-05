Better Choice Awards 2026 vinh danh 5 "Thương hiệu được người Việt tin dùng": Mỗi cái tên một dấu ấn, cùng gắn bó với đời sống Việt

Tại Gala Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, năm cái tên gồm Vinamilk, MoMo, Long Châu, Green SM và Vietnam Airlines đã được vinh danh ở hạng mục "Thương hiệu được người Việt tin dùng" thuộc Nation Builders Awards.

Nation Builders Awards là hệ giải hoàn toàn mới của mùa 2026, thay thế Consumer Finance Awards. Hệ giải tôn vinh những doanh nghiệp có vai trò vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh thuần túy, tham gia xây dựng hạ tầng nền tảng quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối Việt Nam với hệ sinh thái đổi mới toàn cầu. Tiêu chí xét chọn không đặt trọng tâm vào doanh thu, mà hướng đến tác động thực tế, bền vững và có khả năng lan tỏa.

Nation Builders Awards vận hành theo hai mạch độc lập với cơ chế xét chọn khác nhau. Mạch "Kiến Quốc" gồm bảy danh hiệu do Hội đồng Thẩm định đánh giá; mạch "Kiêu hãnh Việt Nam" gồm ba danh hiệu được quyết định bằng bình chọn của cộng đồng.

"Thương hiệu được người Việt tin dùng" thuộc mạch "Kiêu hãnh Việt Nam", tôn vinh những thương hiệu nội địa giữ vững niềm tin và thị phần ngay trên sân nhà, bao gồm cả các lĩnh vực mang tính đặc thù như ngân hàng, bán lẻ và dịch vụ.

Kết quả phản ánh lựa chọn của những người trực tiếp sử dụng sản phẩm và dịch vụ trong đời sống hằng ngày. Năm thương hiệu được vinh danh hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, từ dinh dưỡng, thanh toán và chăm sóc sức khỏe đến di chuyển đường bộ và hàng không, nhưng cùng được xây dựng trên nền tảng là niềm tin của người tiêu dùng Việt.

Đại diện năm thương hiệu nhận kỷ niệm chương tại Gala Better Choice Awards 2026.

Vinamilk và sự hiện diện trong bữa ăn của nhiều thế hệ

Năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm Vinamilk hiện diện trong bữa ăn của người Việt. Từ hộp sữa trong bữa sáng của trẻ nhỏ, sữa chua và sữa hạt cho người trưởng thành đến các sản phẩm dành cho người cao tuổi, danh mục của doanh nghiệp trải dài theo nhiều giai đoạn trong cuộc sống.

Hệ thống phân phối truyền thống của Vinamilk tiếp cận hơn 264.000 điểm bán. Thương hiệu đồng thời duy trì hơn 300 sản phẩm dành cho nhiều độ tuổi và tiếp tục mở rộng các kênh bán lẻ trực tiếp. Độ phủ rộng giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua sản phẩm, trong khi chất lượng ổn định và khả năng cập nhật theo những nhu cầu dinh dưỡng mới là yếu tố giữ họ quay lại.

Trong năm kỷ niệm cột mốc 50 năm, Vinamilk được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất. Hoạt động cộng đồng cũng là một phần đáng chú ý trong hành trình xây dựng niềm tin của thương hiệu. Suốt gần hai thập kỷ, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đưa sữa đến hàng trăm nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Việc chương trình được duy trì trong thời gian dài cho thấy trách nhiệm xã hội được Vinamilk triển khai như một hành trình bền bỉ, không chỉ là những chiến dịch ngắn hạn.

MoMo xây dựng niềm tin qua từng giao dịch

Với hơn 30 triệu người dùng cá nhân, MoMo hiện diện trong nhiều thao tác quen thuộc như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, quét mã tại cửa hàng và quản lý các khoản chi. Nền tảng kết nối hơn 500.000 doanh nghiệp, tiểu thương cùng trên 70 ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm, tạo thành mạng lưới sử dụng ở cả phía người mua lẫn người bán.

Qua quá trình phát triển, MoMo đã góp phần biến thanh toán số thành thói quen hằng ngày của hàng chục triệu người. Tuy nhiên, sự thuận tiện chỉ là một phần của niềm tin đối với một dịch vụ tài chính số. Khi quy mô giao dịch tăng lên, khả năng bảo vệ người dùng trước những phương thức lừa đảo ngày càng phức tạp cũng trở thành yêu cầu quan trọng.

Trong năm 2026, MoMo phối hợp với Bộ Công an xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện và ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo theo thời gian thực. Nền tảng cũng triển khai cảnh báo đối với tài khoản nhận tiền bất thường, công cụ tra cứu và tính năng báo cáo lừa đảo để người dùng có thể phản ánh trực tiếp.

Việc người dùng tiếp tục mở ứng dụng sau mỗi lần trải nghiệm là phép thử cụ thể đối với một thương hiệu công nghệ. MoMo được cộng đồng ghi nhận khi biến những giao dịch nhỏ hằng ngày thành mối quan hệ sử dụng lâu dài, đồng thời liên tục nâng chuẩn an toàn theo quy mô người dùng.

Long Châu đưa chăm sóc sức khỏe đến gần người dân

Trong lĩnh vực dược phẩm, niềm tin gắn trực tiếp với chất lượng sản phẩm, tư vấn chuyên môn và tính minh bạch. Long Châu hiện sở hữu hơn 2.700 nhà thuốc và khoảng 230 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, giúp người dân tiếp cận thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ tiêm chủng tại nhiều địa phương.

Hệ thống duy trì các nhà thuốc đạt chuẩn GPP, có dược sĩ tư vấn và niêm yết giá rõ ràng. Trên ứng dụng Long Châu, người dùng có thể tìm sản phẩm, đặt thuốc trực tuyến, theo dõi đơn hàng và tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Long Châu cũng là chuỗi nhà thuốc đầu tiên được tích hợp trên VNeID. Doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng dữ liệu cư trú để phục vụ người dân theo tài khoản gia đình, qua đó hỗ trợ việc quản lý và tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn.

Từ một chuỗi bán lẻ dược phẩm, Long Châu đang phát triển theo hướng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Sự kết hợp giữa độ phủ, chuyên môn dược và công nghệ giúp thương hiệu trở thành một trong những lựa chọn được cộng đồng ghi nhận tại hạng mục năm nay.

Green SM biến xe điện thành trải nghiệm di chuyển thường ngày

Ra mắt tại Việt Nam năm 2023 với tên Xanh SM và đổi tên thành Green SM từ tháng 4/2026, thương hiệu đã đưa xe điện đến gần người dùng thông qua từng chuyến taxi, xe máy hoặc giao nhận. Đội xe màu xanh cyan tạo nhận diện rõ ràng, trong khi phương tiện điện mang lại không gian ít tiếng ồn và không phát thải trực tiếp trong quá trình vận hành.

Hệ sinh thái hiện gồm Green SM Car, Bike, Premium, Limo và các dịch vụ giao nhận. Người dùng có thể đặt chuyến qua ứng dụng hoặc tổng đài 1555 hoạt động 24/7.

Sau ba năm hoạt động, Green SM cho biết đã thực hiện hơn 620 triệu chuyến xe. Đội phương tiện thuần điện hoạt động trên nền tảng hiện vượt 186.000 ô tô và xe máy tại nhiều thị trường.

Quy mô này giúp phương tiện điện trở thành một phần quen thuộc hơn của giao thông đô thị. Đồng thời, sự mở rộng nhanh chóng cũng đặt ra yêu cầu cho thương hiệu trong việc duy trì chất lượng tài xế, độ sạch của phương tiện và khả năng hỗ trợ khách hàng trên toàn hệ thống.

Vietnam Airlines và niềm tin trên những hành trình dài

Với vai trò hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines đồng hành cùng nhiều hành trình gắn với công việc, du lịch và đoàn tụ gia đình. Trong lĩnh vực hàng không, sự tin dùng được tạo nên bởi cả một chuỗi trải nghiệm, từ đặt vé, làm thủ tục, khả năng duy trì lịch bay đến dịch vụ trên không và cách hãng hỗ trợ hành khách khi lịch trình thay đổi.

Năm 2026, Vietnam Airlines được AirlineRatings xếp thứ 16 trong danh sách 25 hãng hàng không cung cấp dịch vụ đầy đủ tốt nhất thế giới. Sản phẩm hạng Phổ thông đặc biệt của hãng cũng được đơn vị này xếp số một thế giới về giá trị.

Hãng đồng thời mở đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Hà Lan, góp phần mở rộng mạng bay quốc tế và tạo thêm lựa chọn cho hành khách trên những hành trình dài.

Bên cạnh chức năng vận chuyển, Vietnam Airlines duy trì bản sắc Việt qua biểu tượng Bông sen vàng, đồng phục áo dài, thực đơn mang hương vị vùng miền và nội dung giải trí giới thiệu văn hóa, phim ảnh, âm nhạc trong nước. Những yếu tố này giúp thương hiệu vừa phục vụ nhu cầu di chuyển, vừa đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với hành khách quốc tế.

Năm thương hiệu được vinh danh tạo nên một lát cắt đa dạng của đời sống tiêu dùng Việt Nam. Từ hộp sữa, giao dịch trên điện thoại, lần ghé nhà thuốc đến chuyến xe và chuyến bay, mỗi lựa chọn được lặp lại là một lần thương hiệu phải chứng minh chất lượng, sự thuận tiện và trách nhiệm với người dùng.

Năm lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng được xây dựng trên một nền tảng là niềm tin của người tiêu dùng Việt. Đó cũng là điều đưa Vinamilk, MoMo, Long Châu, Green SM và Vietnam Airlines đến với danh hiệu "Thương hiệu được người Việt tin dùng" tại Better Choice Awards 2026.