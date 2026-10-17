Công an thông báo chiêu lừa đảo tinh vi, khiến nạn nhân biết rõ đã bị lừa nhưng vẫn tiếp tục chuyển khoản cho lừa đảo

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Thời gian gần đây, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng. Đáng chú ý, trong vụ án, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn “lừa đảo lần hai” bằng cách giả danh luật sư, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Qua vụ việc, Công an thành phố khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện thủ đoạn và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản.

Thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các nền tảng giao dịch trực tuyến, các đối tượng có thể quảng bá cơ hội đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao, sinh lời nhanh, ít rủi ro. Để tạo lòng tin, chúng xây dựng hình ảnh chuyên gia tư vấn, đăng tải thông tin về lợi nhuận hoặc tạo lập các hội nhóm có nhiều tài khoản tham gia trao đổi, giới thiệu cơ hội đầu tư.

Ở một số thủ đoạn lừa đảo đầu tư trực tuyến, các đối tượng tạo điều kiện cho người tham gia rút một khoản tiền ban đầu nhằm củng cố niềm tin, sau đó khuyến khích đầu tư với số tiền lớn hơn. Khi người tham gia muốn rút vốn, chúng có thể viện dẫn các lý do như phải nộp phí, xác minh tài khoản hoặc hoàn tất điều kiện giao dịch mới được nhận tiền. Nếu tiếp tục làm theo yêu cầu, người tham gia có nguy cơ mất thêm tài sản.

Tâm lý mong muốn gia tăng thu nhập, sự tin tưởng vào người quen hoặc các tài khoản có vẻ đáng tin cậy, cùng với những thông tin quảng cáo được trình bày chuyên nghiệp, có thể khiến người dân mất cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư. Tuy nhiên, số dư hoặc lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng, lời cam kết sinh lời hay việc rút được tiền trong thời gian đầu không đủ để khẳng định hoạt động đầu tư hợp pháp, an toàn.

Vì vậy, trước khi giao dịch, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ, tính pháp lý của hoạt động đầu tư và xác minh thông tin qua các kênh chính thức; thận trọng với những lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng có thể tiếp tục lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn lấy lại tiền của người bị hại để thực hiện hành vi “lừa đảo lần hai”. Chúng giả danh luật sư, chuyên gia tài chính, nhân viên hỗ trợ hoặc người có khả năng can thiệp vào quá trình thu hồi tài sản; đưa ra lời hứa lấy lại tiền nhanh chóng, thậm chí cam kết thu hồi toàn bộ số tiền đã mất.

Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể đưa ra quy trình xử lý nghe có vẻ chuyên nghiệp, sau đó yêu cầu chuyển trước phí dịch vụ, nộp tiền xác minh hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã xác thực.

Người dân cần cảnh giác với các dịch vụ không rõ nguồn gốc, chưa xác minh được danh tính và tư cách pháp lý của bên cung cấp, đặc biệt là những trường hợp yêu cầu chuyển tiền trước hoặc cung cấp thông tin bảo mật.

Để chủ động phòng ngừa, người dân không nên quyết định đầu tư chỉ dựa trên lời quảng cáo, lợi nhuận hiển thị hoặc thông tin giới thiệu trên mạng xã hội; không tiếp tục chuyển tiền để nhận lợi nhuận, mở khóa tài khoản hoặc hoàn tất thủ tục rút vốn khi chưa xác minh rõ căn cứ.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng; không truy cập đường dẫn lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cho phép người khác điều khiển thiết bị từ xa. Đặc biệt, cần thận trọng với những lời mời chào dịch vụ thu hồi tiền đã mất, không chuyển phí trước hoặc cung cấp thông tin bảo mật cho cá nhân, tổ chức chưa được xác minh.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, dừng giao dịch và không tiếp tục làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán để thông báo, đề nghị hỗ trợ; đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Người bị hại cần lưu giữ chứng từ giao dịch, thông tin tài khoản nhận tiền, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn và nội dung trao đổi liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch và không để tâm lý nóng lòng lấy lại tiền khiến bản thân tiếp tục trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo.