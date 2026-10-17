Chuyên gia chia sẻ giải pháp đưa AI vào thực tế tại sự kiện FPT Transform 2026

FPT TRANSFORM 2026 diễn ra tại InterContinental Landmark 72, gồm hơn 50 phiên chuyên sâu, 10 hội thảo thực hành kỹ thuật và hơn 200 giải pháp được giới thiệu, trình diễn. Theo ban tổ chức, hơn 1.700 vé đã được bán trước sự kiện. Kỹ sư, nhà phát triển, chuyên gia và doanh nghiệp có thể trao đổi kinh nghiệm triển khai, thực hành công nghệ và tìm hiểu cách giải quyết những vấn đề gặp phải khi xây dựng sản phẩm.

FPT TRANSFORM 2026 diễn ra tại InterContinental Landmark 72, gồm hơn 50 phiên chuyên sâu, 10 hội thảo thực hành kỹ thuật và hơn 200 giải pháp được giới thiệu, trình diễn.

Trong phiên mở màn “Ship AI Live: Build, Deploy, and Monetize” (Xây dựng, triển khai và thương mại hóa AI), ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh khoảng cách từ bản trình diễn đến hệ thống vận hành thực tế là thách thức lớn khi triển khai AI. Theo ông, xây dựng được mô hình mới chỉ là bước đầu; để đưa AI vào sử dụng còn phải giải quyết đồng thời các yêu cầu về dữ liệu, hạ tầng, triển khai, giám sát, bảo mật và mở rộng quy mô. Đây cũng là những yêu cầu cần đáp ứng để khai thác tiềm năng thương mại hóa AI.

Các nội dung chuyên môn tiếp cận chủ đề này từ hai hướng: sử dụng AI để hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm và xây dựng ứng dụng AI để đưa vào vận hành. Những phiên về quy trình lập trình, tác tử AI và tối ưu mô hình làm rõ các công việc tương ứng với từng hướng tiếp cận.

Tổ chức quy trình phát triển phần mềm với AI

Phiên “AI Coding Playbook: Building AI-Assisted Developer Workflows” (Xây dựng quy trình phát triển phần mềm có AI hỗ trợ) đề cập cách đưa AI vào quy trình làm việc của lập trình viên. Nội dung này đặt việc sử dụng công cụ sinh mã trong mối liên hệ với các bước phát triển phần mềm, thay vì chỉ xem xét từng đoạn mã riêng lẻ.

Hội thảo “Autonomous Coding Agents: Building Software That Improves Itself Over Time” (Tác tử AI lập trình tự động và xây dựng phần mềm có thể tự cải thiện theo thời gian) đi sâu vào cách tổ chức nhiều tác tử AI cùng thực hiện công việc. Trong mô hình được giới thiệu, các tác tử đảm nhiệm những vai trò riêng như lập kế hoạch, viết mã và kiểm thử; nhiệm vụ được chia nhỏ để có thể đánh giá bằng các tiêu chí cụ thể.

Thông tin của dự án được duy trì qua các tệp và lịch sử thay đổi trên Git, công cụ quản lý phiên bản mã nguồn. Cách tổ chức này là ví dụ để thảo luận về phân công nhiệm vụ và kiểm tra kết quả khi dùng nhiều tác tử AI phát triển phần mềm.

Cách phân công này đặt ra yêu cầu tổ chức quy trình phối hợp giữa con người và AI, xác định tiêu chí đánh giá và kiểm soát chất lượng đầu ra. Việc sử dụng AI trong lập trình vì thế cần gắn với các bước kiểm tra kết quả trước khi đưa phần mềm vào sử dụng.

Với việc xây dựng ứng dụng AI, chương trình có hội thảo Agent Builder (Xây dựng tác tử AI), bổ sung nội dung thực hành tạo tác tử cho người tham dự.

Giải quyết yêu cầu khi ứng dụng đi vào vận hành

Khi mô hình AI phục vụ nhiều người dùng, đội ngũ kỹ thuật cần xem xét đồng thời tốc độ phản hồi, tài nguyên tính toán và khả năng đáp ứng lượng yêu cầu tăng lên. Đây là nhóm vấn đề được đề cập tại hội thảo “Optimize LLM Inference for Production” (Tối ưu quá trình mô hình ngôn ngữ lớn xử lý yêu cầu trong môi trường vận hành thực tế).

Nội dung hội thảo tập trung vào các tình huống như xử lý đầu vào dài, duy trì thời gian phản hồi ngắn và phục vụ nhiều người dùng cùng lúc. Người tham dự thực hành triển khai và tối ưu mô hình trên GPU (bộ xử lý đồ họa phục vụ tính toán AI) và Kubernetes, nền tảng quản lý triển khai, vận hành các thành phần phần mềm.

Chương trình còn có nội dung thực hành triển khai ứng dụng theo cách phối hợp phát triển và vận hành phần mềm, thường gọi là DevOps, trên nền tảng đám mây. Khi đặt cạnh nội dung tối ưu mô hình, nhóm thực hành này giúp nối phần xây dựng ứng dụng với công việc triển khai và duy trì hệ thống.

Tại khu vực trình diễn giải pháp, người tham dự có thể theo dõi các bản trình diễn, trải nghiệm sản phẩm và trao đổi với kỹ sư, kiến trúc sư hệ thống về yêu cầu triển khai. Các hoạt động chia sẻ và thực hành hướng tới giúp cộng đồng công nghệ tìm hiểu cách đưa những phương pháp, công cụ được giới thiệu tại sự kiện vào công việc phát triển và vận hành sản phẩm.



