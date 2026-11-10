333: Hành trình cùng bản sắc Việt không ngừng tiến xa

Một thương hiệu có thể trở nên thân thuộc nhờ thời gian, nhưng quan trọng hơn hết là sự đón nhận qua nhiều thế hệ. Với 333, đó là hành trình bắt đầu từ chất lượng sản phẩm được vun đắp qua những khoảnh khắc gắn liền với sum họp và tiếp nối bằng các trải nghiệm phù hợp với từng thế hệ người Việt. Tinh thần ấy được thể hiện qua thông điệp "Cùng bản sắc tiến xa": trân trọng điều nguyên bản nhưng không đứng yên trước sự chuyển mình của văn hóa và thị hiếu.

Hành trình trải dài ý nghĩa đó vừa được ghi nhận tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương 2026 (APEA 2026) khi 333 được vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng". Thay vì chỉ đánh dấu một thành tựu, sự ghi nhận này cho thấy tiềm lực của một thương hiệu lâu đời: giữ được nét riêng đã tạo nên niềm tin qua nhiều thế hệ, đồng thời liên tục đổi mới để duy trì sự gần gũi với người tiêu dùng ở bối cảnh hiện tại.

Từ hương vị nguyên bản thân thuộc đến nền tảng của sự đổi mới

Mang trong mình di sản nấu bia hơn 150 năm, 333 đã trở thành cái tên gắn liền với ký ức và đời sống của nhiều thế hệ người Việt. Sự gắn bó ấy không chỉ đến từ nét thân thuộc của thương hiệu, mà còn được vun đắp bằng chất lượng sản phẩm qua thời gian.

Đằng sau hương vị đặc trưng của Bia 333 là sự hòa quyện của "3 tinh hoa": nghệ thuật ủ bia của người Việt, công thức nấu bia Pháp hơn trăm năm tuổi và hoa bia Hallertau từ Đức. Đây là nền tảng làm nên chất riêng của thương hiệu, đồng thời tạo sự tự tin để Bia 333 tiếp tục đổi mới. Bởi với Bia 333, nguyên bản không có nghĩa là giữ mọi thứ như cũ. Nguyên bản là hiểu rõ điều gì không thể đánh mất, để mạnh dạn thay đổi những điều còn lại.

Trên nền tảng ấy, thương hiệu từng bước mở rộng danh mục để đáp ứng khẩu vị ngày càng đa dạng. Ra mắt năm 2024, 333 Pilsner là dòng sản phẩm mở rộng đầu tiên, kết hợp công thức di sản với công nghệ ủ lạnh lâu từ châu Âu. Gần đây, sản phẩm 333 Triple Pure tiếp tục mở ra lựa chọn khác biệt trên thị trường bia hiện nay với hàm lượng carb thấp, ít calo cùng hậu vị êm mượt và cân bằng. Những sản phẩm này không tách rời di sản của 333, mà cho thấy di sản có thể trở thành điểm khởi đầu cho những cách tiếp cận mới.

Chất lượng của hành trình ấy cũng được ghi nhận trên trường quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, 333 và 333 Pilsner đã giành 7 huy chương tại các cuộc thi bia quốc tế, nổi bật là danh hiệu Country Winner, khẳng định sản phẩm có chất lượng xuất sắc nhất hạng mục Lager của Việt Nam tại Giải thưởng Bia Thế giới (World Beer Awards).

Được trao thưởng danh hiệu cao nhất - Country Winner - Việt Nam tại Giải thưởng Bia Thế giới (World Beer Awards)

Khi bản sắc Việt được gửi gắm qua những trải nghiệm mới

Bản sắc của 333 không chỉ được gìn giữ trong hương vị bia, mà còn là tinh thần gắn kết, sự trân trọng những giá trị truyền thống và khả năng thích ứng. Vì thế, hành trình đổi mới của thương hiệu còn được thể hiện qua cách kể những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với đời sống hôm nay.

Đầu năm 2026, với chiến dịch "Nâng bia 333 đón Tết muôn vẻ, thêm đậm đà", thương hiệu 333 mang đến góc nhìn mới về Tết Nguyên đán. Trong câu chuyện ấy, người lớn tuổi linh hoạt với công nghệ, còn người trẻ vẫn trân trọng nếp nhà. Sự giao thoa giữa các thế hệ cho thấy truyền thống không nhất thiết đối lập với hiện đại; những giá trị thân thuộc vẫn có thể tiếp tục phát huy khi được nhìn nhận và thể hiện theo cách mới. Tổng kết, chiến dịch đã thu về hơn 280 triệu lượt xem và hơn 680 ngàn lượt tương tác, 129 ngàn lượt thảo luận.

Tinh thần đó tiếp tục được đưa vào không gian số qua trải nghiệm "333 – Đối Tết Đậm Đà" trên Zalo Game hoặc thùng bia của 333. Bằng công cụ AI, người tiêu dùng có thể tạo nên phiên bản câu đối chúc Tết từ chính tên riêng của mình cùng hình ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân, góp phần nâng cao trải nghiệm "cá nhân" hóa thêm phần độc đáo và rộn ràng. Với hơn 530.000 lượt tương tác được ghi nhận, cho thấy một giá trị truyền thống hoàn toàn có thể tìm thấy cách biểu đạt mới và gần gũi với người tiêu dùng hôm nay.

333 cùng chiến dịch "Tết Muôn Vẻ Thêm Đậm Đà"

Từ những cuộc gặp gỡ trên bàn tiệc ngày Tết đến những trải nghiệm kết nối trong không gian số, 333 không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để đồng hành cùng người Việt, nhưng vẫn giữ vững giá trị nguyên bản đã làm nên bản sắc của mình. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu lâu đời, mà còn là hành trình của những giá trị Việt được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Được vinh danh tại APEA 2026 là một dấu mốc ý nghĩa, nhưng hơn hết, đó là động lực để 333 tiếp tục viết tiếp câu chuyện "Cùng bản sắc tiến xa" – nơi truyền thống trở thành nền tảng cho đổi mới, để mỗi thế hệ người Việt đều có thể tự hào nâng ly cùng một thương hiệu mang đậm bản sắc Việt và vững bước trên hành trìnhnđooir mới và sáng tạo.