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Anthropic cảnh báo rủi ro an ninh mạng từ AI

| | Kinh tế số

AI có thể điều phối nhiều tác vụ và tự viết lại mã độc sau khi bị phát hiện, đặt ra thách thức mới cho an ninh mạng.

Anthropic cảnh báo rủi ro an ninh mạng từ AI- Ảnh 1.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến tội phạm mạng có thể tiếp cận các kỹ thuật tấn công mạng một cách dễ dàng hơn, trong khi năng lực phòng thủ chưa theo kịp. Đây là cảnh báo được công ty nghiên cứu AI Anthropic đưa ra bên lề Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok, Thái Lan.

Theo Anthropic, AI hiện không chỉ thực hiện các tác vụ riêng lẻ mà còn có thể điều phối nhiều tác vụ song song, thậm chí viết lại mã độc sau khi bị phát hiện. Những khả năng này có thể giúp các đối tượng tấn công mạng thực hiện những hoạt động phức tạp hơn.

Trước những nguy cơ này, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva kêu gọi sớm thiết lập các cơ chế kiểm soát AI.

Việc tăng cường năng lực phòng thủ an ninh mạng và hoàn thiện khung chính sách được xem là những yêu cầu cấp thiết để ứng phó với các rủi ro mới.

Theo Ban Thời sự

VTV Online

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