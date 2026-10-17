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Cơ chế mới thu hút chuyên gia, tài năng trẻ trong lĩnh vực dữ liệu và đổi mới sáng tạo

| | Kinh tế số

Cơ chế mới thu hút chuyên gia, tài năng trẻ trong lĩnh vực dữ liệu và đổi mới sáng tạo

Chuyên gia, tài năng trẻ trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số sẽ được hưởng cơ chế tuyển dụng linh hoạt, đãi ngộ tương xứng với năng lực, đồng thời có cơ hội chủ trì các nhiệm vụ khoa học, công nghệ quan trọng.

Cơ chế mới thu hút chuyên gia, tài năng trẻ trong lĩnh vực dữ liệu và đổi mới sáng tạo
Cơ chế mới thu hút chuyên gia, tài năng trẻ trong lĩnh vực dữ liệu và đổi mới sáng tạo- Ảnh 1.

Cơ chế thu hút chuyên gia, tài năng trẻ trong hoạt động đổi mới sáng tạo

Chuyên gia, tài năng trẻ trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số sẽ được hưởng cơ chế tuyển dụng linh hoạt, đãi ngộ tương xứng với năng lực, đồng thời có cơ hội chủ trì các nhiệm vụ khoa học, công nghệ quan trọng. Theo Nghị định số 386/2026/NĐ-CP của Chính phủ, việc tuyển dụng người từ đủ 18 tuổi được căn cứ vào năng lực, kết quả nghiên cứu, sản phẩm công nghệ, giải pháp đã ứng dụng thực tế và kinh nghiệm chuyên môn. Người đáp ứng điều kiện có thể được hưởng thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi phù hợp với giá trị đóng góp, hiệu quả công việc. Với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, Nghị định quy định cơ chế phát hiện, đào tạo, ươm tạo tài năng, hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển năng lực.

Quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước

Hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước sẽ được xác định xuất xứ Việt Nam theo quy định thống nhất của Chính phủ. Đây là nội dung Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký ngày 9/10/2026. Nghị định quy định các trường hợp hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, gồm hàng hóa có xuất xứ thuần túy và hàng hóa có xuất xứ không thuần túy; đồng thời làm rõ những công đoạn gia công, chế biến được xem là đơn giản, các yếu tố không được dùng để xác định xuất xứ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Mức phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xổ số lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức

Mức phạt tối đa đối với tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số là 200 triệu đồng, trong khi cá nhân vi phạm có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Đây là quy định tại Nghị định số 389/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ngày 14/10/2026. Nghị định quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời xác định thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

PV

Báo Chính phủ

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