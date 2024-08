Anh trai say Hi: Lộ diện "anh trai thứ 31" được khen giỏi hiếm có, khiến fan vừa mê vừa nể phục

Chương trình Anh trai say Hi hiện đang phát sóng đến tập 6 và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Chỉ sau 21 tiếng sau khi lên sóng, tập 6 đã xuất sắc lọt Top 1 Trending YouTube, thu hút 3.1 triệu lượt xem sau 21 tiếng (realtime), CCU (lượt xem đồng thời) 320 nghìn và hàng nghìn lượt bình luận của khán giả. Với thành tích này, 100% các tập Anh trai say Hi trong liên tiếp 6 tuần qua đều đạt thứ hạng cao trên Top Trending, trong đó 4 tập liên tiếp từ tập 3 đến tập 6 đều đạt Top 1.

Đáng chú ý, ngoài bình luận khen ngợi dành cho các anh trai trong chương trình, có một "anh trai thứ 31" sau tập 6 cũng được khán giả tung hô hết lời, đó chính là MC Trấn Thành. Theo người xem, Trấn Thành chính là nhân tố góp phần làm nên 50% thành công của chương trình nhờ lối dẫn dắt khéo léo, duyên dáng và vô cùng thông minh. Nam MC được nhận định chính là linh hồn của chương trình khi luôn biết cách kết nối các thành viên, gợi mở để nhân vật có cơ hội chia sẻ, giúp mỗi anh trai tham gia chương trình đều có đất để tỏa sáng.

Trấn Thành ở "Anh trai say Hi"

Một số bình luận của dân mạng về Trấn Thành trong Anh trai say Hi:

- Trấn Thành đúng là người có tài dẫn chương trình hiếm có. Duyên dáng, thú vị, hài hước, thông minh, rất nhạy bén và biết quan sát, biết cách tạo điểm nhấn lôi cuốn người xem. Ai chê thì chê chứ tôi không phải fan nhưng tôi vẫn dành lời khen tuyệt đối cho anh. - Trấn Thành giỏi thật sự, lối dẫn dắt biến hóa liên tục khiến người xem không bao giờ chán, 1 MC dẫn không cần kịch bản, luôn nương theo người chơi và tự tạo miếng hài cho chương trình, 1 triệu like cho anh Trấn Thành. - Ngưỡng mộ MC Trấn Thành thật sự, đa tài, thông minh, không biết nói gì hơn! Đỉnh của đỉnh! Chương trình nào có Trấn Thành là tui u mê. - Trấn Thành quá giỏi và duyên dáng, là linh hồn của chương trình vì anh ấy biết cách kết nối và gợi mở cho các bạn ấy chia sẻ nhiều hơn, biết tung hứng để nâng tất cả 30 bạn lên luôn. - Xem 30 anh trai nhưng mê anh trai 31 là Trấn Thành nha. Dẫn dắt hay quá, khai thác cho các anh giao tiếp nhiều, MC tuyệt vời! - Phải nói Trấn Thành góp phần không nhỏ cho thành công của Anh trai say Hi vì khả năng dẫn dắt và kết nối mọi người rất tốt, đẩy mảng miếng và giúp các anh trai tỏa sáng hơn, đơn cử là tập này Trấn Thành đã cho mọi người thấy được mặt duyên dáng và hài hước của Dương Domic. - Nể cái đầu của MC Trấn Thành thật. Dẫn chương trình hay mà ghi nhớ giỏi thật! - Tôi nhường 30 anh trai cho mọi người đó, anh Xìn để tôi!