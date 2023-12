"Anh giáo" 9.0 IELTS có song bằng ở Mỹ vẫn về nước dạy tiếng Anh: "Có 1 lỗi sai học sinh thường mắc phải"

Theo thống kê trên trang chủ IELTS, chỉ có hơn chục người Việt Nam đạt mốc 9.0 IELTS. Một trong số đó là chàng trai sinh năm 1995 - Đặng Minh Đức. Mới đây, hành trình chinh phục mốc điểm IELTS “khủng” này đã được Minh Đức chia sẻ lên MXH và truyền động lực tới nhiều bạn trẻ.

“Mình tự hứa sẽ đầu tư cho bản thân 3 lần thi IELTS trong năm nay. Hai lần trước đều kẹt ở mức 8.5, đến lần thứ ba thì mới đạt 9.0. Thế nên những bạn nào chưa đạt mục tiêu mong muốn thì đừng bỏ cuộc nhé! Miễn là chúng ta cố gắng, kiên trì cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh mỗi ngày thì sẽ có ngày đạt mục tiêu thôi”, Đức mở đầu về hành trình chinh phục cột mốc khi thi IELTS của mình.

Thầy giáo Đặng Minh Đức mới đây đã đạt 9.0 IELTS

Từ du học sinh thạo 3 ngoại ngữ đến giáo viên dạy tiếng Anh

Minh Đức từng có 3 năm học phổ thông ở Mỹ. Trong những năm cấp 3, anh chọn tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ thứ hai khi du học. Sau đó, anh học ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Kinh tế tại Đại học Grinnell (Mỹ).

“Khi lên đại học, mình vẫn muốn theo đuổi ngôn ngữ Tây Ban Nha, lý do là vì muốn có thể nói thành thạo 3 thứ tiếng. Về phần ngành Kinh tế, mình chọn học thêm để… bố mẹ không lo mình thất nghiệp”, Đức hài hước kể lại lý do chọn ngành.

Những năm tháng du học đã giúp Đức cải thiện rất nhiều khả năng tiếng Anh. Từ việc chỉ giỏi kiến thức ngữ pháp khi ở Việt Nam, anh đã học cách giao tiếp tự nhiên, đồng thời thể hiện tính cách và cảm xúc của mình trong một ngôn ngữ khác. Nhờ thế, Đức càng thấm thía và hiểu được câu nói nổi tiếng “Learn a new language and get a new soul” (tạm dịch: Khi học một ngôn ngữ mới, bạn sẽ có một tâm hồn mới).

Sau gần 10 năm du học và tốt nghiệp song bằng, anh vẫn quyết định quay về Việt Nam làm việc để ở gần với gia đình hơn. Nhờ một người quen giới thiệu, Đức biết đến dạy IELTS và ngay lập tức thấy “over hợp” trong lần đi dạy đầu tiên.

Quãng thời gian du học giúp Đức trưởng thành hơn

Mặc dù 2 bằng đại học đều không liên quan đến giảng dạy tiếng Anh, song quá trình học tập tại Mỹ đã giúp Đức ít nhiều trong công việc hiện tại.

Anh tâm sự: “Việc học tiếng Tây Ban Nha ở cả cấp 3 lẫn đại học đã giúp mình rất nhiều trong thiết kế bài giảng và làm giáo trình IELTS thú vị hơn. Mình hiểu cách giáo viên nước ngoài tổ chức bài giảng ngôn ngữ như thế nào . Họ có những hoạt động kết hợp việc học với tiếp xúc văn hoá, thực hành và thảo luận mà mình thấy đỉnh vô cùng!”.

7 lần thi IELTS và những tip siêu hay cho “dân” cày tiếng Anh

Từ năm 2019 đến nay, Đức đã có tổng cộng 7 lần thi IELTS và trong 6 lần thi trước đó đều đạt 8.5 Overall.

Trong đó, anh tự hào với kỹ năng Writing (Viết) nhất vì đã nâng từ mốc 7.0 lên. Khi đó, Đức tự thấy band điểm này chưa thực sự đủ để dạy các bạn học sinh nên anh đã rất quyết tâm ôn tập trong thời gian dài, để rồi đạt mức 8.5 Writing trong lần thi gần nhất.

Trong 6 lần thi trước đó, Đức đều đạt 8.5 IELTS Overall

Với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, Đức đánh giá lỗi sai phổ biến nhất mà các bạn thi IELTS mắc phải là thường ôn rất phí đề Listening/Reading (Nghe/Đọc).

Cụ thể, các bạn không dành đủ thời gian để chữa đề, phân tích lỗi sai trước khi nhảy vào làm đề mới. Điều này khiến học sinh làm hàng chục đề Listening/Reading nhưng điểm số vẫn không thể cải thiện.

“Mình thường nhấn mạnh với học sinh khi làm đề, phần làm và chấm điểm chỉ chiếm 30-40% thôi. Quan trọng nhất là phải dành cho việc đọc/nghe lại để thật sự hiểu nội dung, nhìn lại và phân tích từng lỗi sai. Chỉ sau khi làm hết tất cả những bước này thì mới bắt tay làm những đề tiếp theo”, Đức phân tích thêm.

Nhận định về IELTS, anh tâm sự rất thích bài thi này vì nó đánh giá cực kỳ chính xác khả năng sử dụng tiếng Anh của người học:

“Nếu đạt điểm IELTS cao (7.0 trở lên), chắc hẳn khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn tốt chứ không phải ‘ăn may’ mà đạt điểm cao. Kiến thức trong từng kỹ năng IELTS cũng khá thực tế, không học thuật quá đà đến nỗi không có sự liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Do đó, theo mình, bài thi IELTS là công cụ tốt hơn để đánh giá khả năng ngoại ngữ của học sinh so với bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh truyền thống”.

Tuy nhiên, Đức cũng đồng tình với quan điểm “IELTS đang bị thần thánh hoá”. Đức đánh giá IELTS chỉ là một công cụ, không phải thước đo giá trị con người.

“Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc giỏi ngoại ngữ trong thời đại ngày nay! Tuy nhiên, điểm IELTS cao không đồng nghĩa với việc bạn thành công trong cuộc sống. Điểm IELTS thấp cũng không có nghĩa bạn thất bại”, Đức nhận định.

Đức đánh giá cao IELTS vì bài thi đánh giá đúng khả năng sử dụng tiếng Anh của người học

Bí quyết chi tiết đạt 9.0 IELTS

Dưới đây là lời khuyên của Minh Đức cho các bạn học sinh trong quá trình học IELTS

1. Kỹ năng Listening và Reading:

+ Từ vựng:

Bài thi IELTS trước hết là bài kiểm tra từ vựng khổng lồ, đặc biệt là kỹ năng Reading. Do đó, cần có kế hoạch ghi chép và ôn tập các từ vựng mà mình gặp khi luyện đề.

+ Luyện khả năng nghe và đọc HIỂU của mình

Điểm Nghe và Đọc tỷ lệ thuận với số câu mà bạn hiểu được trong đề thi. Minh Đức chỉ ra thêm mẹo để học sinh kiểm tra xem có thực sự hiểu nội dung 1 câu trong đề thi hay không.

“Các bạn có thể tự giải thích ý câu đó bằng lời lẽ của mình. Khi thật sự hiểu ý nào đó, mình cần phải giải thích được một cách đơn giản. Đối với những câu chưa hiểu trong bài Listening, các bạn có thể mở transcript (bản dịch) ra và đọc lại. Còn với câu chưa hiểu trong bài Reading, bạn nên tra từ và phân tích ngữ pháp (Ví dụ: Câu đang có bao nhiêu mệnh đề? Chủ ngữ/động từ trong mệnh đề là gì?)” , Đức cho biết.

2. Kỹ năng Speaking

Chàng trai chia sẻ: “Tập trung vào sự tự nhiên trong giao tiếp và không nên quá stress về việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp ‘đao to búa lớn’. Hãy tập tự tin là chính mình trong tiếng Anh”.

Đức khuyên học sinh nên tập trung vào sự giao tiếp khi muốn đạt điểm cao Speaking

3. Kỹ năng Writing

+ Đối với Writing Task 1:

Đức khuyên nên học theo từng dạng bài và học thuộc lòng các cấu trúc câu của mỗi dạng. Học sinh có thể tìm nguồn bài văn mẫu đỉnh và học theo cấu trúc họ sử dụng. Tuy nhiên, phải tìm nguồn thật kỹ vì có nhiều bài văn mẫu IELTS Writing Task 1 trên mạng không chất lượng.

+ Đối với Writing Task 2:

Anh đánh giá học sinh thường bị “bí ý” khi làm phần này, không nghĩ ra gì để viết. Do đó, Đức khuyên học sinh nên đặt mục tiêu đọc báo mạng mỗi ngày.

Anh cho hay: “Các trang báo đều được chia thành mục với chủ đề tương tự như IELTS nên khá tiện. Bạn nên chọn đọc những bài báo có chủ đề mà mình chưa có nhiều kiến thức. Các bạn đọc bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đều được! Dù chỉ 2-3 bài/ngày nhưng nếu duy trì trong vài tháng sẽ cực kỳ hữu ích trong việc viết Writing Task 2”.

4. Bí quyết đạt 9.0 IELTS

Để đạt band điểm tuyệt đối ở 2 kỹ năng Speaking (Nói) - Writing (Viết), Đức cho biết việc giao tiếp và trình bày không những cần trôi chảy, mạch lạc mà còn phải trả lời câu hỏi một cách thông minh, có chiều sâu.

Do đó, anh chàng gợi ý về HƯỚNG TƯ DUY khi làm Speaking Part 3 và Writing Task 2 như sau:

“Sau khi đọc câu hỏi, hãy nghĩ những đối tượng có hoàn cảnh khác nhau (giới tính, độ tuổi, tầng lớp xã hội, văn hoá) sẽ trả lời câu này khác nhau như thế nào? Câu trả lời, ý tưởng mình đưa ra có luôn đúng trong mọi trường hợp hay không? Nếu không, các trường hợp ngoại lệ là gì?

Hãy nhìn vấn đề từ các khía cạnh khác nhau như: Môi trường, kinh tế, văn hoá hay từ các góc nhìn khác nhau như cá nhân - quốc gia - quốc tế. Thường câu trả lời hay sẽ có dạng ‘It depends on A, B, C’ chứ không trắng đen rõ ràng. Cuộc sống bên ngoài cũng đa dạng như vậy mà!”.