Anh Trai được mệnh danh “quái vật âm nhạc” sở hữu loạt hit đồ sộ, xứng đáng được biết đến nhiều hơn sau Chông Gai

Bùi Công Nam là một mảnh ghép thú vị giữa 33 anh tài trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG). Dạo gần đây, anh chàng đang được biết đến là người “mỏ hỗn” khi liên tục có những buổi livestream “ồn ào” với Neko Lê để "reaction" về chương trình. Trong suốt hành trình từ những ngày đầu tiên của show ATVNCG, Bùi Công Nam từ một cái tên khá mờ nhạt dần tỏa sáng với một nguồn năng lượng ấm áp.

Bùi Công Nam đang dần được công nhận sau màn thể hiện xuất sắc tại show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và đến hiện tại, không ít "gai con" đã gọi anh bằng biệt danh "quái vật âm nhạc" bởi nhiều lí do!

Nhạc sĩ hát hay, “ông hoàng nhạc quảng cáo” sở hữu loạt hit đồ sộ

Bùi Công Nam được biết đến từ chương trình Sing My Song 2016. Sau cuộc thi, anh chàng bén duyên với việc sáng tác loạt ca khúc hit quảng cáo gắn liền với những mùa Tết như Năm Qua Đã Làm Gì, Tự Nhiên Cái Tết, Tết Này Con Sẽ Về, Cái Tết Giàu…

Năm Qua Đã Làm Gì - một trong những bản hit mùa Tết nổi tiếng lớn nhất của Bùi Công Nam

Vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ lại kiêm cả producer, Bùi Công Nam dần dần được công chúng nhớ đến qua các sản phẩm âm nhạc hợp tác cùng các thương hiệu và gọi tên "ông hoàng nhạc quảng cáo”. Có nhiều ca khúc quảng cáo viral vượt ra khỏi phạm vi của một chiến dịch quảng cáo, trở thành một bài hát được khán giả nghe mỗi ngày như Làm Gì Phải Hốt, Đường Về Nhà, Dấu Chân Đầu Tiên,...

Những sản phẩm này hay đến mức khán giả thậm chí còn tưởng đó là các MV chính thức bởi sự đầu tư chỉn chu cả về hình ảnh và chất lượng âm thanh.

Trên con đường thay đổi góc nhìn của khán giả về nhạc quảng cáo, Bùi Công Nam từng chia sẻ anh muốn hướng đến việc làm ra các sản phẩm nhạc quảng cáo có tuổi đời và giá trị nghe đi nghe lại nhiều hơn: “Mình phải đặt kim chỉ nam rằng mình sẽ làm bài hát này có giá trị nghe đi nghe lại nhiều lần, nhiều năm chứ không phải qua chiến dịch này là hết.”

Tuy vậy, điều khiến cho Bùi Công Nam trăn trở là mọi người chỉ biết đến anh qua các bài hát do mình sáng tác. Đến với ATVNCG, anh muốn bộc lộ khả năng trình diễn, “quậy hơn" để khác với hình ảnh hiền, an toàn. “Tôi nghĩ mình cũng là một trong những anh trai có giọng hát ổn. Bất lợi của tôi là tên tuổi chưa được chú ý so với mọi người.” - Bùi Công Nam chia sẻ.

Màn thể hiện tại Chông Gai cho thấy tài năng quá đỉnh nhưng còn thiếu một điều gì đó để có thể bật lên

Mở đầu phần thi tại ATVNCG cùng MV chủ đề Hoả Ca, khán giả bất ngờ khi thấy điệu nhảy popping của một anh trai. Càng ngỡ ngàng hơn nữa khi biết rằng đó là những bước nhảy “căng cực", vô cùng mềm dẻo từ nhạc sĩ Bùi Công Nam. Anh vốn được biết tới hình ảnh hiền lành, nhẹ nhàng, chuyên sáng tác nhạc chứ không giỏi về mặt trình diễn, nay lại tự tin thể hiện một kỹ năng mới toanh, Bùi Công Nam ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Được biết, Bùi Công Nam đã đi học popping để rèn luyện kĩ năng vũ đạo, chuẩn bị “sánh ngang” các anh trai mạnh về nhảy nhót như (S)TRONG Trọng Hiếu, Cường Seven,...

Bùi Công Nam nỗ lực với vũ đạo.

Bùi Công Nam chia sẻ: “Tôi sợ vũ đạo vì gặp hạn chế trong giải phóng hình thể. Trước khi vào chương trình, tôi dành nhiều tháng đi học, cảm thấy hứng thú. Hiện đứng trước đối thủ mạnh về nhảy như Trọng Hiếu, ST Sơn Thạch, tôi không còn áp lực.”

Anh chàng cũng thể hiện khả năng hát ổn định khi mang đến ca khúc Chúa Tể do mình tự sáng tác, hay nhiều sân khấu hoành tráng cùng các anh trai khác như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Áo Mùa Đông, Trở Về,... Trên sân khấu gần nhất lấy chủ đề tiền chiến, Bùi Công Nam cũng thể hiện khả năng chơi guitar điện xuất sắc, góp phần giúp đội vươn lên vị trí dẫn đầu. Từ đó, khán giả dần để ý nhiều hơn đến Bùi Công Nam, và ai nấy đều công nhận rằng, Bùi Công Nam là một anh tài sở hữu quá nhiều tài năng dạng “all-arounder”, xứng đáng được biết đến nhiều hơn qua chương trình này! Các khán giả trẻ cũng gửi lời cảm ơn tới chương trình vì đã đưa các anh tài đến gần hơn với khán giả.

Bùi Công Nam và màn thể hiện tại Công Diễn 1 show ATVNCG

- Lúc đầu sợ tập 4 không bùng cháy bằng tập 1, nhưng mà ta nói nó dữ dội luôn. Giờ tôi đi đâu cũng có thể khẳng định Chông Gai hot không thể bàn cãi. Dù chương trình và khán giả có không đặt nặng view và trending đi nữa thì vẫn hot một cách tự nhiên.

- Hát nhạc thời chiến trên 1 sân khấu cho giới trẻ ko hề dễ chút nào, nhưng 4 anh tài cùng ekip đã làm rất xuất sắc. Tập này phát sóng vừa đúng 27/7, mình sau khi đã xem nhiều chương trình phóng sự tri ân, thì đến cuối ngày khi nghe giai điệu Áo mùa đông vừa vang lên là mình không kìm được nước mắt, lòng tự hào dâng trào. Công diễn này thật đặc biệt, có những tiết mục khơi gợi niềm yêu mến đối với văn hoá và tổ quốc vô bờ, cảm ơn chương trình rất nhiều.

- Bùi Công Nam đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc trong liên khúc Áo Mùa Đông - Trở Về, mang đến một trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc và tinh tế. Với giọng hát ấm áp và đầy truyền cảm, anh không chỉ làm nổi bật từng giai điệu của liên khúc mà còn truyền tải sâu sắc cảm xúc của mùa đông.

- Ban đầu tui sợ cho các anh lắm, nhưng rồi nghĩ lại nếu nhà này, nơi có vocal đỉnh chóp của Thanh Duy và tư duy âm nhạc sáng tạo trau chuốt của Bùi Công Nam còn không làm được thì ai sẽ làm đây?

Ở hậu trường, Bùi Công Nam cũng được xem như là nhân tố gây cười khi hợp tác với rất nhiều chiếc “mỏ hỗn” khác. Anh chàng không hề gặp khó khăn bắt chuyện và "thả miếng" cùng các anh tài. Bùi Công Nam cùng Duy Khánh, BB Trần và Quốc Thiên tạo nên một bộ tứ "quậy phá" tạo chông gai khắp ký túc xá, mang các anh tài lại gần nhau. Nam nghệ sĩ cũng cực kỳ chăm làm video TikTok tạo nội dung giúp các khán giả có thêm nhiều góc nhìn hài hước về các gương mặt hot nhất tại ATVNCG.

Bùi Công Nam hài hước ở hậu trường.

Tuy vậy, phần thể hiện của Bùi Công Nam khi so với các anh trai hot hit khác thì vẫn còn đứng trong vòng an toàn. So với những gì từng thể hiện trước đây, có lẽ khán giả còn mong đợi 1 màn bứt phá hơn nữa từ Bùi Công Nam. Một bản nhạc trendy hơn, một dấu ấn cá nhân đậm nét hơn, phá vỡ giới hạn hơn chăng?

Nếu SOOBIN cùng Kay Trần khẳng định mình có thể đảm đương sân khấu như những ngôi sao Kpop hàng đầu, BB Trần sử dụng phần hình ảnh và học chơi đàn violin, Thanh Duy mang cả cải lương và vogue vào màn trình diễn để tạo ra những giây phút khó quên, thì Bùi Công Nam vẫn chỉ đang dừng ở mức vừa phải. Liệu ở các công diễn tiếp theo, Bùi Công Nam có khiến MXH sục sôi hơn vì mình?