Ery Ballroom (The Myst Đồng Khởi): Bản hòa ca nguyên bản đạt giải Bạc VMARK 2026

‏Giữa nhịp đập hối hả và sôi động của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, ERY BALLROOM tọa lạc tại khách sạn The Myst Đồng Khởi hiện lên như một tuyên ngôn độc bản về nghệ thuật thiết kế không gian sự kiện. Vừa qua, công trình này đã vinh dự đạt Giải Bạc (Silver Award) tại Vmark Hospitality - F&B Excellence Award 2026 với chủ đề "Where Design Meets Experiential Luxury", khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo những trải nghiệm xa hoa mang đậm dấu ấn nghệ thuật. ‏

‏Vượt khỏi giới hạn thông thường của một phòng khánh tiệc cao cấp, ERY BALLROOM mở ra một hành trình viễn du mỹ cảm đầy khác biệt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến. Lấy cảm hứng từ hang đá nguyên sơ - cội nguồn của sự che chở, tĩnh tại và vẻ đẹp nguyên bản của tự nhiên - công trình hiện diện như một ốc đảo kiến trúc biệt lập, tách biệt khỏi ‏‏những ồn ào đô thị để đưa con người trở về với sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tâm hồn. Không gian tại đây gợi mở một cảm thức thô mộc nhưng mang sức nặng của chiều sâu linh thiêng, tựa như một mái vòm vũ trụ thu nhỏ, nơi ánh sáng, bóng đổ và các khối hình học tương hỗ lẫn nhau để kiến tạo nên một trường thị giác đầy huyền bí và mê hoặc. ‏

‏Ý niệm kiến trúc vũ trụ và nghệ thuật điêu khắc ánh sáng‏

‏Tâm điểm thị giác thu hút mọi ánh nhìn tại ‏‏ERY BALLROOM‏‏ chính là hệ thống trần xoáy ốc (spiral ceiling) vô cùng độc đáo, được tích hợp khéo léo cùng một giếng trời trung tâm. Vào ban ngày, nguồn ánh sáng tự nhiên được dẫn dắt rót thẳng từ đỉnh vòm, lướt nhẹ qua những nếp vữa bê tông gồ ghề, tạo nên những mảng bóng đổ mềm mại và sống động trên toàn bộ bề mặt không gian. ‏

‏Sự đối lập tinh tế: Hoang sơ và sang trọng

‏Khi hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, không gian ấy lại chuyển biến một cách kỳ diệu nhờ hệ thống ánh sáng vi điểm thông minh. Ánh sáng này mô phỏng bầu trời ngàn sao lung linh lan tỏa, gợi nhắc đến kiệt tác hội họa Starry Night lừng danh của nhân loại. Toàn bộ hệ thống vách tường và vòm trần được hoàn thiện hoàn toàn thủ công bằng kỹ thuật vữa bê tông phun (shotcrete plaster), giữ trọn vẹn kết cấu thô ráp, chân thực của các lớp đá trầm tích tự nhiên. Đan cài xuyên suốt không gian là sự xuất hiện của những khối đá tự nhiên có kích thước lớn, được sắp đặt có chủ ý như một hệ sinh thái tĩnh tại, gợi nhắc về sự chuyển động tuần hoàn vĩnh cửu của vũ trụ và thời gian. ‏

‏Cuộc đối thoại duy mỹ: Nét thô mộc hòa quyện chuẩn mực xa hoa‏

‏Điểm làm nên sức hút đặc biệt và k‏‏hó quên của ERY BALLROOM chính là nghệ thuật tương phản đầy chủ ý giữa vỏ bọc hoang sơ và tiện nghi xa hoa. Bước vào một "hang đá" kỳ vĩ và tĩnh mịch, thực khách lập tức được bao bọc trọn vẹn trong sự hoa lệ chuẩn mực của dạ tiệc cao cấp, âm nhạc êm dịu và chất lượng dịch vụ hiếu khách đạt chuẩn quốc tế. Từng chi tiết bài trí dù là nhỏ nhất - từ ánh nến thơm ấm cúng, kết cấu mềm mại của khăn trải bàn cao cấp cho đến độ trong suốt tinh khiết của những chiếc ly thủy tinh và ph‏‏a lê - đều được tính toán và sắp đặt chuẩn xác. Sự đối lập giữa lớp vỏ bọc thô mộc bên ngoài và những tiện nghi tinh xảo bên trong không hề tạo ra sự xung đột, mà ngược lại, tôn vinh tối đa cảm giác riêng tư, kích thích mạnh mẽ xúc giác và tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa con người với nghệ thuật kiến trúc. ‏

‏Công năng linh hoạt và năng lực chuyển biến không gian đa dạng

‏Không chỉ ghi điểm bởi ngôn ngữ thiết kế độc ‏‏bản, ERY BALLROOM còn sở hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp, kết hợp cùng giải pháp không gian linh hoạt với sức chứa tối đa lên đến 220 khách. Không gian này có khả năng tùy biến đa dạng để đáp ứng hoàn hảo mọi ý tưởng tổ chức sự kiện khắt khe nhất: từ các sự k‏‏iện doanh nghiệp đẳng cấp như Gala Dinner, tiệc tri ân cuối năm (Year-End Party), hội nghị thượng đỉnh khách hàng VIP, lễ ra mắt sản phẩm nghệ thuật và thời trang xa xỉ, cho đến các sự kiện cá nhân mang tính thẩm mỹ cao như đám cưới theo phong cách Hữu cơ Hiện đại (Organic & Modern Wedding), dạ tiệc kỷ niệm riêng tư hay tiệc sinh nhật thượng lưu. Mỗi khoảnh khắc trải nghiệm tại đây không dừng lại ở một sự kiện đơn thuần, mà được thăng hoa thành một nghi thức mỹ cảm thực thụ - nơi cấu trúc kiến trúc hòa nhập trọn vẹn và nhịp nhàng với dòng chảy cảm xúc của tất cả những người tham dự. ‏

‏Dấu ấn khẳng định tại vmark hospitality - F&B excellence award 2026‏

‏Tại giải thưởng uy ‏‏tín VMARK Hospitality - F&B Excellence Award 2026, ERY BALLROOM đã xuất sắc chinh phục Hội đồng giám khảo quốc tế để nhận GIẢI BẠC (SILVER AWARD). Công trình là minh chứng sắc bén cho tư duy kiến trúc đương đại khi khéo léo chuyển hóa cảm hứng nguyên sinh thành một tác phẩm không gian sự kiện đậm chất nghệ thuật.‏

‏Với bề mặt bê tông thô ráp giàu tính tạo hình, giếng trời xoáy ốc đặc trưng và sự cân bằng tinh tế giữa tính hoang sơ và chuẩn mực hiếu khách cao cấp, ERY BALLROOM mở ra một hình mẫu tiêu biểu cho "Kiến trúc trải nghiệm" (Experiential Architecture) ‏‏- xu hướng dẫn dắt ngành dịch vụ khách sạn và không gian sự kiện tương lai.‏

‏Thông tin dự án‏

‏Dự án: Ery Ballroom‏

‏Hạng mục: Hospitality, Event Space, Lounge & Bar‏

‏Giải thưởng: GIẢI BẠC (SILVER AWARD) - VMARK Hospitality - F&B Exellence Award 2026 ‏

‏Chủ đề giải thưởng: Where Design Meets Experiential Luxury‏