Anh trai Quang Lê bị giật tiền nhà

11-08-2025 - 09:14 AM | Lifestyle

"Anh Nguyên Lê bị giật tiền nhà" – Quang Lê nói.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã tổ chức lễ đầy tháng cho cháu mình tại nhà riêng mới tậu ở Mỹ, mời cả danh ca Hương Lan tới. Trong tiệc đầy tháng còn có sự xuất hiện của anh trai Quang Lê là ca sĩ Nguyên Lê, từ tiểu bang khác bay sang.

Anh trai Quang Lê bị giật tiền nhà- Ảnh 1.

Hương Lan, Quang Lê và Nguyên Lê

Quang Lê tiết lộ: "Anh Nguyên Lê bị giật tiền nhà. Anh ấy đưa cho người ta 80 nghìn đô để sửa nhà. Họ cầm tiền xong sửa được có một nửa rồi bỏ chạy luôn".

Ca sĩ Nguyên Lê nói thêm: "Ông này là võ sư, rồi còn là Phật tử. Tôi nghe vậy thì rất thiện cảm, tin tưởng nên mới đưa hết tiền trước cho ông ấy.

Bây giờ khó nói lắm, ông ta lấy tiền của tôi xong xuôi, làm được nửa chừng xong bỏ chạy, để một đống rác lại, để lại hậu quả tới hai năm sau vẫn còn. Người thuê nhà tôi ở bị nước rò khắp nhà, tường nứt hết ra.

Tôi phải về California 10 ngày để đập hết nhà ra sửa lại từ đầu tới cuối. Dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải làm thôi".

Anh trai Quang Lê bị giật tiền nhà- Ảnh 2.

Quang Lê cũng chia sẻ chuyện anh mất 100 nghìn đô thuê người sửa nhà nhưng không ra đâu vào đâu, khiến anh vô cùng giận dữ.

Anh nói: "Nói chung, tôi bỏ 100 nghìn đô ra chỉ nhận về được sơn tường, sơn đồ đạc mà sơn cũng không ra gì. Cái tủ của tôi họ lắp tủ cũ vào xong sơn đè lên, nhưng bong tróc cả sơn ra. Tôi yêu cầu phải thay cái tủ này mà họ vẫn chưa làm.

Ổ khóa ở các cửa đều lung lay, không cửa nào khóa được. Sửa nhà đúng là một ác mộng. Mọi người sửa nhà phải tìm được đơn vị có tâm, đừng như tôi mất 100 nghìn đô chẳng ra đâu vào đâu.

Họ đến nhà này, biết tôi là nghệ sĩ mà vẫn làm đểu cho tôi, rồi xin lỗi tôi là xong. Cái nhà này tôi rất buồn, tốn rất nhiều tiền nhưng gặp phải thợ vô tâm. Nhà anh trai tôi Nguyên Lê cũng bị như vậy, mất nhiều tiền thuê thợ đến nhưng thợ làm bôi ra cho có. Tôi vô phước. Tôi không nói tên ra nhưng tự họ nghe thấy phải hổ thẹn".

Được biết, các anh em của Quang Lê đều làm ăn khấm khá và đầu tư bất động sản tại Mỹ, mua nhà về sửa rồi cho thuê hoặc bán lại. Nguyên Lê cũng từng nhượng lại cho Quang Lê một căn nhà với giá gốc ban đầu dù bán đi sẽ lời được gần 300 nghìn đô.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

