MoMo: Sự tin dùng được bồi đắp qua mỗi giao dịch

Với một nền tảng tài chính số, sự tin dùng không chỉ đến từ mức độ nhận biết. Người dùng còn quan tâm thao tác có thuận tiện hay không, giao dịch có được xác nhận rõ ràng, thông tin cá nhân được bảo vệ thế nào và ai sẽ hỗ trợ khi xảy ra vấn đề.

Đó là những yêu cầu được kiểm chứng qua từng lần sử dụng. Một giao dịch diễn ra suôn sẻ có thể chưa tạo nên khác biệt lớn, nhưng hàng loạt trải nghiệm ổn định được lặp lại trong nhiều năm sẽ dần đưa một ứng dụng trở thành lựa chọn quen thuộc.

Người dùng trải nghiệm các giải pháp của MoMo tại Ngày Tài chính số 2026, nơi nền tảng giới thiệu hệ sinh thái kết nối thanh toán, dịch vụ và tài chính số. Ảnh: MoMo.

Hiện diện trong những nhu cầu thường ngày

MoMo hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng cá nhân trên toàn quốc. Thương hiệu cũng kết nối với hơn 500.000 doanh nghiệp và tiểu thương, cùng trên 70 ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm.

Quy mô này được thể hiện qua những tình huống rất gần gũi: cha mẹ chuyển tiền cho con, nhóm bạn chia lại chi phí sau bữa ăn, khách hàng quét mã tại cửa hàng hoặc gia đình thanh toán điện, nước và các dịch vụ thiết yếu trên điện thoại. Từ phía người bán, một quán ăn hay cửa hàng nhỏ có thể tiếp nhận phương thức thanh toán mới mà không cần đầu tư hệ thống phức tạp.

Công nghệ AI trên MoMo hỗ trợ tự động ghi chép và phân loại các khoản thanh toán, giúp người dùng theo dõi thói quen chi tiêu thuận tiện hơn. Ảnh: MoMo.

Sự hiện diện ở cả hai phía của giao dịch tạo nên một vòng kết nối. Càng nhiều điểm bán chấp nhận, người dùng càng có thêm tình huống để sử dụng; khi nhu cầu tăng, các hộ kinh doanh cũng có thêm lý do tham gia. MoMo nhờ đó không chỉ phục vụ người thành thị hoặc nhóm am hiểu công nghệ, mà từng bước tiếp cận nhiều độ tuổi, khu vực và loại hình kinh doanh khác nhau.

Từ một dịch vụ thanh toán ban đầu, MoMo đã mở rộng thành nền tảng tích hợp nhiều tiện ích cho mua sắm, ăn uống, đi lại, du lịch, bảo hiểm và quản lý các khoản chi thường xuyên. Việc tập trung nhiều nhu cầu trong một ứng dụng giúp giảm số bước xử lý, đồng thời tạo ra thói quen sử dụng liên tục trong đời sống.

Tài khoản Đối tác MoMo tập hợp các công cụ nhận tiền, quản lý giao dịch và hỗ trợ vận hành dành cho doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh. Ảnh: MoMo.

Quy mô cần đi cùng an toàn giao dịch

Khi một nền tảng phục vụ hàng chục triệu người, mỗi rủi ro nhỏ đều có khả năng tạo ra tác động lớn. An toàn vì vậy không thể chỉ là một tính năng bổ sung mà phải trở thành một phần trong cách hệ thống vận hành.

Hệ thống AI của MoMo phát hiện khoảng 29.000 giao dịch có dấu hiệu bất thường mỗi ngày. Trong năm 2025, các biện pháp kiểm soát được cho là đã góp phần bảo vệ khoảng 15.000 tỷ đồng trước nguy cơ lừa đảo. Những số liệu này cần được hiểu trong phạm vi công bố của thương hiệu, nhưng cho thấy quy mô của bài toán phòng chống gian lận trên một nền tảng tài chính số.

MoMo tiếp tục ứng dụng eKYC, phân tích mạng lưới giao dịch và các mô hình nhận diện rủi ro nhằm phát hiện hành vi bất thường. Năm 2026, thương hiệu phối hợp với A05, Bộ Công an tổ chức Digital Trust in Finance và chiến dịch “TinAI?”, hướng tới nâng cao nhận thức trước deepfake cùng những hình thức lừa đảo sử dụng công nghệ cao. MoMo cũng được Cục A05 trao giấy khen vì hoạt động phối hợp phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Đây là bước chuyển cần thiết khi sự thuận tiện của dịch vụ số luôn đi kèm yêu cầu cao hơn về minh bạch và bảo vệ người dùng. Một nền tảng chỉ có thể duy trì sự gắn bó nếu người dùng cảm thấy an tâm cả khi giao dịch bình thường lẫn lúc cần xử lý tình huống phát sinh.

Công nghệ kết nối với trách nhiệm cộng đồng

MoMo nhận giấy khen của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vì thành tích phối hợp phòng, chống lừa đảo tài chính và bảo vệ người dùng trên môi trường số.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, MoMo đưa các chương trình xã hội lên nền tảng thông qua Ví Nhân Ái và Heo Đất MoMo. Người dùng có thể tham gia những dự án hỗ trợ trẻ em, giáo dục, y tế hoặc môi trường ngay trong ứng dụng. Cách triển khai này biến đóng góp cộng đồng thành một hoạt động dễ tiếp cận, nơi nhiều khoản hỗ trợ nhỏ có thể được tập hợp thành nguồn lực lớn hơn.

MoMo cũng sở hữu đội ngũ hơn 2.000 nhân sự người Việt và tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu cùng năng lực quản trị rủi ro trong nước. Đây là nền tảng để doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi nhanh của hành vi tiêu dùng và các nguy cơ mới trong môi trường số.

Tại hạng mục “Thương hiệu được người Việt tin dùng” thuộc Nation Builders Awards, Better Choice Awards 2026, MoMo được cộng đồng cân nhắc không chỉ qua quy mô người dùng. Điều quan trọng hơn là khả năng duy trì trải nghiệm thuận tiện, bảo vệ giao dịch và tạo ra giá trị trong những tình huống diễn ra mỗi ngày. Với một thương hiệu công nghệ, sự tin dùng cuối cùng được hình thành từ quyết định tiếp tục mở ứng dụng và lựa chọn dịch vụ sau mỗi lần trải nghiệm.