Khi “điểm chạm” trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp bất động sản

Mở rộng hiện diện để đến gần hơn với thị trường

Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp cận khách hàng không còn đơn giản là đưa thông tin sản phẩm đến đúng thời điểm. Quan trọng hơn là khả năng hiện diện đủ gần, hiểu đủ sâu từng khu vực và tạo ra những điểm chạm thực tế để khách hàng có thể trao đổi, kiểm chứng và đưa ra quyết định trên nền tảng thông tin rõ ràng hơn. Đó cũng là lý do Mont Realty lựa chọn mở rộng hệ thống hiện diện tại Hà Nội như một bước đi cần thiết trong quá trình phát triển thương hiệu.

Dù là một thương hiệu mới, song Mont Realty đã có cơ hội đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư và đơn vị phát triển lớn như Noble X Group tại Noble Tây Thăng Long, MIK Group tại Imperia Sky Park hay SJ Group tại Vista Nam An Khánh… Mỗi dự án mang đến một bài toán khác nhau về sản phẩm, khu vực, chân dung khách hàng và cách tiếp cận thị trường.

Trụ sở là nơi trực tiếp gặp gỡ, làm việc cùng các đối tác của Mont Realty

Chính những trải nghiệm đó giúp đội ngũ Mont Realty từng bước tích lũy hiểu biết thực tế, thay vì chỉ tiếp cận bất động sản dưới góc nhìn của một đơn vị bán hàng.

Từ nền tảng tại Nam Trung Yên, Mont Realty hiện đã mở rộng thêm các điểm hiện diện tại An Khánh và Tân Tây Đô. Với doanh nghiệp, đây không đơn thuần là việc có thêm văn phòng.

Mỗi điểm hiện diện mới là một cách để Mont Realty đến gần hơn với thị trường và khách hàng mà mình hướng tới.

Tại An Khánh, đội ngũ có điều kiện bám sát hơn nhịp phát triển của khu Tây và những dự án đang hình thành tại khu vực. Tại Tân Tây Đô, sự hiện diện trực tiếp giúp mở rộng khả năng kết nối với khách hàng ở phía Tây và Tây Bắc Hà Nội. Trong khi đó, trụ sở tại Nam Trung Yên tiếp tục đóng vai trò là điểm kết nối trung tâm trong hoạt động vận hành và phát triển hệ thống.

Việc lựa chọn các vị trí này vì thế không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô, mà còn phản ánh cách Mont Realty tiếp cận thị trường: ở gần hơn với nơi sản phẩm đang phát triển và gần hơn với nơi khách hàng đang đưa ra quyết định.

Từ dấu ấn thương hiệu đến hành trình xây dựng niềm tin bền vững

Song song với quá trình mở rộng hiện diện, năm 2026 cũng đánh dấu thêm một cột mốc khi Mont Realty được ghi nhận tại chương trình Sao vàng Thương hiệu Quốc gia với nhiều hạng mục dành cho thương hiệu.

Với Mont Realty, những ghi nhận như vậy có ý nghĩa nhiều hơn một danh hiệu.

Đó là sự khích lệ cho một thương hiệu còn trẻ đang từng bước hoàn thiện từ hệ thống nhận diện, đội ngũ, mạng lưới văn phòng đến chất lượng dịch vụ và cách thức tiếp cận khách hàng. Quan trọng hơn, đây cũng là lời nhắc để doanh nghiệp tiếp tục xây dựng niềm tin bằng những giá trị thực tế thay vì chỉ bằng hình ảnh truyền thông.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Hoàng Thịnh - Tổng Giám đốc Mont Realty cho biết: "chúng tôi tin rằng, một thương hiệu muốn đi xa thì không thể chỉ dựa vào những thành tích của ngày hôm nay. Mont Realty muốn xây dựng một thương hiệu có năng lực để phát triển, có bản sắc để khác biệt và có giá trị để được tin tưởng trong dài hạn. Đó là hành trình chúng tôi đang theo đuổi và cũng là điều Mont Realty cam kết tiếp tục thực hiện trong những năm tới."

Khi thị trường thay đổi nhanh, khách hàng ngày càng thận trọng và thông tin ngày càng nhiều, lợi thế của một đơn vị tư vấn không nằm ở việc nói nhiều hơn, mà ở khả năng đưa khách hàng đến gần hơn với những thông tin đáng tin cậy và những lựa chọn phù hợp.Với Mont Realty, mở rộng hệ thống hôm nay không chỉ là mở thêm những cánh cửa văn phòng. Đó là mở thêm những điểm kết nối giữa thương hiệu, thị trường và khách hàng.