Anh Tú Atus livestream kể chuyện du lịch và tặng quà cho khán giả

Mê ẩm thực và cảnh đẹp tứ phương



Anh Tú Atus hiện đang được yêu thích khi tham gia gameshow âm nhạc Anh Trai "Say Hi", để lại ấn tượng về một nghệ sĩ hoạt bát, thông minh, nỗ lực vươn lên phía trước và cùng đồng đội chinh phục thử thách nghệ thuật.

Không chỉ thuộc về sân khấu, chàng trai Hà Nội với nụ cười sáng này còn là một tín đồ du lịch đích thực.

Ít ai biết, một trong những điểm du lịch được Atus yêu thích nhất lại chính là quê hương anh – thủ đô ngàn năm văn hiến. "Mùa thu Hà Nội với thời tiết se lạnh, hương hoa sữa thơm ngát và những món ăn đường phố quen thuộc luôn nằm trong ký ức của Tú và bất cứ khi nào có dịp, Tú đều trở về để lang thang khắp phố phường, thăm lại những ngõ ngách thân thương", Atus cho biết.

Anh Tú Atus cũng là tín đồ của các vùng biển Việt Nam, đặc biệt là Bình Thuận. Nơi đây có những bãi biển hoang sơ, hải sản tươi ngon và người dân thân thiện, khiến anh chàng cảm thấy thoải mái, tràn đầy hứng khởi mỗi khi có dịp ghé đến. Đây cũng là lý do khiến Anh Tú chọn Bình Thuận là nơi tổ chức đám cưới cách đây 2 năm.

Ở các nước khác, Anh Tú Atus thường kết hợp lịch làm việc để du ngoạn các địa danh nổi tiếng và không quên thưởng thức các món ăn địa phương. Như hồi tháng 4 vừa qua, anh chàng đã có 1 chuyến đi đáng nhớ đến thiên đường du lịch Bali và check-in ở những bãi biển xanh mát đặc trưng của vùng đất này.

Du lịch là đam mê nên Anh Tú Atus đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm để những chuyến đi thú vị nhưng không kém phần tiết kiệm và tiện lợi. Nam ca sĩ thường lên kế hoạch chi tiết cho mỗi chuyến đi, nhóm càng đông thì càng chuẩn bị kỹ để tối ưu lịch trình, hạn chế phát sinh về thời gian và chi phí. Với những vùng đất mới, thường Anh Tú Atus sẽ hỏi kinh nghiệm của bạn bè hoặc người dân địa phương để nắm thông tin, từ đó mường tượng trước về nơi lưu trú, địa danh "must-go", các món ăn "must-try"…



Trên mỗi chuyến đi, Anh Tú Atus luôn trang bị cho mình một chiếc thẻ tín dụng. Anh chia sẻ: "Thẻ tín dụng giúp mình thanh toán dễ dàng ở bất cứ đâu, hạn chế rủi ro mất tiền mặt và đặc biệt tiện lợi khi đi du lịch nước ngoài." Dùng thẻ nhiều, lại rất quan tâm đến những ưu đãi chi tiêu cho du lịch, không lạ khi Anh Tú Atus được gia đình và bạn bè tin tưởng "giao phó" chuẩn bị các chuyến đi.

Sắp tới đây, trong phiên livestream cùng VIB, những kinh nghiệm chi tiêu cho du lịch qua thẻ tín dụng, cùng nhiều mẹo "phá đảo" các vùng đất thú vị sẽ được Anh Tú Atus sẽ chia sẻ cho khán giả quan tâm.

Cùng Anh Tú Atus rinh ưu đãi giảm đến 68% khi mua sắm qua thẻ VIB

Tại livestream kéo dài từ 20-22h tối thứ Ba – ngày 06/08/2024, VIB và Anh Tú Atus mang đến hàng ngàn quà tặng, ưu đãi hấp dẫn dành cho khán giả lên đến 68%.

Menard – Hãng mỹ phẩm có 65 năm tuổi đời đến từ Nhật Bản sẽ dành hơn 300 voucher giá trị cho riêng các chủ thẻ mới của VIB. Trong đó, Menard Blueberry Astaxanthin giảm 68%; Menard Collagen Gold giảm 50% (hoặc mua 01 tặng 01); Menard UV Cream giảm 31% và Menard Fairlucent Day Cream White giảm 24% đều tặng kèm 05 gói Fairlucent C; mua 01 sản phẩm Menard Fairlucent C được tặng 01 sản phẩm cùng loại…

Với các tín đồ thời trang, Clarks mang đến ưu đãi giảm 50% khi mua các sản phẩm giày Malwood Lace, Sunder Coast, Burchill Penny và CraftArlo Trim.

Bên cạnh đó, khi mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng Highlands và thanh toán qua thẻ tín dụng VIB, khách hàng sẽ được tặng 01 sản phẩm cùng loại.

Đặc biệt, khi mở thẻ tín dụng VIB trong thời gian diễn ra chương trình và kích hoạt thẻ thành công, khách hàng sẽ nhận ngay áo khoác Anh Trai "Say Hi" phiên bản giới hạn - món quà cực chất được thiết kế bởi VIB và do Anh Tú Atus gửi tặng, đặc biệt 20 khách hàng mở thẻ thành công đầu tiên trong livestream còn nhận ngay phiên bản đặc biệt có chữ ký của nam nghệ sĩ.



Với thẻ tín dụng VIB được đăng ký mở trong livestream, người dùng sẽ được miễn phí thường niên năm đầu ngay khi có giao dịch chi tiêu đầu tiên (không giới hạn theo quy định số tiền chi tiêu như chương trình mở thẻ thông thường).

Nhanh tay hẹn lịch với Anh Tú Atus và khám phá những điều bất ngờ cùng thẻ VIB thôi nào!

Cùng đón xem buổi livestream của VIB và Anh Tú Atus: - Thời gian: 20h00 - 22h00, thứ Ba – 06/08/2024 - Kênh phát sóng: Fanpage VIB và Fanpage Anh Tú Atus Đừng quên tìm hiểu trước các dòng thẻ tín dụng VIB tại đây để sẵn sàng mở thẻ trong livestream, cũng như khám phá thêm nhiều ưu đãi quanh năm dành cho chủ thẻ!