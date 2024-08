Sao nam hot bậc nhất "Anh trai say hi" bắn rap “cưa đổ” hàng nghìn sinh viên Cần Thơ, khuấy đảo đại nhạc hội cùng Double2T, Quang Hùng MasterD

Nhạc hội Happy Bee 14 mở màn vào đêm 1/8 tại Cần Thơ đã được giới trẻ chờ đợi trong cả tháng qua. Không phụ sự mong đợi ấy, dàn ca sĩ khách mời của chương trình đều là những cái tên "hot" nhất hiện nay là HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Vũ., Double2T… Đây đều là những nghệ sĩ trẻ chiếm được sự yêu mến không chỉ của sinh viên mà cả các giảng viên tham gia ngày hội chào đón sinh viên.

Khán giả háo hức check-in từ sớm.

Thầy Trần Lý Anh Tuấn - Giám đốc FPT Polytechnic Cần Thơ và Hoa hậu Bảo Ngọc khai màn sự kiện.

Đặc biệt, HIEUTHUHAI với lợi thế visual cực mạnh đã thực sự tỏa sáng trong đêm diễn này. Không quá khi nói, HIEUTHUHAI đã làm say lòng khán giả trẻ với chất giọng ấm ấp, cùng giai điệu bắt tai của các ca khúc trending: Nolovenolife, Cua, Ngủ Một Mình, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng.





Cũng trong đêm diễn Happy Bee, ca sĩ Quang Hùng MasterD hết sức chiều fan, lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu ngoài trường quay bản hit Catch me if you can đang được người hâm mộ nghe đi nghe lại trên Youtube. Ngoài ra, anh cũng biểu diễn các ca khúc khác là: Đừng khóc một mình, Thủy Triều.





Chàng trai Hà Nội đậm chất thanh lịch Vũ. chọn mang đến cho khán giả Cần Thơ những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng Những lời hứa bỏ quên, Bước qua mùa cô đơn, Bước qua nhau, Lạ lùng.





Người miền núi" DOUBLE2T lôi cuốn khán giả với những ca khúc mang giai điệu trẻ trung À Lôi, Theo anh về bản, Người Miền Núi Chất.





Nàng thơ Vũ Thanh Vân với những bản indie sáng tạo và rất đỗi ngọt ngào đã chinh phục trái tim của giới trẻ Cần Thơ cùng các ca khúc làm nên tên tuổi của cô như: Missing you, Xin đừng, Em không

Đêm nhạc Happy Bee 14 tại Cần Thơ là sự kết hợp giữa "Nét đẹp" và "Âm nhạc", với tinh thần "BEE IN SHINE - BEE IN PASSION". Qua đó, Ban tổ chức muốn gửi thông điệp đến các bạn sinh viên "hãy tự tin toả sáng và theo đuổi đam mê theo cách của bạn".

Cùng với âm nhạc, chương trình cũng có màn trình diễn của các nữ sinh Thanh lịch FPT Polytechnic. Đây là sân chơi dành riêng cho các nữ sinh Gen Z, tôn vinh sự duyên dáng và tài năng của nữ sinh. Nữ sinh Trần Huệ Mẫn đã trở thành cái tên nổi bật nhất và sẽ là hình ảnh đại diện cho sinh viên FPT Polytechnic Cần Thơ trong các hoạt động sắp tới.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic là trường đào tạo trong lòng doanh nghiệp đa ngành nghề, đa lĩnh vực với 11 cơ sở cùng hơn 40.000 sinh viên trên cả nước. Trường nổi danh trong cộng đồng mạng với nhiều hoạt động hoành tráng cho sinh viên. Bên cạnh chuỗi nhạc hội Happy Bee, trường liên tục có các hoạt động giáo dục - giải trí tương tác như show thực tế Sao vào lớp, Mega livestream trên Tiktok... Nhà trường đào tạo theo triết lý "Thực học - Thực nghiệp", đào tạo qua dự án, tăng cường qua dự án, liên kết với hơn 2.000 doanh nghiệp. 97,7% sinh viên có việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp.