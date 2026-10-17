Phát hiện ứng dụng giả mạo Chrome có hơn 100.000 lượt tải trên Google Play, người dùng Android kiểm tra ngay

Theo Android Authority, vụ việc được một người dùng phát hiện và chia sẻ trên diễn đàn Reddit. Ứng dụng giả mạo sao chép gần như toàn bộ nhận diện của Chrome, từ tên sản phẩm, biểu tượng đến ảnh chụp màn hình và phần mô tả. Đáng chú ý, ứng dụng còn hiển thị con số hơn 100.000 lượt tải, tạo cảm giác đây là một phần mềm phổ biến và đáng tin cậy.

Việc xuất hiện trong kết quả tìm kiếm được tài trợ trên Google Play càng khiến ứng dụng dễ thu hút sự chú ý. Người dùng có thể nhầm lẫn giữa quảng cáo của ứng dụng giả mạo và kết quả dẫn đến trình duyệt chính thức của Google, đặc biệt khi không kiểm tra kỹ thông tin nhà phát triển.

Thực tế, phần mềm này ban đầu là một trò chơi mang tên Ball Bounce. Đến cuối tháng 9, ứng dụng được đổi tên và nhận diện thành Google Chrome.

Cách làm này giúp ứng dụng tận dụng lượng lượt tải đã tích lũy từ trước, thay vì phải xây dựng mức độ phổ biến từ đầu. Khi đổi tên, biểu tượng và hình ảnh hiển thị, phần mềm có thể tạo ấn tượng như một ứng dụng hoàn toàn khác, trong khi vẫn giữ lại lịch sử tải xuống của phiên bản cũ.

Đây cũng là điểm khiến trường hợp này đáng chú ý. Số lượt tải cao thường được người dùng xem như một dấu hiệu tham khảo về độ phổ biến của ứng dụng. Tuy nhiên, con số này không nhất thiết phản ánh mức độ an toàn, đặc biệt khi ứng dụng đã thay đổi tên hoặc chức năng.

Theo phản ánh từ những người đã cài đặt, ứng dụng có dung lượng khoảng 42 MB nhưng không hoạt động như một trình duyệt web thông thường. Thay vào đó, phần mềm mở ra giao diện trò chuyện với các hình đại diện AI và liên tục hiển thị quảng cáo, khác xa trải nghiệm mà người dùng mong đợi khi tải Chrome.

Ứng dụng Google Chrome giả mạo xuất hiện trên Google Play Store (Ảnh: Chụp màn hình Reddit)

Ứng dụng được xác định có liên quan đến nhà phát triển Hizbartech, không phải Google LLC – đơn vị phát hành trình duyệt Chrome chính thức.

Hiện chưa có bằng chứng xác nhận ứng dụng này đánh cắp mật khẩu hoặc cài mã độc vào thiết bị. Vì vậy, chưa thể kết luận phần mềm được thiết kế nhằm thu thập dữ liệu nhạy cảm. Dù vậy, việc một ứng dụng mạo danh thương hiệu phổ biến xuất hiện trên kho ứng dụng chính thức vẫn đặt ra rủi ro cho người dùng, nhất là khi họ có thể vô tình cấp các quyền truy cập không cần thiết.

Cách nhận biết Chrome chính chủ trên điện thoại

Để tránh cài nhầm ứng dụng, người dùng Android nên kiểm tra tên nhà phát triển trước khi tải trình duyệt. Với Google Chrome chính thức, thông tin nhà phát triển phải hiển thị là Google LLC.

Nếu đã cài Chrome nhưng nghi ngờ ứng dụng không chính chủ, người dùng có thể nhấn giữ biểu tượng ứng dụng trên màn hình điện thoại, chọn mục App info (Thông tin ứng dụng), sau đó truy cập trang ứng dụng trên Google Play để kiểm tra thông tin phát hành.

Nếu nhà phát triển hiển thị là Hizbartech hoặc một đơn vị không liên quan đến Google, người dùng nên gỡ cài đặt ứng dụng và tải lại Chrome từ trang chính thức trên Google Play. Đồng thời, cần rà soát các quyền truy cập đã cấp cho ứng dụng, thu hồi những quyền không cần thiết và kiểm tra các dấu hiệu bất thường trên thiết bị.

Bên cạnh đó, người dùng nên duy trì Google Play Protect để hỗ trợ phát hiện ứng dụng có khả năng gây hại. Tính năng này có thể kiểm tra ứng dụng khi cài đặt và định kỳ quét thiết bị, nhưng không bảo đảm phát hiện được mọi ứng dụng giả mạo.

Việc cập nhật hệ điều hành Android và các bản vá bảo mật cũng là biện pháp cần thiết để giảm nguy cơ bị khai thác lỗ hổng. Khi tìm ứng dụng trên kho tải, người dùng không nên chỉ dựa vào tên gọi, biểu tượng, lượt tải hoặc vị trí hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Kiểm tra nhà phát triển và đối chiếu đường dẫn ứng dụng vẫn là những bước quan trọng để hạn chế nguy cơ cài đặt nhầm phần mềm mạo danh.