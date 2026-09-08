Anh chàng may mắn thời công nghệ: "Đào được" kho báu 10.000 USD RAM Samsung đang phủ bụi ngay trong nhà kho

Câu chuyện bắt đầu khá bình thường. Người dùng Reddit có tên "VastOption8705", sống tại Úc, được công ty cũ cho phép giữ lại một chiếc máy chủ cũ không còn dùng nữa khi thôi việc. Chuyện nhân viên được công ty tặng lại thiết bị thanh lý không phải hiếm - và thường thì đó chỉ là đống sắt vụn không mấy giá trị. Anh cũng nghĩ vậy, cất máy chủ vào nhà kho rồi quên bẵng.

Cho đến gần đây, khi mở lại và tháo máy ra xem, anh mới phát hiện bên trong là 30 thanh RAM DDR4 64GB mang nhãn Samsung, tổng cộng 1,92TB bộ nhớ. Đây không phải RAM thông thường dành cho máy tính cá nhân mà là loại ECC dual-rank chuyên dụng cho máy chủ, vận hành ở tốc độ 2.666MHz. Anh đăng lên Reddit, và cộng đồng lập tức cho anh biết mình đang ngồi trên kho báu trị giá khoảng 10.000 USD.

Các thanh RAM DDR4 của Samsung dung lượng 64GB dành cho máy chủ

Điều khiến những thanh RAM này có giá trị cao như vậy liên quan đến cuộc khủng hoảng bộ nhớ đang diễn ra trên toàn cầu. Từ giữa năm 2024, giá DRAM tăng mạnh trên diện rộng do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI tăng đột biến trong khi nguồn cung không theo kịp. Đặc biệt, RAM DDR4 vốn được xem là thế hệ cũ hơn DDR5 nhưng lại đang trở nên khan hiếm theo cách riêng: nhu cầu từ thị trường máy chủ truyền thống vẫn rất lớn, trong khi nhiều nhà máy đã chuyển dây chuyền sang sản xuất DDR5. Tình trạng thiếu hụt tệ đến mức một số hãng laptop như MSI phải quay lại trang bị DDR4 cho một số dòng máy vì không đủ DDR5 để cung cấp.

RAM ECC - loại có khả năng tự phát hiện và sửa lỗi dữ liệu - còn quý hiếm hơn nữa vì đây là tiêu chuẩn bắt buộc trong máy chủ và trạm làm việc chuyên nghiệp. Tính năng dual-rank giúp tăng hiệu suất truy xuất dữ liệu, càng nâng thêm giá trị. Cộng thêm thương hiệu Samsung - nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới với độ tin cậy được kiểm chứng - và 30 thanh RAM này trở thành mặt hàng mà bất kỳ người quản trị hệ thống nào cũng sẵn sàng trả giá cao.

30 thanh RAM máy chủ dung lượng 64GB đúng là một kho báu thời công nghệ hiện tại

Anh hoàn toàn có thể bán ngay và thu về khoản tiền đáng kể. Thị trường RAM máy chủ cũ đang sôi động, và hàng có xuất xứ rõ ràng từ Samsung với thông số ECC dual-rank sẽ không khó tìm người mua.

Câu chuyện của anh không phải trường hợp duy nhất cho thấy linh kiện máy tính bỗng dưng trở thành tài sản có giá trị bất ngờ. Một người dùng khác chia sẻ rằng mình đã quên bộ RAM G.SKILL Trident Z5 Royal Neo DDR5 ở nhà nghỉ dưỡng từ nhiều tháng trước, chỉ nhớ ra khi định lắp ráp máy tính mới. Lúc quay lại lấy, anh kiểm tra giá và phát hiện giá trị của số RAM đó đã vượt 3.000 USD - tăng đáng kể so với lúc mua.

Bài học ở đây không phải là mọi nhà kho đều chứa kho báu. Nhưng trong thời điểm khủng hoảng bộ nhớ đang đẩy giá linh kiện lên cao như hiện nay, những thiết bị cũ tưởng như vô dụng đôi khi lại ẩn chứa giá trị mà chính chủ nhân cũng không ngờ tới. Đặc biệt với RAM máy chủ thế hệ trước - thứ mà các doanh nghiệp thanh lý rất bình thường - giá trị thực tế trên thị trường hiện tại có thể khiến nhiều người giật mình.