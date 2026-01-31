Tôi đã sốc khi học được những mẹo mua sắm online của giới trẻ: Hóa ra nhiều năm nay tôi đã lãng phí tiền một cách vô thức

Cho đến khi tôi tình cờ quan sát cách mua sắm của giới trẻ - những người mới đi làm, thu nhập chưa cao nhưng lại cực kỳ tỉnh táo khi tiêu tiền - tôi mới giật mình. Không phải họ mua ít, mà là họ mua thông minh hơn rất nhiều . Và chính những mẹo này khiến tôi phải thừa nhận: nhiều năm qua, tôi đã tự tay đốt tiền mà không hề hay biết .

1. Không mua “nguyên bộ”, hãy mua từng phần

Giới trẻ không mấy khi mua đồ theo combo có sẵn. Họ có một nguyên tắc rất rõ: thứ gì lắp được thì mua rời .

Bàn ăn là ví dụ điển hình. Một bộ bàn gỗ hoàn chỉnh trên sàn thương mại điện tử có thể lên tới vài triệu đồng. Nhưng nếu mua mặt bàn riêng + chân bàn riêng , chi phí có thể giảm hơn một nửa. Chân bàn kim loại, gỗ hay acrylic đều dễ tìm, kích thước tiêu chuẩn, tự lắp tại nhà không quá khó.

Tranh treo tường cũng vậy. Thay vì mua tranh hoàn chỉnh với giá cao, họ chỉ mua khung tranh rồi chọn lõi tranh in độ phân giải cao. Khi chán, chỉ cần thay lõi – vừa rẻ, vừa linh hoạt, không phải bỏ cả bộ.

Ngay cả sofa dạng module (sofa khối) - món đồ đang rất “hot” - cũng được giới trẻ mua theo kiểu tự ráp: mua mút xốp mật độ cao, vỏ bọc riêng, tự sắp xếp theo không gian. Kết quả là một bộ sofa nhìn “xịn như Instagram” nhưng giá chỉ bằng một nửa.

2. Mua phiên bản dành cho nam để né “thuế hồng”

Một bài học khiến tôi thật sự tỉnh ngộ: rất nhiều sản phẩm dành cho nữ bị đội giá chỉ vì… màu sắc và tên gọi .

Quần jean nam là ví dụ. Form dáng hiện nay gần như unisex, nhưng quần nam thường rẻ hơn, túi sâu hơn, cạp cao và mặc thoải mái hơn . Nhiều người mua thử một lần là không quay lại quần nữ nữa.

Đến cả nước giặt đồ lót cũng có sự chênh lệch. Thành phần gần như giống nhau, nhưng phiên bản “cho nữ” lại đắt hơn đáng kể. Giới trẻ chọn thẳng bản trung tính hoặc bản nam, không màu mè, không chiêu trò.

Đồ ngủ nam cũng là một phát hiện thú vị: vải nhiều hơn, form rộng, cúc chắc, có túi – trong khi giá thường mềm hơn đồ ngủ nữ. Ngủ ngon hơn mà ví cũng nhẹ gánh.

Thậm chí, hộp đựng trang sức còn bị thay thế bằng… hộp đựng đồ câu cá. Nhiều ngăn, trong suốt, bền, không mùi, giá rẻ hơn rất nhiều so với hộp trang sức “dành cho nữ”.

3. Mua theo nguyên liệu gốc, không mua bản pha sẵn

Đây là tư duy rất đặc trưng của giới trẻ: truy ngược về nguyên liệu .

Ví dụ, muối tẩy oxy thực chất có thành phần chính là natri percarbonat. Thay vì mua các loại đóng gói sẵn giá cao, họ mua nguyên liệu này theo cân - tiết kiệm hơn một nửa.

Tương tự với dung dịch rửa xe . Phần lớn là dung dịch tạo bọt pha loãng. Chỉ cần mua nguyên liệu gốc, pha theo tỉ lệ, chi phí mỗi lần rửa rẻ đến bất ngờ.

4. Mua đúng nơi sản xuất, bỏ qua trung gian

Giới trẻ rất giỏi tìm nguồn gốc hàng hóa . Gạch lát mua từ khu sản xuất lớn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mua qua nhiều tầng trung gian. Quần áo, giày dép, đồ len, đồ lót… đều có những “vùng sản xuất” quen thuộc, nơi giá bán sát giá xưởng.

Chỉ cần chịu khó tìm hiểu, so sánh và đọc đánh giá, họ tiết kiệm được một khoản không hề nhỏ – mà chất lượng vẫn đảm bảo.

Tóm lại

Sau khi nhìn cách giới trẻ mua sắm online, tôi mới hiểu: tiết kiệm không nằm ở việc mua ít, mà nằm ở việc mua đúng . Chỉ cần thay đổi tư duy – từ mua theo cảm xúc sang mua có chiến lược – số tiền tiết kiệm được mỗi năm là con số không hề nhỏ.

Nếu bạn từng nghĩ “mua online là rẻ sẵn rồi”, có lẽ đã đến lúc dừng lại một chút và tự hỏi: mình đang mua vì cần, hay vì bị dẫn dắt?

Có những bài học, phải đến khi người trẻ chỉ ra, người lớn mới chịu tỉnh.