Ảnh thực tế Merccedes-AMG C 43 lắp ráp giá 2,96 tỷ vừa về đại lý: Nhiều chi tiết khác bản thường, mạnh hơn Porsche 911

Mercedes-AMG C 43 4Matic là tên gọi đầy đủ của phiên bản hiệu suất cao C 43 được lắp ráp tại Việt Nam. Phiên bản này hiện được đưa về đại lý với giá bán 2,96 tỷ đồng. Mercedes-Benz Việt Nam chưa chính thức công bố phiên bản C 43 này ngoại trừ lần ra mắt xe với diện mạo được ngụy trang kín.

Giá C 43 4Matic cao hơn khoảng hơn nửa tỷ đồng so với C 300 AMG First Edition và hơn tới khoảng 800 triệu đồng so với C 300 AMG thường.

Ngoại hình C 43 có nhiều điểm giống C 300 với bộ bodykit AMG. Tuy nhiên, là phiên bản hiệu suất cao thực, C 43 có một số chi tiết khác biệt như lưới tản nhiệt nan dọc AMG đặc trưng, bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch, bộ phanh AMG sơn đỏ, đuôi gió liền cốp và bộ đôi ống xả kép phía sau. Hệ thống đèn chiếu sáng trước Digital Light.

Mặc dù là phiên bản hướng tới trải nghiệm lái, C 43 vẫn có nhiều trang bị tiện nghi cao cấp. Ngoài bộ đôi màn hình lớn giống trên C 300 thì C 43 còn có điều hòa 4 vùng, âm thanh Burmester 3D 15 loa, vô-lăng AMG Performance, cụm nút bấm đặc trưng của AMG, hệ thống giả lập âm thanh động cơ thể thao cho đến cửa sổ trời toàn cảnh.

Động cơ C 43 4Matic tại Việt Nam là máy 2.0L tăng áp mã M139 (mild-hybrid), công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Theo công bố của nhà sản xuất, chiếc xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 4,6 giây. Hệ thống treo là loại thích ứng. Bánh sau đánh lái được 2,5 độ. So với bản thường như C 300 AMG "Line", bản C 43 có thêm chế độ lái Race Start.

Sức mạnh của Mercedes-AMG C 43 còn hơn cả Porsche 911. Phiên bản 911 tiêu chuẩn có công suất 380 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.

Mặc dù có giá cao hơn khoảng nửa tỷ đồng so với Honda Civic Type R nhưng Mercedes-AMG C 43 4Matic sẽ là mẫu xe dễ lấy bớt thị phần của mẫu sedan hiệu suất cao Nhật Bản. C 43 có động cơ mạnh hơn, có đánh lái bánh sau, dẫn động 4 bánh, nhiều trang bị tiện nghi hiện đại hơn. Đặc biệt, C 43 được hưởng hỗ trợ trước bạ 50% từ Chính phủ quy đổi tương đương gần 180 triệu đồng.