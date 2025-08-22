Ảnh hiếm để lộ khoảnh khắc thật của Á hậu Phương Nhi khi xuất hiện cùng nhà chồng tỷ phú

Kể từ sau lễ đính hôn với ông xã Minh Hoàng, Á hậu Phương Nhi gần như "biến mất" khỏi đường đua Vbiz. Không còn xuất hiện trên thảm đỏ, cũng chẳng cập nhật gì trên mạng xã hội khi khóa gần hết các tài khoản cá nhân, nàng hậu Gen Z chọn lui về hậu trường với cuộc sống kín tiếng của một phu nhân hào môn. Chính sự im ắng ấy lại khiến mỗi lần Phương Nhi tái xuất càng gây sốt, trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng.

Cách đây ít ngày, Á hậu Phương Nhi xuất hiện cùng gia đình trong sự kiện lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thời điểm đó, cư dân mạng đồng loạt bàn tán về một bức ảnh ánh mắt Phương Nhi có phần đượm buồn, thần sắc không được thoải mái như cách cô lộ diện trước kia.

Tuy nhiên, mới đây một bức ảnh hiếm hoi chụp bên trong hậu trường đã phần nào làm rõ thái độ của Á hậu Phương Nhi khi đi sự kiện cùng gia đình chồng. Trong khung hình, nàng hậu đứng cạnh mẹ chồng và giữ nụ cười tươi rạng rỡ, thần thái thoải mái, hoàn toàn khác với những bức ảnh từng lan truyền trước đó. Nhiều netizen cho rằng chính những khoảnh khắc được ghi lại một cách ngẫu nhiên như thế này mới phản ánh rõ nét sự tự nhiên và thoải mái của Phương Nhi, đồng thời khiến hình ảnh của cô thêm gần gũi, dễ tạo thiện cảm.

Bức ảnh hiếm trong hậu trường cho thấy Á hậu Phương Nhi trông rất vui vẻ, tự nhiên, cô còn đứng gần vị trí mẹ chồng

Ở một góc khác, Phương Nhi cũng thoải mái "lia cam" chứ không mệt mỏi như lời cư dân mạng đồn đoán

Từng được ưu ái với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" tại Miss World Vietnam 2022, Á hậu Phương Nhi ghi dấu ấn nhờ nhan sắc trong veo, ngọt ngào đúng chuẩn hình mẫu nàng hậu Gen Z. Trong giai đoạn 2022 – 2023, cô phủ sóng dày đặc trên truyền thông, liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện lớn nhỏ và nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón của Vbiz. Hình ảnh thanh thuần cùng lối ứng xử khéo léo giúp Phương Nhi chiếm trọn cảm tình của khán giả trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, người đẹp còn từng đại diện Việt Nam "mang chuông đi đánh xứ người" tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế, khẳng định tiềm năng tỏa sáng ở showbiz.

Phương Nhi từng là nàng hậu gen Z cực hot trước khi lui về ở ẩn

Từ đầu năm 2024, Á hậu Phương Nhi bất ngờ rẽ hướng, gần như "mất hút" khỏi showbiz khi không còn xuất hiện trong bất kỳ hoạt động công khai nào. Đây cũng là thời điểm Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi kín tiếng với thiếu gia Minh Hoàng – con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Từ một mỹ nhân được săn đón bậc nhất Vbiz, Phương Nhi giờ tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên và khép kín bên chồng thiếu gia. Chính sự im lặng này vừa giúp cô giữ vững hình ảnh thanh lịch, vừa khiến công chúng tò mò mỗi lần tái xuất. Hiện tại, sự kiện được nhiều người mong chờ nhất chắc chắn là đám cưới chính thức của Á hậu Phương Nhi, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2026.

Phương Nhi không còn hoạt động showbiz mà chỉ xuất hiện trong các hoạt động cùng nhà chồng