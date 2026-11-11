Khi thế giới không ngừng tiến lên, con người có đang bỏ quên hạnh phúc?

Khi hiện tại không bao giờ là đủ

Con người luôn có những mong muốn chính đáng: công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng đôi khi, ngay cả khi đạt được điều từng ao ước, chúng ta vẫn nhanh chóng hướng đến một mục tiêu khác. Niềm vui chưa kịp lắng đọng đã nhường chỗ cho những kỳ vọng mới; sự hài lòng trở nên ngắn ngủi trước những điều mình chưa có.

Ta dễ vui khi được công nhận, nhưng cũng dễ bất an khi thấy người khác thành công hơn. Mải miết chạy theo những mục tiêu phía trước, chúng ta đôi khi quên mất cách cảm nhận niềm vui từ cuộc sống hiện tại. Công nghệ có thể giải quyết nhiều vấn đề bên ngoài, nhưng không thể thay ta trả lời câu hỏi: Điều gì thực sự khiến mình hạnh phúc?

Có lẽ, hạnh phúc không chỉ nằm ở những gì chúng ta sở hữu hay đạt được, mà còn ở khả năng hiểu mình, biết đủ và trân trọng cuộc sống hiện tại. Đó không phải là ngừng nỗ lực, mà là biết mình đang nỗ lực vì điều gì. Đó không phải là từ bỏ những mong cầu, mà là không để chúng quyết định toàn bộ niềm vui của mình.

Trở về Yên Tử, tìm lại những giá trị bên trong

Là cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, Yên Tử lưu giữ tinh thần "Cư trần lạc đạo" - tìm thấy niềm vui và sự an ổn ngay trong đời sống thường nhật. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc cũng đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên Non thiêng Yên Tử. Ảnh: Công ty CPPT Tùng Lâm

Giữa không gian giàu chiều sâu văn hóa và tinh thần ấy, mỗi người có thể dành cho mình một khoảng lặng để nhìn lại những điều đang theo đuổi, nhận ra điều gì thực sự có ý nghĩa và học cách sống trọn vẹn hơn với hiện tại.

"Gìn vàng giữ ngọc trước A.I" cùng Thầy Minh Niệm tại Yên Tử

Ngày 05/12/2026, chương trình talkshow và âm nhạc chữa lành "Gìn vàng giữ ngọc trước A.I" sẽ diễn ra tại Yên Tử với sự đồng hành của Thầy Minh Niệm - tác giả hai cuốn sách được đông đảo độc giả yêu mến Hiểu về trái tim và Làm như chơi, đồng thời là người nhiều năm chia sẻ, hướng dẫn thực hành tỉnh thức và đồng hành cùng mọi người trên hành trình hiểu mình, chuyển hóa khổ đau.

Với cách chia sẻ gần gũi, sâu sắc và gắn liền với những vấn đề của đời sống, Thầy Minh Niệm giúp người nghe nhìn lại những bất an, kỳ vọng và áp lực đang chi phối mình, từ đó nuôi dưỡng khả năng thấu hiểu bản thân, mở lòng với người khác và tìm thấy hạnh phúc từ bên trong.

Thầy Minh Niệm - Người dẫn dắt chương trình "Gìn vàng giữ ngọc trước A.I" tại Yên Tử. Ảnh: Công ty CPPT Tùng Lâm

Thông qua những lời chia sẻ của Thầy Minh Niệm và âm nhạc chữa lành, chương trình mở ra một không gian để Đại chúng cùng suy ngẫm về những giá trị làm nên ý nghĩa cuộc sống, những điều cần được gìn giữ ngay cả khi thế giới không ngừng đổi thay.

Bởi sau tất cả, điều đáng gìn giữ không chỉ là những năng lực giúp chúng ta tiến xa hơn, mà còn là khả năng yêu thương, biết ơn và cảm nhận niềm vui từ cuộc sống mình đang có. Khi không còn mải miết tìm kiếm hạnh phúc ở những điều xa hơn, có lẽ ta mới nhận ra những giá trị quý báu vẫn luôn hiện diện trong chính mình.

Thông tin chương trình

Talkshow và âm nhạc chữa lành cùng Thầy Minh Niệm tại Yên Tử: "Gìn vàng giữ ngọc trước A.I"

Thời gian: 18h00-21h00, ngày 05/12/2026

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Trúc Lâm, Yên Tử, Quảng Ninh

Đăng ký tham dự: https://info.yentu.org/GVGN-2026

Hotline: 0936 605 618