GEM Corporation thành lập NEXUS AIM thúc đẩy ứng dụng AI trong sản xuất và phát triển mô hình nhà máy thông minh tự vận hành

‏Ngày 21/10/2026, Công ty Cổ phần GEM (GEM Corporation) và TEIA Co., Ltd. (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh NEXUS AIM tại Hà Nội. Liên doanh sẽ phân phối, bản địa hóa và triển khai hai nền tảng NOVA và LUMEN cho doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, từng bước mở rộng ra khu vực châu Á Thái Bình Dương (APAC).

Thông qua việc kết nối dữ liệu nhà máy và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành, NEXUS AIM hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa dần các công đoạn sản xuất, hướng tới mô hình nhà máy tự vận hành.

Từ nhà máy thông minh đến nhà máy tự vận hành

NEXUS AIM tích hợp kết nối dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo mật công nghệ vận hành (OT) trong một hệ sinh thái thống nhất. NOVA xây dựng nền tảng dữ liệu và bản sao số của nhà máy, còn LUMEN ứng dụng tác tử AI (AI Agents) và AI tại biên (Edge AI) để phát hiện bất thường, ra quyết định và phản hồi tại chỗ. Nhờ đó, nhà máy từng bước chuyển từ giám sát thủ công sang vận hành chủ động, giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Mô hình hướng đến ba mục tiêu: tăng năng suất, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng thông qua giảm thời gian dừng máy ngoài kế hoạch, hạn chế lãng phí vật tư, giảm sản phẩm lỗi và phát hiện sớm khiếm khuyết để truy xuất nguyên nhân.

Năng lực liên doanh được củng cố bởi kinh nghiệm thực tiễn của TEIA trong ngành ô tô. Hệ thống SmartTag đã được triển khai tại các nhà máy của Kia từ năm 2018 và Hyundai Motor Group Metaplant America (Hoa Kỳ) năm 2024. Năm 2025, TEIA được Viện Đánh giá Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KEIT) chứng nhận là doanh nghiệp chuyên môn về AI Factory.

NEXUS AIM giúp doanh nghiệp bắt đầu từ những công đoạn có hiệu quả cải thiện rõ ràng, đo lường được, rồi mở rộng theo nhu cầu và mức độ sẵn sàng của từng nhà máy, hướng tới sản xuất kết nối và tự tối ưu bằng dữ liệu và AI.

NOVA và LUMEN được triển khai theo nhu cầu từng nhà máy

NEXUS AIM phân phối hai nền tảng công nghệ chủ lực là NOVA và LUMEN. Doanh nghiệp có thể triển khai từng nền tảng độc lập hoặc kết hợp cả hai, tùy theo bài toán vận hành và lộ trình chuyển đổi số.

NOVA kết nối dữ liệu từ thiết bị, dây chuyền với các hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP) và điều hành sản xuất (MES), giúp theo dõi hoạt động toàn nhà máy. Ứng dụng định vị thời gian thực (RTLS) và bản sao số (Digital Twin), NOVA giám sát vị trí vật tư, thiết bị, nhân sự và trực quan hóa trạng thái vận hành. Các ứng dụng chính gồm kiểm soát chất lượng, truy xuất quy trình, giám sát an toàn và quản lý luồng vật liệu.

LUMEN tích hợp tác tử AI, Edge AI, bản sao số và giải pháp an ninh mạng OT vào môi trường sản xuất, xử lý dữ liệu ngay tại nhà máy để đáp ứng yêu cầu phản hồi nhanh. Kiến trúc vi dịch vụ (microservices) cho phép doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn, mở rộng chức năng theo từng giai đoạn tự động hóa và tích hợp công nghệ từ hệ sinh thái Edge AI, bao gồm các giải pháp của NVIDIA.

Công nghệ AI và hệ sinh thái nhà máy thông minh (Nguồn: TEIA)

Năng lực kết hợp từ hai công ty mẹ

TEIA mang đến kinh nghiệm phát triển giải pháp cho môi trường sản xuất, từ thiết bị tại xưởng đến phần mềm quản lý và kết nối công nghệ vận hành (OT) với công nghệ thông tin (IT). Đây là cơ sở để NEXUS AIM đáp ứng các yêu cầu đặc thù về dữ liệu, quy trình và khả năng giám sát tại nhà máy.

GEM đóng góp năng lực phát triển và triển khai công nghệ, bao gồm dữ liệu, AI, tích hợp hệ thống và điều chỉnh giải pháp cho thị trường toàn cầu. Đội ngũ kỹ thuật của GEM giúp NEXUS AIM đưa giải pháp vào hệ thống hiện có của khách hàng, phát triển ứng dụng theo nhu cầu và hỗ trợ trong quá

Tầm nhìn từ lãnh đạo hai bên

Ông Ngô Khánh Hoàng, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc GEM Corporation, cho biết: "NEXUS AIM kết hợp năng lực dữ liệu và AI của GEM với chuyên môn vận hành nhà máy của TEIA. Nhà máy tự vận hành không thể hình thành trong một bước. Chúng tôi bắt đầu từ các bài toán thực tế, giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả hơn và từng bước giao cho AI những công đoạn đã đủ ổn định."

Ông Lee Choon Jae, Tổng Giám đốc TEIA, chia sẻ: "TEIA hướng tới chuyển đổi số toàn diện và hiện thực hóa sản xuất tự vận hành. Khi AI và phần mềm ngày càng đóng vai trò trung tâm trong điều phối sản xuất, NEXUS AIM sẽ giúp đưa các công nghệ TEIA phát triển cho ngành ô tô đến các nhà máy tại Việt Nam và khu vực APAC."

Lộ trình hướng tới nhà máy tự vận hành

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc GEM Corporation kiêm Tổng Giám đốc NEXUS AIM, chia sẻ: "NEXUS AIM triển khai theo ba giai đoạn: kết nối dữ liệu để minh bạch tình trạng nhà máy; ứng dụng AI để dự báo sự cố và tối ưu vận hành; sau đó từng bước trao quyền cho hệ thống tự điều chỉnh khi quy trình đã ổn định. Giai đoạn cuối sẽ dựa trên nền tảng Nhà máy định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Factory) của TEIA, dự kiến ra mắt năm 2027."

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc GEM Corporation kiêm Tổng Giám đốc NEXUS AIM

Mô hình này giúp tăng năng suất, duy trì dây chuyền liên tục, giảm rủi ro vận hành và tai nạn lao động, đồng thời hạn chế phụ thuộc vào nguồn nhân lực. Trước mắt, NEXUS AIM tập trung phát triển các dự án tham chiếu tại Việt Nam, làm nền tảng mở rộng sang ASEAN và các thị trường APAC.

Về GEM Corporation

GEM Corporation là đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ CNTT, có trụ sở tại Hà Nội và văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, Tokyo, Seoul và Melbourne. Từ năm 2014, GEM phát triển và hiện đại hóa phần mềm, ứng dụng AI và hệ thống dữ liệu lớn cho khách hàng tại hơn 10 quốc gia. GEM là đối tác công nghệ của Microsoft, ServiceNow, Databricks, ISTQB Gold Partner, đồng thời đạt chứng nhận CMMI Maturity Level 3 và ISO/IEC 27001 về an toàn thông tin.

Thông tin thêm: https://gem-corp.tech/

Về TEIA

TEIA Co., Ltd. là doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc thành lập năm 2015, có trụ sở tại tỉnh Gyeonggi, chuyên về giải pháp nhà máy thông minh. Với 8 năm kinh nghiệm số hóa sản xuất cho Hyundai và Kia, TEIA phát triển từ dịch vụ kỹ thuật nhà máy và định vị thời gian thực (RTLS) thành hai nền tảng NOVA và LUMEN, hướng tới tự động hóa và sản xuất tự chủ.

Thông tin thêm: https://en.teia.co.kr/

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Ngọc Anh | Trưởng nhóm Thương hiệu và Truyền thông, GEM Corporation

Email: anhvn@gem-corp.tech