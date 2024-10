Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc sắp mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (18/10), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/10 đến 8h ngày 19/10 có nơi trên 50mm như Tiên Nguyên (Hà Giang) 110.2mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 97.2mm, Bảo Nhai (Lào Cai) 96.2mm, Đào Hữu Cảnh (An Giang) 54mm.

Dự báo trong chiều và đêm nay (19/10), khu vực Việt Bắc (gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Giang) tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 19/10, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Vùng núi Bắc Bộ đón mưa dông vào chiều và đêm nay. Ảnh minh hoạ: Như Ý

Cũng trong chiều và đêm 19/10, khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo xa hơn, khoảng từ đêm 20 đến ngày 22/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, các tỉnh miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Khu vực Bắc Trung Bộ thời gian này cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ dự báo từ đêm 20 đến ngày 21/10 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 21 đến khoảng ngày 24/10, khu vực này có thể đón to diện rộng, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất to.