CAEX cùng OKX tham gia Diễn đàn An ninh Tài chính số Việt Nam 2026

‏Diễn đàn An ninh Tài chính số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Financial Security Forum 2026) do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) tổ chức trong hai ngày 6 và 7/11, gồm các phiên tham luận, tọa đàm và khu triển lãm. Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, các định chế tài chính, ngân hàng, fintech, doanh nghiệp công nghệ cùng các chuyên gia về tài chính số, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo không gian trao đổi đa chiều về sự phát triển của lĩnh vực tài chính số tại Việt Nam.‏

‏Trong những trao đổi về phát triển thị trường tại diễn đàn, ông Chris Chiew, Giám đốc điều hành CAEX, mang đến góc nhìn về hạ tầng kết nối, nền tảng để người dùng Việt Nam tiếp cận thị trường tài sản mã hóa toàn cầu. Với tham luận "‏‏Connecting Global Crypto Asset Markets with Vietnam’s Financial Infrastructure‏‏" (‏‏Kết nối thị trường tài sản mã hóa toàn cầu với hạ tầng tài chính Việt Nam‏‏), Giám đốc điều hành CAEX đề cập nhu cầu xây dựng hạ tầng phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước, qua đó mở rộng khả năng kết nối với thị trường quốc tế.‏

‏Dẫn chứng từ thực tế giao dịch ngang hàng (P2P) tại Việt Nam, với những rủi ro về nguồn tiền, nguy cơ lừa đảo và khó khăn khi xử lý tranh chấp, lãnh đạo CAEX cho rằng việc kết nối ngân hàng với các sàn giao dịch tài sản mã hóa được cấp phép có thể tăng khả năng truy vết dòng tiền, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát giao dịch. Đây cũng là định hướng CAEX theo đuổi trong quá trình xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.‏

‏Trên nền tảng kết nối đó, CAEX hướng tới vai trò cầu nối hai chiều, vừa hỗ trợ người dùng Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu, vừa tạo điều kiện để tài sản thực tại Việt Nam tiếp cận nhà đầu tư quốc tế trong tương lai. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, công ty tập trung vào năm trụ cột, gồm kết nối ngân hàng, lưu ký và bảo vệ tài sản, giám sát thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và nghiên cứu mã hóa tài sản thực (tokenization).‏

‏"‏‏Kết nối Việt Nam với thị trường tài sản mã hóa toàn cầu không chỉ là một bài toán công nghệ. Đây là bài toán hạ tầng tài chính, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, ngân hàng, đối tác công nghệ và các đơn vị cung cấp dịch vụ‏‏", ông Chris Chiew chia sẻ.

‏‏Bên cạnh những chia sẻ tại diễn đàn, CAEX phối hợp cùng đối tác chiến lược OKX giới thiệu gian hàng triển lãm với thông điệp "‏‏Crypto asset exchange launching soon: Pioneering, Transparent, Secure‏‏" (‏‏Sàn giao dịch tài sản mã hóa sắp ra mắt: Tiên phong, Minh bạch, An toàn‏‏), tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tìm hiểu về sàn giao dịch và định hướng phát triển của CAEX.‏

‏Tại gian hàng, khách tham quan có thể tham gia các câu hỏi tương tác, check-in và trao đổi với đội ngũ tư vấn để tìm hiểu về CAEX, nền tảng công nghệ, các cổ đông chiến lược cũng như kiến thức về tài sản mã hóa và an toàn thông tin. Kết hợp hoạt động trải nghiệm với những phần quà thương hiệu, gian hàng giúp các chủ đề này trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng.‏

‏Trên định hướng lấy tuân thủ làm nền tảng (regulated by design), với sự đồng hành của các cổ đông trong và ngoài nước, CAEX đã nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 05, đồng thời là một trong những đơn vị đầu tiên được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4. ‏

‏Thời gian tới, CAEX sẽ tiếp tục hoàn thiện các cấu phần công nghệ, quy trình nghiệp vụ và năng lực vận hành, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia chương trình thí điểm. Việc cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa sẽ được triển khai sau khi doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu liên quan theo quy định pháp luật và được cấp phép.‏

‏Về CAEX‏

‏Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập với mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa hàng đầu Việt Nam, mở rộng cơ hội tiếp cận các kênh đầu tư hiện đại, an toàn và tuân thủ.‏

‏Là thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), CAEX kết hợp lợi thế về tiềm lực tài chính vững mạnh, sự am hiểu sâu sắc thị trường trong nước với nền tảng công nghệ và kinh nghiệm vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ các cổ đông chiến lược OKX Ventures và HashKey Capital.‏

‏Với định hướng phát triển theo nguyên tắc lấy tuân thủ làm nền tảng, CAEX đặt trọng tâm xây dựng hệ thống quản trị, vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và đáp ứng các yêu cầu pháp lý, qua đó góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho hoạt động giao dịch tài sản mã hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài sản số Việt Nam.‏