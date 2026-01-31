Ánh mắt của Đình Bắc viral, Á hậu Châu Anh vội livestream đính chính

Tối ngày 29/1 vừa qua, khi tham dự và nhận giải thưởng tại Gala Cúp Chiến thắng 2025, khoảnh khắc của cầu thủ Đình Bắc và Á hậu Châu Anh nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Cả hai không chỉ cùng xuất hiện trên sân khấu mà còn vui vẻ trò chuyện, chụp hình chung.

Đặc biệt, một khoảnh khắc của Đình Bắc và Châu Anh còn viral khắp nơi trên MXH. Theo đó, chàng cầu thủ có liếc nhìn Á hậu Châu Anh, hình ảnh được cut ra từ 1 đoạn video và được các fanpage chia sẻ, càng đẩy từ khoá “Đình Bắc và Châu Anh” lọt tìm kiếm phổ biến.

Khoảnh khắc Đình Bắc liếc nhìn Châu Anh đã viral trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Trưa ngày 30/1, Á hậu Châu Anh bất ngờ lên livestream và trực tiếp nhắc đến khoảnh khắc liếc nhìn này. Châu Anh cho biết khoảnh khắc này là chàng cầu thủ quay sang nói chuyện với Á hậu Vân Nhi - đang ngồi bên trái cô. Sau đó cả ba người gồm Vân Nhi, Châu Anh và Đình Bắc đã chụp ảnh cùng nhau.

Á hậu Châu Anh (bên phải) trong livestream vào trưa 30/1 (Ảnh chụp màn hình)

Á hậu Châu Anh cho biết lúc đó cầu thủ Đình Bắc quay sang nói chuyện với Á hậu Vân Nhi để chụp ảnh (Ảnh chụp màn hình)

Á hậu Vân Nhi, Á hậu Châu Anh, cầu thủ Đình Bắc ngồi cạnh nhau được khoanh đỏ. Xung quanh có nhiều người nổi tiếng khác như diễn viên Hà Việt Dũng, Hoa hậu Hà Trúc Linh, cầu thủ Khuất Văn Khang

Dẫu vậy cư dân mạng vẫn đang tích cực đẩy thuyền cho Châu Anh và Đình Bắc. Bởi lẽ cả hai không chỉ đẹp đôi khi đứng cạnh nhau mà còn là trai tài gái giỏi, đạt được những thành tựu nhất định trong công việc, cuộc sống.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, đến từ Nghệ An. Đình Bắc đang là gương mặt nổi tiếng khắp cả nước sau khi trở về từ SEA Games 33 và VCK giải U23 Châu Á 2026. Tiền đạo 22 tuổi còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới".

Hiện tại Đình Bắc đang đang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Sau khi về nước, chàng cầu thủ cũng đã về quê nhà Nghệ An làm 180 mâm cỗ để cảm ơn bà con làng xóm đã cổ vũ. Đình Bắc cũng đã trở lại Hà Nội tiếp tục công việc tập luyện, thi đấu.

Đình Bắc đang là cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý (Ảnh FBNV)

Trong khi đó Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003 đến từ Hà Nội, Cô nàng là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân.

Hiện tại, cô cũng đang mang quân hàm Thiếu úy, học tập tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Người đẹp đồng thời đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô cũng giành được giải cao trong các cuộc thi âm nhạc, tiếng Anh tại trường.

Á hậu Châu Anh (Ảnh: FBNV)

Á hậu Châu Anh và cầu thủ Đình Bắc khi cùng lên sân khấu (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)