Giải pháp quản lý dòng tiền giúp VPBank được Euromoney vinh danh bằng hai giải thưởng danh giá

‏Cú đúp giải thưởng quốc tế ghi nhận năng lực của VPBank trong phát triển các giải pháp quản lý dòng tiền toàn diện, kết hợp công nghệ, dịch vụ ngân hàng giao dịch và tư vấn chuyên sâu. ‏

‏The Euromoney Transaction Banking Awards là giải thưởng của Euromoney – tạp chí tài chính - ngân hàng hàng đầu, có trụ sở tại Anh – ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực quản lý dòng tiền, thanh toán và tài trợ thương mại. Các đơn vị chiến thắng được lựa chọn thông qua quy trình nghiên cứu nghiêm ngặt, bao gồm phân tích dữ liệu, thu thập phản hồi của khách hàng sử dụng dịch vụ, đối chiếu với các đơn vị cùng nhóm và trao đổi trực tiếp với các bên tham gia thị trường.‏

‏Hạng mục "‏‏Vietnam’s Best Cash Management Bank 2026‏‏" ghi nhận cách tiếp cận toàn diện của VPBank trong hoạt động cung cấp các giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền cho khách hàng doanh nghiệp. Ngân hàng kết nối các dịch vụ ngân hàng giao dịch toàn diện bao gồm từ việc cung cấp các giải pháp thanh toán kết hợp với tài trợ chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp, tới nhà phân phối, đại lý và người mua cuối cùng, giúp doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu, phải trả, đối soát và gạch nợ tự động và tối ưu hóa vận hành vào chuỗi giá trị thương mại của các tập đoàn lớn trong nước (LLE), tập đoàn đa quốc gia (MNC) và mạng lưới doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).‏

‏Về triết lý phát triển sản phẩm, VPBank không chỉ cung cấp một dịch vụ thanh toán đơn lẻ mà tập trung tìm hiểu các điểm nghẽn trong quy trình quản lý dòng tiền của cả tập đoàn từ tổng công ty, hoặc văn văn phòng khu vực, hội sở nước ngoài với các công ty MNC/FDI, đến các công ty thành viên. Từ đó, VPBank đồng hành cùng khách hàng đưa ra các giải pháp tổng thể mang tính hệ thống nhằm xử lý triệt để các vấn đề này giúp công ty tối ưu hóa tốc độ xử lý, tăng tính chính xác và minh bạch hóa dòng tiền .‏

‏Để nâng cao hiệu quả vận hành, VPBank đẩy mạnh số hóa vượt ra ngoài việc chuyển đổi quy trình giấy tờ sang môi trường số. Ngân hàng đang tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), AI tạo sinh (GenAI), học máy (ML) và tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) vào nền tảng ngân hàng giao dịch cốt lõi, hướng tới tự động hóa quy trình xuyên suốt và nâng cao tốc độ xử lý giao dịch.‏

‏Song song với đầu tư công nghệ, VPBank chú trọng xây dựng nguồn nhân lực và năng lực tổ chức. Ngân hàng phát triển đội ngũ ngân hàng giao dịch chuyên sâu về tư vấn, có khả năng thiết kế các mô hình hệ sinh thái phù hợp với khách hàng doanh nghiệp có yêu cầu phức tạp và quy mô lớn.‏

‏Các chuyên viên quan hệ khách hàng và chuyên gia sản phẩm được đào tạo để phân tích mô hình vận hành, nhu cầu thanh khoản và đặc thù chuỗi giá trị của từng khách hàng. Trên cơ sở đó, đội ngũ xây dựng giải pháp trên 8 lĩnh vực chuyên môn: Quản lý dòng tiền, tài trợ chuỗi cung ứng, giải pháp ngân quỹ, cho vay doanh nghiệp, ngân hàng số, thanh toán, quản trị rủi ro, tuân thủ, và tài trợ thương mại.‏

‏Bên cạnh giải thưởng ghi nhận năng lực quản lý dòng tiền tổng thể, VPBank còn được vinh danh tại hạng mục ‏‏"Vietnam’s Best Cash Management Deal 2026"‏‏ với giải pháp HTX điện tử triển khai trên ứng dụng Compay, kết nối các dịch vụ ngân hàng của VPBank với nhu cầu quản lý dòng tiền và giao dịch của các hợp tác xã cùng thành viên trong hệ sinh thái.‏

‏Thấu hiểu khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, VPBank đã phát triển hạ tầng quản lý dòng tiền chuyên biệt. Nền tảng hỗ trợ quản lý dòng tiền minh bạch, thanh toán theo thời gian thực, thực hiện nghĩa vụ thuế và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. ‏

‏Giải pháp tích hợp dịch vụ tài khoản, thu hộ, chi hộ, thanh toán thuế, quản lý dòng tiền và tài chính số trong cùng một hệ sinh thái. Đồng thời, thông qua việc kết nối dữ liệu giao dịch, lịch sử thanh toán và hoạt động tài khoản, VPBank hỗ trợ hình thành hồ sơ tài chính số cho các hộ kinh doanh khó tiếp cận vốn do thiếu dữ liệu tài chính hay tài sản bảo đảm. ‏

‏Trong quý II/2026, VPBank đưa vào vận hành nền tảng hạ tầng thanh toán và tài chính tại hơn 30 hợp tác xã điện tử ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và An Giang, trước mắt tập trung vào lĩnh vực vận tải. ‏

‏Sau giai đoạn thí điểm, chương trình dự kiến mở rộng trên toàn quốc, với tiềm năng kết nối khoảng 3.000 hợp tác xã điện tử và tối đa 25 triệu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải, nông nghiệp, bán lẻ, logistics và dịch vụ.‏

‏Về VPBank‏

‏Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 1.373 trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của tạp chí Forbes và thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune. ‏

‏VPBank sở hữu hệ sinh thái mở rộng khác biệt gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm,cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ơn 40 triệu khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong đổi mới để nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính và tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.‏