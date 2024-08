Không phải Top 1 trending với Trống cơm, đây mới là nhân tố quyền lực giúp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lội ngược dòng thắng lợi

Trước ngày phát sóng Tập 5 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đúng 1 ngày, nhà sản xuất mở tiệc ăn mừng khi Techcombank – ngân hàng tư nhân số 1 Việt Nam, công bố trở thành Nhà tài trợ Kim Cương của chương trình. Trước đó, tiết mục Trống cơm của “trai già” trở thành tiết mục đầu tiên vươn lên Top 1 trending Music Youtube. Cả 2 đều là những tin vui lớn nhưng việc có Nhà tài trợ Kim Cương khi chương trình đã phát sóng được hơn 1 tháng cho thấy Yeah1 đã có thể “thở phào” về vấn đề tiền bạc.

Trước đó, nếu nhìn vào danh sách rất dài các nhà tài trợ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, những người am hiểu có thể mường tượng được sự khó khăn về tiền bạc của Yeah1 khi làm show “trai già”. Lý do là họ rất khó mời được “bom tấn” tài trợ mà phải cố gắng “vợt” càng nhiều càng tốt các nhãn hàng đồng hành với số tiền không lớn. Năm 2023, show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng do Yeah1 sản xuất dù đạt được sự quan tâm lớn của khán giả nhưng vẫn khiến nhà sản xuất này lỗ 9 tỷ đồng.

Nhiều khả năng do phải cố gắng tìm kiếm càng nhiều càng tốt các nguồn tài trợ nhỏ khi chưa thể có “ông lớn” rót tiền, Yeah1 đã tạo ra một danh sách rất dài các nhà tài trợ bạc và đồng cho “anh trai già”. Nhà tài trợ Bạc: Gỗ An Cường, Thiết bị Nhà bếp Malloca, Thực phẩm Ba Huân. Nhà tài trợ Đồng: P/S, thương hiệu điện tử gia dụng Samsung Bespoke, thương hiệu chăm sóc sức khỏe Tiger Balm cùng các nhãn hàng như Ben&Tod, GOS, Hải Anh, Celluntane Việt Nam, Ducati Vietnam… Những nỗ lực này cũng nhằm tránh cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lâm vào tình cảnh lỗ 9 tỷ đồng như show Chị Đẹp năm 2023.

Một chuyên gia về truyền thông tại Hà Nội nói vui: “Tiết mục Trống cơm của anh Tự Long, Soobin, Cường Seven lên Top 1 trending giống như điềm báo ‘cơm có thịt’ cho nhà tổ chức Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”.

Với việc Techcombank trở thành Nhà tài trợ Kim Cương cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tương quan đối đầu về nhà tài trợ ở đại chiến anh trai trở nên khá thú vị. Hai nhãn ngân hàng đối đầu là Techcombank – VIB, và 2 nhãn trà là Trà Búp Non Tea 365 của Masan – Trà mật ong Boncha của Uniben.

Không chỉ có 2 thương hiệu ngân hàng đối đầu cùng 2 nhãn trà, đây còn có thể xem là cuộc so găng với các đại diện từ 2 hệ sinh thái Techcombank – Masan và VIB – Uniben. Thực tế, đây còn có thể xem là cuộc đối đầu đến từ công ty của các tỷ phú: một bên đến từ các tỷ phú được công bố công khai từ Forbes (tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang), bên còn là người có tài sản tỷ đô nhưng không xuất hiện trên một danh sách tỷ phú chính thức nào (người chủ của VIB và Uniben cũng như nhiều công ty khác).

Không giống yếu tố hot, hit của Anh Trai Say Hi, show “trai già” lại có yếu tố quyền lực rất đặc thù. Nhân tố đầu tiên bắt đầu chính từ điều được coi là điểm yếu – trai già. Những nghệ sĩ như Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tự Long và cầu thủ Hồng Sơn… sẽ quen thuộc và thu hút đối với thế hệ khán giả 7x, 8x và cả 9x đời đầu – nhóm khán giả có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng và quyền lực trong xã hội, đặc biệt là giới doanh nghiệp và người làm marketing, truyền thông.

Nhóm khán giả này dù không quá năng động trên mạng xã hội, không tương tác với tần suất dày, hoặc tạo ra view lớn như Gen Z nhưng lại có tiếng nói ảnh hưởng và quyền lực lớn hơn rất nhiều so với khán giả Gen Z. Họ là những người tìm kiếm những giá trị riêng, không theo kiểu quá trending hay vui vẻ nhảm nhí. Những chia sẻ, bình luận và nhận xét tích cực về Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của họ cũng có sức nặng rất khác so với khán giả Gen Z. Sự ảnh hưởng của nhóm này là nhân tố quan trọng tác động đến việc Techcombank trở thành Nhà tài trợ Kim Cương cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Yếu tố thứ hai đến từ kênh phát truyền hình của show “trai già”. Nếu so về mặt ảnh hưởng trên truyền hình quốc gia, trái ngược với nền tảng số như Youtube hay Tik Tok, VTV3 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có đông người xem, ảnh hưởng và quyền lực đều lớn hơn rất nhiều so với HTV2. Đặc biệt, nhóm khán giả xem truyền hình cũng nhiều người thuộc thế hệ 7x, 8x hoặc 9x đời đầu hơn rất nhiều. Kênh phát truyền hình quyền lực, đi kèm với đúng đối tượng mục tiêu, game show “trai già” được nhân đôi ảnh hưởng đến nhóm khán giả rất quan trọng của mình.

Yếu tố thứ 3 đến từ nội dung. Các sản phẩm trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có nhiều bài được dựng từ chất liệu truyền thống – cũng bắt nguồn từ thế mạnh của nghệ sĩ tham gia, tạo ra yếu tố truyền cảm hứng về văn hoá dân tộc, đất nước và đem đến nhiều cảm xúc mạnh cho nhóm khán giả đặc thù của “trai già”. Điều này cộng với tinh thần “vượt ngàn chông gai” của show càng làm tăng yếu tố biểu tượng về sự tự cường, sáng tạo từ chất liệu văn hoá dân tộc.

Tạo ra cảm xúc đặc biệt cho nhóm khán giả VIP là nhân tố quan trọng khiến cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vượt qua được bài toán khó về tiền bạc. Tuy nhiên, theo đánh giá của một nhà tổ chức sản xuất âm nhạc có tiếng tại TPHCM, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thực sự thuyết phục được những khán giả quyền lực nhờ yếu tố chuyên môn rất cao, chứ không phải là do họ có nội dung hợp với nhóm khán giả đó một cách đơn thuần.



Ngay từ tập phát sóng đầu tiên, dù chưa thể có lượng traffic tốt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thành công mang đến cho khán giả một sân khấu âm nhạc hoành tráng từ phần nghe cho tới phần nhìn. Trải qua 5 tập, chương trình liên tục nhận cơn mưa lời khen từ các chuyên gia truyền thông đến những khán giả quyền lực về cách dàn dựng gọn gàng, các tiết mục âm nhạc cuốn hút, có sức lan tỏa và hấp dẫn về tính chuyên môn.

“Anh trai già” dưới sự chỉ huy của producer SlimV đã mang đến phần nghe "đã tai", giúp “khoác áo mới” cho những ca khúc đi cùng năm tháng và có tính chuyên môn âm nhạc cao. Không ít lần, những phần trình diễn được làm mới trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khiến khán giả choáng ngợp với những bản phối độc đáo, ấn tượng, vừa mang tính hoài niệm vừa tạo sự mới mẻ cho khán giả.

Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này chính là tiết mục Trống cơm tại Công diễn 1 với sức công phá “nặng đô”, càn quét mọi BXH và là đề tài được bàn tán bất tận trên MXH. Có lẽ cũng đã khá lâu, công chúng mới lại xôn xao về 1 sân khấu live như vậy. Cũng nhờ tiết mục đặc sắc này, SOOBIN và Tự Long vươn lên chiếm giữ vị trí #1 và #3 trong số các Anh Tài được thảo luận nhiều nhất sau Công diễn 1.

Nguồn: Socialite

Nhận xét về show “anh trai già”, một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng tại TP.HCM cho rằng: “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một show âm nhạc rất đẳng cấp. Nhà sản xuất tạo ra một chuẩn mực mới về làm game show ở Việt Nam, điều mà ít người nghĩ tới trước khi diễn ra. Ekip sản xuất chương trình thực sự đặt thước đo nội dung vào âm nhạc để rồi mang đến cho khán giả những bữa ăn tinh thần đậm đà giá trị nghệ thuật bản địa”.



Theo ông, điều hay của ekip làm chương trình là họ đã giúp những người như cầu thủ Hồng Sơn, diễn viên hài Tiến Luật, võ sĩ Lê Trần Duy Nhất… đều là tay ngang, nhưng “phần trình diễn của họ trên sân khấu thực sự là âm nhạc chứ không phải lên làm trò để chọc cười. Tất cả đều phải thực sự tập luyện, hát, trình diễn”.

Đặc biệt, việc tạo ra một màu sắc hoàn toàn mới cho những ca khúc truyền thống như nghệ sĩ Tự Long thể hiện ở 2 phần cá nhân và diễn chung, rồi tiết mục Trống Cơm ở Công diễn 1 là một điểm nhấn lớn. “Ngành giải trí Việt Nam rất cần những nội dung như vậy, nó sẽ giúp cho người trẻ yêu và tìm hiểm thêm về văn hoá dân tộc. Các nghệ sĩ không còn trình diễn những bài dân ca quan họ theo kiểu cũ mèm nữa mà mang đến cho nó một tinh thần mới, sức sống mới. Đó chính là thứ đem lại cảm hứng rất lớn cho nhiều người”, chuyên gia này nhận xét.

Điểm vượt trội thứ 2 mà chuyên gia nói đến là kỹ thuật sản xuất và dàn dựng chương trình. Theo chuyên gia này, người ta vẫn nhìn thấy game show được đầu tư nhiều tiền bạc nhưng màu sắc, khẩu vị của chương trình vẫn là show truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, cái hay của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là rất Việt Nam về nội dung nhưng về mặt sân khấu, trình diễn, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng thì ở một đẳng cấp mà từ trước đến giờ không ai nghĩ tới ở Việt Nam.

“Tất nhiên là show này cũng phải đầu tư rất nhiều tiền, nhưng chất xám và niềm đam mê bỏ vào thì còn nhiều hơn cả tiền nữa. Đó là điều tôi rất tôn trọng và đây cũng là lý do tôi đánh giá ảnh hưởng xã hội của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lớn hơn Anh Trai Say Hi”, ông nhận xét.

Nếu như ở 3 tập phát sóng đầu tiên, đội “trai già” đang lép vế trước đội “trai trẻ” về các chỉ số trên nền tảng số, thì ở trận đối đầu tập 4, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục và lập thành tích chưa từng có của chương trình với những màn trình diễn âm nhạc hoành tráng, ấn tượng và chạm đến cảm xúc người xem. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiết mục Trống cơm đến từ 3 Anh tài Nhà Sao sáng gồm NSND Tự Long, SOOBIN và Cường Seven. Tiết mục này nhanh chóng vượt qua các đối thủ để đứng đầu danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Theo thống kê của Socialite, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã nhận được tổng lượng thảo luận là 155,093k. Trong khi đó, đối thủ Anh Trai Say Hi theo sát ở vị trí thứ 2 với tổng cộng 124,618k lượng thảo luận.