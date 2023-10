Ấn tượng doanh nhân: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa VinFast lên sàn Mỹ, ông Nguyễn Bá Dương trở lại và Chủ tịch Phát Đạt, Novaland thoát hiểm

Một trong những thành công lớn nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong năm nay nhất định phải kể đến việc thành công niêm yết cổ phiếu VFS của VinFast Auto Ltd. trên sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”). Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử trong lộ trình phát triển của VinFast. Đồng thời, sự kiện không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường vốn quốc tế thúc đẩy VinFast phát triển mạnh mẽ trong tương lai; mà còn truyền cảm hứng cho các thương hiệu Việt Nam tiến ra thế giới.

Hiện nay, cổ phiếu VFS đang có giá 8,12 USD/cp, tương ứng vốn hoá Vinfast ở mức gần 19 tỷ USD, đứng thứ 4 về vốn hoá trong các công ty xe điện. Đã từng có những thời điểm, giá cổ phiếu VFS lên hơn 80 USD/cp, vốn hoá thị trường đạt 190 tỷ USD, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đó cũng đạt 66 tỷ USD, vào top 20 người giàu nhất hành tinh theo danh sách của Forbes trước khi Forbes đổi cách tính tài sản của ông Vượng.

Ngoài ra, hồi tháng 3, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thành lập Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green and Smart Mobility – GSM). Chỉ 1 tháng sau đó, vào ngày 14/4, GSM đã cho ra mắt hãng Taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam – Xanh SM, đến ngày 14/8, GSM tiếp tục ra mắt XanhSM Bike. Tính đến ngày 29/9, Xanh SM đã chính thức đón vị khách thứ 6 triệu chỉ sau 5 tháng hoạt động và đã có mặt tại 17 tỉnh, thành phố trong cả nước và mục tiêu sẽ đạt cột mốc 27 tỉnh, thành phố trong năm nay.

Không chỉ thi công các dự án trong nước, các công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương cũng lấn sân ra nước ngoài. BM Windows đã trúng thầu cung ứng mặt dựng cho tòa tháp tỷ đô tại Canada mang tên The One (cao 91 tầng, hơn 328m) hay cung cấp toàn bộ hạng mục façade (bề mặt) cho dự án Tòa nhà Tổng cục thuế - General Department of Taxation – Campuchia trị giá gần 4 triệu USD.