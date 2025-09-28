Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng

28-09-2025 - 19:59 PM | Lifestyle

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa khoe ảnh cưới.

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của đội tuyển Việt Nam vừa chia sẻ loạt ảnh cưới lãng mạn bên bạn gái lâu năm Huỳnh Thanh Ngân – cô gái được nhiều người gọi thân mật là "cô chủ tiệm vàng" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và công việc kinh doanh gia đình.

Trong bộ ảnh được đăng tải, Minh Khoa diện vest trắng lịch lãm, sánh đôi cùng Thanh Ngân thướt tha trong chiếc váy cưới tinh khôi. Cả hai trao nhau ánh mắt tình tứ và nụ cười hạnh phúc, khắc họa hành trình tình yêu bền bỉ suốt 8 năm qua. Đặc biệt, khoảnh khắc cặp đôi trao nhẫn cưới trong không gian ánh nến ấm áp khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, Minh Khoa xúc động viết: "Ngày hôm ấy she said yes. 23/09/2025. 8 năm là động lực của nhau, là tình yêu của nhau và bây giờ chúng ta là gia đình của nhau".

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 1.

Ảnh cưới của Minh Khoa và vợ

Trước đó vào tháng 7, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà. Được biết, Minh Khoa và Thanh Ngân quen nhau từ khi cả hai mới 17 tuổi. Tình yêu tuổi học trò lớn dần theo năm tháng, vượt qua nhiều thử thách, để giờ đây chàng tiền vệ tài năng và cô gái dịu dàng đã cùng nhau viết nên cái kết viên mãn.

Thanh Ngân sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông. Sau khi ra trường, cô trở về phụ giúp gia đình trong công việc buôn bán vàng bạc. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi tắn, Thanh Ngân còn được nhận xét là thông minh, đảm đang và khéo léo trong cuộc sống thường ngày.

Minh Khoa sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo Becamex Bình Dương và hiện thi đấu ở tuyến giữa cho CLB Becamex TP.HCM. Với lối chơi thông minh, máu lửa và tinh thần trách nhiệm, anh được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Ngắm loạt ảnh cưới của cầu thủ Minh Khoa:

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 2.

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 3.

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 4.

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 5.

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 6.

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 7.

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 8.

Ảnh cưới đẹp lung linh của tiền vệ ĐT Việt Nam và cô chủ tiệm vàng- Ảnh 9.

Nữ minh tinh được mệnh danh là "nữ hoàng EQ cao nhất Cbiz": Sở hữu khối tài sản hơn 18.000 tỷ đồng, “tái sinh” rực rỡ sau ly hôn

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks?

Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks? Nổi bật

Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy

Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy Nổi bật

Hành khách "ngã ngửa" khi chuyến bay cất cánh sớm 15 tiếng, hãng hàng không thản nhiên từ chối bồi thường

Hành khách "ngã ngửa" khi chuyến bay cất cánh sớm 15 tiếng, hãng hàng không thản nhiên từ chối bồi thường

19:49 , 28/09/2025
Siêu mẫu Thúy Hạnh U50 vẫn giữ da săn chắc, nhan sắc đáng ngưỡng mộ nhờ chăm làm 2 việc phụ nữ trung niên rất cần để trẻ lâu

Siêu mẫu Thúy Hạnh U50 vẫn giữ da săn chắc, nhan sắc đáng ngưỡng mộ nhờ chăm làm 2 việc phụ nữ trung niên rất cần để trẻ lâu

19:24 , 28/09/2025
Sao nam đình đám thất nghiệp 5 năm, sống dựa vào trợ cấp của vợ cũ?

Sao nam đình đám thất nghiệp 5 năm, sống dựa vào trợ cấp của vợ cũ?

18:49 , 28/09/2025
Cách chi tiêu của vợ chồng ở TP.HCM khiến nhiều người rén dùm

Cách chi tiêu của vợ chồng ở TP.HCM khiến nhiều người rén dùm

17:24 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên