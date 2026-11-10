Chimes AI tăng tốc suy luận AI, phát hiện bất thường chính xác trên 90%

‏Chim‏‏es AI phát triển Tukey cho các bài toán vận hành trọng yếu trong nhà máy: quản lý sức khỏe thiết bị, dự báo sự cố, tối ưu tham số vận hành và dự báo chất lượng sản phẩm. Nền tảng giúp doanh nghiệp sản xuất chuyển từ khắc phục sự cố khi đã xảy ra sang vận hành chủ động dựa trên dữ liệu.‏

‏Từ AI dự đoán đến AI hỗ trợ ra quyết định trong sản xuất‏

‏Trong nhiều ngành như chế biến thực phẩm, điện tử và bán dẫn, công tác kiểm tra và bảo trì thiết bị vẫn phụ thuộc đáng kể vào quy trình thủ công và kinh nghiệm của đội ngũ kỹ sư. Các hệ thống học máy có thể phát hiện bất thường hoặc dự báo nguy cơ hỏng hóc, nhưng cảnh báo mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình xử lý sự cố.‏

‏Sau khi nhận cảnh báo, kỹ sư vẫn cần phân tích nguyên nhân gốc, đối chiếu quy trình vận hành tiêu chuẩn, rà soát lịch sử bảo trì và xác định phương án xử lý. Quá trình này kéo dài thời gian phản ứng và khiến doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào tri thức của các chuyên gia giàu kinh nghiệm.‏

‏Để giải quyết khoảng trống này, Chimes AI tích hợp AI tạo sinh vào Tukey, kết hợp năng lực dự báo của học máy với khả năng phân tích và truy xuất thông tin. Học máy giám sát tình trạng thiết bị và nhận diện bất thường, trong khi AI tạo sinh diễn giải kết quả, phân tích nguyên nhân gốc, truy xuất quy trình vận hành và dữ liệu bảo trì, từ đó đề xuất phương án xử lý theo mức độ ưu tiên.‏

‏Cách tiếp cận này mở rộng vai trò của AI từ phát hiện rủi ro sang hỗ trợ phân tích và ra quyết định trong toàn bộ quy trình bảo trì. Theo Chimes AI, giải pháp AI công nghiệp của công ty đạt độ chính xác phát hiện bất thường trên 90%, đồng thời có thể giảm thời gian gián đoạn ngoài kế hoạch tới 30% và giảm thời gian nhân sự dành cho hoạt động bảo trì tới 50%.‏

‏AI tạo sinh cũng giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn tri thức từ quy trình vận hành, lịch sử bảo trì và kinh nghiệm kỹ thuật, qua đó giảm phụ thuộc vào một số chuyên gia lâu năm và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức trong đội ngũ vận hành.‏

‏Tăng cường năng lực tính toán cho thế hệ AI tạo sinh công nghiệp trên FPT AI Factory ‏

‏Việc mở rộng AI tạo sinh trên Tukey kéo theo nhu cầu tính toán ngày càng lớn. Các tác vụ suy luận mô hình ngôn ngữ lớn, xử lý ngữ cảnh dài và RAG đòi hỏi hạ tầng GPU hiệu năng cao để duy trì tốc độ phản hồi của các ứng dụng AI trong môi trường doanh nghiệp.‏

‏Chimes AI tăng tốc suy luận AI gấp 2,9 lần với GPU Cloud của FPT ‏

‏Trên môi trường GPU trước đây, Chimes AI gặp hạn chế về hiệu năng khi vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn, đặc biệt với các tác vụ xử lý ngữ cảnh dài và RAG. Doanh nghiệp đã chuyển sang khai thác GPU NVIDIA H100 trên FPT AI Factory để triển khai Qwen3.6-27B với vLLM, phục vụ RAG, phân tích hỗ trợ bởi AI và các dịch vụ AI tạo sinh công nghiệp thế hệ mới.‏

‏Kết quả thử nghiệm với đầu vào 2K token cho thấy thời gian xử lý toàn trình giảm từ 9,54 giây xuống 3,28 giây, tương đương tốc độ suy luận nhanh hơn khoảng 2,9 lần.‏

‏Theo bà Dora Hsieh, Executive Assistant to CEO tại Chimes AI, hạ tầng GPU Cloud của FPT AI Factory mang lại khả năng suy luận AI với độ trễ thấp, đáp ứng kỳ vọng về hiệu năng và tạo nền tảng để Chimes AI tiếp tục phát triển các dịch vụ AI tạo sinh công nghiệp thế hệ mới.‏

‏Không chỉ giải quyết nhu cầu tính toán của một ứng dụng cụ thể, hợp tác với Chimes AI còn cho thấy tiềm năng của FPT AI Factory trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và startup AI quốc tế tiếp cận hạ tầng tính toán tại Việt Nam và mở rộng hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương. Với hạ tầng được phát triển tại Việt Nam và Nhật Bản, FPT AI Factory tạo thêm lựa chọn về năng lực tính toán hiệu năng cao cho các doanh nghiệp triển khai và mở rộng sản phẩm AI trong khu vực.‏

‏Với Chimes AI, nền tảng này tạo điều kiện để Tukey tiếp tục phát triển từ AI dự báo sang hệ thống hỗ trợ xuyên suốt chu trình phát hiện, phân tích, khuyến nghị và hành động; đồng thời minh chứng cho khả năng của hạ tầng AI tại Việt Nam trong việc đồng hành cùng các sản phẩm công nghệ quốc tế giải quyết những bài toán sản xuất thực tế.‏